У «М.Видео-Эльдорадо» отбирают товарный знак

В Суде по интеллектуальным правам началось разбирательство по иску ПАО «М.Видео» с требованием снять правовую охрану с товарного знака «М.Финанс». Наличие у челябинской юридической компании «Гаврюшкин и партнеры» прав на схожее обозначение мешает ритейлеру зарегистрировать новый бренд.



ПАО «М.Видео» судится с челябинской юридической компанией

В Суде по интеллектуальным правам прошло судебное заседание по иску ПАО «М.Видео» (российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой) против челябинской юридической компании «Гаврюшкин и партнеры», пишет «Коммерсант». Ритейлер требует снять правовую охрану товарного знака «М.Финанс» в связи с его неиспользованием. Разбирательство отложено до 20 января 2025 г.

Компания «Гаврюшкин и партнеры» заинтересована в сохранении за собой спорного обозначения для проведения операций с недвижимостью, взыскания арендной платы, консультаций по вопросам финансов и др., сообщили ее представители изданию. Им придется доказывать в суде фактическое использование товарного знака.

Причина разбирательств

В начале июля 2024 г. группа «М.Видео-Эльдорадо» подала в Роспатент заявку на регистрацию новых товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс» для выпуска кредитных карт, инвестирования, кредитования под залог, банковского обслуживания, предоставления ссуд, онлайн-банкинга и др., как писали «Ведомости». Представитель группы тогда отметил, что компания «активно развивает финансовые сервисы» в рамках собственной кредитной платформы «Директ кредит» и готовит запуск «новых финансовых продуктов».

Однако товарный знак «Гаврюшкин и партнеры» и обозначение, которое планирует использовать «М.Видео», являются сходными до степени смешения, что мешает ритейлеру в регистрации собственного бренда, сказал руководитель практики «Интеллектуальная собственность» АБ КИАП Эльдар Гулиев.

В начале осени 2024 г., по данным «Коммерсанта», ПАО «М.Видео» направило в «Гаврюшкин и партнеры» уведомление с предложением отказаться от товарного знака. А в середине ноября 2024 г. был зарегистрирован иск торговой сети к юридической компании по поводу интеллектуальных прав, хотя «Гаврюшкин и партнеры» предлагали письмо-согласие на регистрацию товарных знаков сети за два млн руб. или полную уступку знака за пять млн руб.

Ритейлер ищет дополнительные источники дохода

В августе 2023 г. CNews писал, что группа «М.Видео-Эльдорадо» принимает меры для повышения операционной эффективности, так как в I полугодии 2023 г. ее выручка сократилась на 18,1% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 г., до 179,2 млрд руб. Общие продажи (GMV) за полугодие снизились на 16,5%, до 219 млрд руб. с НДС. Хотя во II квартале они росли и достигли 107,5 млрд руб., что больше на 26,4% год к году.

Чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» в I полугодии 2023 г. увеличился на 23,9%, до 4,64 млрд. Чистый долг вырос до 83,4 млрд руб. Согласно опубликованной отчетности МСФО 16, по состоянию на 30 июня 2023 г. общая задолженность группы перед банками составила 49,79 млрд руб.

В течение 2024 г. компания объявила о ряде инициатив, призванных обеспечить дополнительный источник дохода. Она начала, к примеру, продавать восстановленную технику, которая ремонтируется в сервисных центрах «М.Мастер» или сдается клиентами в трейд-ин, и рекламу на экранах устройств, выставленных в торговых залах. А в декабре «Ведомости» писали, что «М.Видео-Эльдорадо» стала предоставлять потребительские микрозаймы на любые цели.