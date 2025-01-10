Российские планшеты обогнали по продажам американский iPad

Доля отечественных планшетов на российском рынке достигла 13% (Fplus, Digma, Irbis, BQ), обогнав продажи некогда популярного в стране iPad. Всего рынок планшетов в России достиг 61,5 млрд руб. в 2024 г., что на 17,6% больше в денежном выражении, чем в 2023 г.

Россия на планшетах

По итогам 2024 г. россияне купили 2,95 млн планшетов на общую сумму 61,5 млрд руб. За год рост составил 13,4% в штуках и 17,6% в денежном выражении, подсчитали для CNews в «Марвел-Дистрибуции». В 2023 г. было продано 2,6 млн устройств на 52,3 млрд руб.

При этом доля отечественных планшетов за год на рынке снизилась в штучном выражении с 17% до 13%. К ним относятся Fplus, Digma, Irbis, BQ, а также устройства собственных торговых марок ритейлеров (СТМ).

Как пояснил CNews бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк, снижение связано не с падением спроса на эти устройства, а с общим увеличением объема рынка, который вырос во многом за счет продаж китайских брендов.

По данным поставщика розничной электроники, наибольшую долю среди отечественных планшетов занимает Digma (18%), продажи Fplus составили 2% и менее всего продаж пришлось на планшет Kvadra (0,25%) от компании Yadro.

Предпочтения – китайцам

Самым продаваемым брендом в России остался Huawei, занимающий 14% рынка, отмечает Махлаюк. «Наибольший прогресс показал Honor, увеличивший за год долю практически в два раза с 6,4% до 11%», — отметил он. В целом китайские производители продолжают укрепление своих позиций.

Fplus Рынок планшетов в России достиг 61,5 млрд рублей

Также в пятерку лучших по итогам 2024 г. попали Redmi (10%), Samsung (10%) и iPad от Apple (8%). В 2023 г. Топ-5 продаж выглядел так: Huawei (16,3%), Samsung (13,2%), Apple (10,8%), Honor (6,4%), Lenovo (6,2%). Т.е. в этом году, Lenovo и Huawei выбыли из списка лидеров.

Американская Apple, растеряв значительную долю отечественного рынка планшетов, постепенно стабилизировала свои продажи. Этот же тренд поддержали и другие некогда крупнейшие бренды Samsung и Lenovo, прекратившие официальные поставки, добавил Махлаюк. Доля российских планшетов на рынке (в совокупности) опередила в штучном выражении продажи планшетов iPad.

Статистика маркетплейсов

Иные цифры приводят представители «Яндекс Маркета». Покупки планшетов на площадке в 2024 г. выросли почти на 60% по сравнению с 2023 г, рассказал CNews представитель компании. По его словам, основная доля продаж пришлась на бренды Apple, Samsung и Xiaomi. При этом продажи планшетов Apple выросли за год на 62%, Samsung — на 60%, а Xiaomi — на 35%. В ТОП-5 самых популярных на маркетплейсе планшетов также вошли китайские бренды Huawei и Honor. Объемы продаж в деньгах в компании не привели.

Высокий спрос на планшеты во многом связан с широким ассортиментом моделей и с доступностью товаров за счет параллельного импорта, отмечает представитель «Яндекс Маркета».

Динамика рынка

Как сообщали CNews представители МТС, по итогам 2023 г. в России было реализовано в пределах 2,4 млн планшетных компьютеров, на которые россияне потратили в совокупности 49,8 млрд руб. На фоне 2022 г. продажи подскочили на 32% в натуральном выражении и на 30% в деньгах.

Что еще более интересно, рост рынка планшетов в России оказался весьма внезапным. До этого на протяжении трех лет, с ковидного 2020 г., продажи этих устройств в стране стабильно падали, сообщили CNews в МТС.

В денежном выражении Apple заняла 28% рынка. Второе место – у корейской Samsung (17%), третью строчку удерживает Huawei (15%).