CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов

Власти определили бюджет на создание центров развития робототехники во всех федеральных округах России. К 2030 г., когда России должна войти в топ-25 стран-лидеров роботизации наравне с Южной Кореей, на это выделят 15 млрд руб.  

Бюджет на развитие робототехники

На создание к 2030 г. в рамках рамках нацпроекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» 30 центров развития робототехники во всех федеральных округах России выделят более 15 млрд руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление представителей Минпромторга.

В 2025–2027 гг. планируется выделить восемь млрд руб. из указанной суммы. Всего на нацпроект планируется потратить около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г.

В каждом федеральном округе должно быть создано не менее трех центров роботизации на базе промышленных организаций, вузов и их структурных подразделений. Отвечает за это «Университет Иннополис».

robot700.jpg

Unsplash - Possessed Photography
Выделен бюджет на создание центров развития робототехники по всей России

В 2024 г. один центр уже был открыт. В 2025 и 2026 гг. в разных федеральных округах России будут открыты еще два новых центра развития промышленной робототехники.

О задаче войти к 2030 г. в топ-25 стран-лидеров роботизации сказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г.

На что выделяются деньги

Центры нужны для стимулирования проведения НИОКР в промышленной робототехнике; реверс-инжиниринга (воспроизводства чужих технологий); разработки решений для автоматизации технических процессов; консультирования и проведения аудитов предприятий, для того чтобы определить места на производстве, которые можно роботизировать; отработки отечественных роботизированных решений; подготовки кадров, перечислил представитель Минпромторга.

«На текущий момент выделенных средств достаточно, сейчас ключевая задача — сформировать задел для развития робототехники»,— считает глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления, объединяющего 50 компаний, Евгений Дудоров.

На 2025–2027 гг. в бюджете России предусмотрено финансирование технико-технологических аудитов промышленных предприятий, которые сейчас проводятся на коммерческой основе, уточнили изданию в «Университете Иннополис».

В какой части и какие предприятия смогут рассчитывать на господдержку, еще не определено, сказали представители компании. Реверс-инжиниринг, разработка решений для автоматизации техпроцессов и подготовка кадров будет проводиться за счет заказчиков, включая государственных.

Планы роботизации

Отрасль робототехники вошла в один из 12 объявленных еще первым вице-премьером Андреем Белоусовым (в настоящее время министр обороны России) мегапроектов технологического суверенитета – в «Станкостроение и робототехника». Меры стимулирования этой отрасли очень важны для промышленного потенциала России, поскольку последний зависит от производства средств производства.

В 2023 г. на сайте Кремля было опубликовано поручение Президента России о повышении уровня роботизации в государственных компаниях.

Плотность роботизации, то есть количество роботов на 10 тыс. работников считается ключевым показателем в индустрии. В среднем по Азии он составляет 156 роботов на 10 тыс. сотрудников. Лидер – Южная Корея, в которой этот показатель сейчас порядка одной тыс. По Европе этот показатель меньше – 129, в США – 117, в мире в среднем — 141.

Чтобы войти к 2030 г. в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники на 10 тыс. человек в стране должно приходиться 145 роботов, сейчас же показатель составляет 19 роботов на 10 тыс. человек, хоть и растет быстрее, чем в среднем по миру - буквально четыре года назад он составлял шесть роботов на 10 тыс. работников. Работы еще много — к 2030 г. парк промышленных роботов в России нужно увеличить почти в восемь раз, до 100 тыс. единиц. На данный момент их, по данным Минпромторга, около 12,8 тыс.

Спрос на проведение технико-технологических аудитов для оценки возможностей автоматизации и роботизации с 2024 г. «сильно увеличился», утверждает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР; объединяет 105 компаний) Ольга Мудрова. В качестве причин она назвала нехватку кадров рабочих специальностей и повышение интереса производств к модернизации мощностей благодаря мерам поддержки отрасли.

Внедрение роботов на производствах повышает производительность труда, сокращает простои и экономит расходы на персонал.

Однако ухудшение экономической ситуации в стране может помешать планам роботизации, полагает Мудрова: «Роботизация — это серьезный финансовый проект для предприятия, поэтому помешать реализации планов может ухудшение экономической ситуации: отсутствие спроса на продукцию, высокие ставки по кредитам, низкая оплата труда рабочих».

Рынок робототехники

В мире рынок промышленной робототехники к 2028 г., по данным «Консорциума робототехники», может в объеме дорасти до 3,3 трлн руб., а сервисной – 4,2 трлн руб. Доля российских промышленных роботов составляет меньше процента.

Мировой объем исследований в области робототехники может достигнуть показателя в восемь трлн руб.

Рост рынка роботизации по миру — от 10% до 25%, то есть примерно каждые пять лет количество роботов удваивается. Основными драйверами роста промышленной робототехники в мире являются производство электроники и автомобильная промышленность.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Россияне перестают покупать принтеры. Раньше на них тратили на сотни миллионов больше

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

В России поставлен рекорд по продажам электромобилей. Рост год к году более 25%

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

Из-за хакерской атаки северная столица может остаться без новых серверов

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще