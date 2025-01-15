Из Oracle уволился главный архитектор Linux, Java и MySQL

Минус вице-президент

Одна из ключевых фигур Oracle – Эдвард Скривен (Edward Screven), главный корпоративный архитектор, исполнительный вице-президент – покинет компанию по собственному желанию, пишет The Register.

Эдвард Скривен начал свою карьеру в Oracle в 1986 г., а с 2009 г., после получения компанией контроля над Sun, в частности, отвечал за формирование и реализацию стратегии Oracle в области программных продуктов с открытым исходным кодом (open source).

Согласно документам, переданным Oracle Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Скривен подал заявление об увольнении 8 января 2025 г. Он намерен продолжить исполнять свои трудовые обязанности до конца февраля 2025 г. Параллельно Скривен будет содействовать передаче дел другим ответственным сотрудникам. Ветеран с 38-летним стажем работы в Oracle также сохранит за собой место в совете директоров корпорации, а также в совете директоров Ampere Computing, разработчике серверных процессоров на базе архитектуры Arm.

Oracle Oracle потеряла ценного специалиста

Сейчас в рамках свой полномочий Скривен контролирует процесс принятия решений, касающихся развития технологий и архитектуры всех продуктов Oracle, на предмет соответствия общей стратегии корпорации. Подчиняется топ-менеджер непосредственно Ларри Эллисону (Larry Ellison), исполнительному председателю совета директоров и техническому директору Oracle.

Заработав на достойную старость

Согласно материалам SEC, по состоянию на сентябрь 2024 г. в распоряжении Эвадрда Скривена находилось 3,367 млн акций Oracle. Таким образом, на тот момент он являлся четвертым по величине держателем ценных бумаг американской корпорации из числа физических лиц, уступая по этому показателю лишь ее соучредителю Эллисону, генеральному директору Сафре Кац (Safra Catz) и вице-председателю совета директоров Джеффри Хенли (Jeffrey Henley).

По данным The Register, в 2024 г. Скривен заработал чуть менее $21 млн, из которых $900 тыс. пришлось на заработную плату, а $17,4 млн – на акции компании, полученные в качестве вознаграждения. Выручка Oracle по итогам 2024 г. слегка не дотянула до $53 млрд.

Чем занимался Скривен в Oracle

На посвященной Скривену странице официального сайта Oracle говорится, что тот возглавляет команды, которые занимаются «развитием инновационной продуктовой стратегии, продаж и технической поддержки широкого спектра продуктов Oracle».

«Он отвечает за Oracle Labs, которая выявляет, исследует и передает новые технологии, способные существенно улучшить бизнес Oracle и ее клиентов. Он отвечает за многие из самых известных программ с открытым исходным кодом, в том числе Java, Oracle Linux, MySQL и VirtualBox», говорится в заметке.

Скривен также возглавляет стратегические инициативы корпорации, включая стандарты управления и безопасности.

MySQL – популярная свободная реляционная система управления базами данных (СУБД).

Oracle Linux – дистрибутив GNU/Linux для бизнеса, основанный на Red Hat Enterprise Linux.

Java – набор технологий для разработки прикладного программного обеспечения. Включает одноименный язык программирования, большой набор библиотек и среду выполнения (JRE).

VirtualBox – программное обеспечение для виртуализации операционных систем.

Все перечисленные продукты и технологии за исключением Oracle Linux достались Oracle в наследство от поглощенной ей в 2009 г. компании Sun Microsystems. Именно после завершения этой сделки на Скривена была возложена функция контроля за развитием программных продуктов с открытым исходным кодом.

Помимо уже упомянутых технологий, покупка Sun позволила Oracle заполучить права на товарный знак на JavaScript, от которого новый владелец до сих пор не планировал отказываться, несмотря на призывы со стороны сообщества разработчиков на одноименном языке программирования.

В 2014 г. главный корпоративный архитектор Oracle лично заверил сообщество MySQL в том, что у его компании отсутствуют намерения забросить проект после его приобретения, а пользователей СУБД пересадить на собственный коммерческий продукт.

Действительно, слова Скривена не разошлись с делом, и MySQL продолжает свое развитие и по сей день, как и несколько ее форков, таких как, к примеру, попавший в сложное финансовое положение MariaDB.

Однако далеко не все остались довольны релизом MySQL 9.0 в 2024 г., которые позиционировался в качестве «инновационного», но на деле не содержал значительного количества новых функций, которые можно было бы назвать по-настоящему инновационными.

Представители софтверной компании Percona, как отмечает The Register, высказывали опасения по поводу того, что столь неудовлетворительный результат может быть связан с изменившимися приоритетами Oracle. Компания, возможно, теперь уделяет больше внимания собственному коммерческому сервису Heatwave – аналитической СУБД, построенной на базе MySQL, управление развитием которой также входило в число обязанностей Скривена.