Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и Xeon

Чипмейкер, едва не купивший Intel, сманил на работу «отца» легендарных процессоров Itanium и XeonIntel потеряла ценного сотрудника – ветерана с 28-летним стажем, который принимал непосредственное участие в разработке процессоров Itanium и Xeon. Сайлеш Коттапалли, перешедший в Qualcomm, которая еще несколько месяцев назад рассматривала возможность покупки Intel, вероятно займется разработкой серверных процессоров или ИИ-ускорителей.
Intel теряет ценного специалиста
Ветеран корпорации Intel с 28-летним стажем Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli), принимавший участие в разработке серии процессоров Xeon в роли ведущего инженера, перешел на работу в Qualcomm на должность старшего вице-президента, пишет The Register.
О своем решении сменить место работы Коттапалли сообщил на принадлежащей ему странице в социальной сети Linkedin в понедельник, 14 января 2025 г. Продолжение карьеры в Qualcomm, по мнению инженера, «позволит создавать инновации и расти, при этом помогая покорять новые горизонты». Предоставленную новую возможность работодателем он считает «уникальной».
В конце сентября 2024 г. CNews писал о том, что Qualcomm рассматривает возможность приобретения оказавшейся в серьезном кризисе Intel. Однако уже к концу ноября от этих планов в Qualcomm по ряду причин отказались.
Чем специалист может быть полезен Qualcomm
В своем сообщении Коттапалли не уточнил, какие именно обязанности он будет исполнять в Qualcomm. Компания, специализирующаяся на разработке Arm-чипов для мобильных устройств, уже давно присматривается к серверному рынку. Серверные процессоры в общем случае представляют собой более высокомаржинальный товар, отмечает The Register, поэтому успешный выход на соответствующий рынок мог бы принести чипмейкеру значительную выгоду.
Коттопалли, вероятно, способен внести весомый вклад в разработку серверных продуктов Qualcomm, поскольку почти всю свою 28-летнюю карьеру в Intel он занимался разработкой процессоров для рабочих станций и серверов: сперва не слишком удачного Itanium (в то время носил кодовое имя “Merced”), который на сегодняшний день не производится и практически не поддерживается новым софтом, а затем и вполне хорошо принятых рынком CPU Xeon, в том числе серверных Xeon Scalable.
Серверные процессоры архитектуры Arm пока не столь востребованы рынком как x86-CPU, которые выпускают Intel и AMD, однако он продолжает расти вместе со спросом на энергоэффективные и высокопроизводительные решения в таких сферах как ИТ, телеком и здравоохранение. Глобальные провайдеры облачных услуг также проявляют интерес с Arm-серверам и специалистам в области их разработки. Так, Google в 2021 г. наняла экс-инженера Intel Юрия Фрэнка (Uri Frank), который ранее занимался линейкой процессоров Core.
Согласно оценке Future Market Insights, размер мирового рынка Arm-серверов по итогам 2024 достиг $8,976 млрд, увеличившись к 2023 г. более чем на $900 млн.
Как отмечает The Register, Коттопалли мог быть оказаться полезным в проектах разработки ускорителей вычислений, спрос на которые со стороны компаний в области систем искусственного интеллекта в последние годы рос ударными темпами на фоне бума интереса к генеративному ИИ в целом и большим языковым моделям вроде GPT в частности. Опыт в разработке GPU у инженера, по его собственным словам, имеется.
Биография и достижения Коттапалли
Согласно трудовой биографии специалиста, размещенной на официальном сайте Intel, в ходе разработки первого Itanium Коттапалли выступал в роли инженера-конструктора. Затем он был повышен в должности и работал ведущим инженером в проектах по созданию ряда CPU линеек Itanium и Xeon.
В последнее время специалист занимался серверными Xeon в роли ведущего архитектора. Работа в этой области принесла ему признание в Intel, которое выразилось в присуждении ему премии Intel Achievement Award «за достижение рекордного для поколения прироста производительности в высокопроизводительном серверном продукте».
Формально до увольлнения Коттапалли возглавлял группу платформенного инжиниринга архитектур процессоров для дата-центров (Platform Engineering Group Director, Data Center Processor Architecture).
Коттапалли является обладателем более чем 30 патентов в сфере проектирования процессорных архитектур.
Инженер присоединился к Intel в 1996 г. Перед этим получил степень бакалавра в области компьютерных наук в Университете Андхра (Вишакхапатнама, штат Андхра-Прадеш, Индия), а также степень магистра в сфере компьютерной инженерии в Вирджинском политехническом институте (Блаксберг, штат Виргиния, США).