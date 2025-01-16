Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 2025
20 февраля 2025 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2025».
С докладами выступят:
Сергей Ландырев, начальник группы ИБ, БНП «Париба банк»;
Александр Дворянский, директор по информационной безопасности, ГК «Элемент»;
Дмитрий Гераськин, ИТ бизнес-партнёр, ЕВРАЗ;
Александр Товстолип, руководитель Управления информационной безопасности, Ассоциация Финтех;
Артем Семенов, менеджер по развитию бизнеса, Ngenix.
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок информационной безопасности
- Основные угрозы информационной безопасности 2024.
- Как развивается процесс импортозамещения в сфере ИБ?
- Какие ИБ-задачи стоят перед малым, средним и крупным бизнесом?
- Импортозамещение ИБ на объектах КИИ.
- Государственные инициативы в сфере обеспечения ИБ.
Технологии ИБ
- Что предлагают отечественные ИБ-вендоры.
- Информационная безопасность из облака.
- SOC как необходимый инструмент обеспечения безопасности.
- Как обеспечить безопасную разработку.
- Удаленная работа и ИБ.
- Безопасные контрагенты.
- Интернет вещей и проблема ИБ.
- Как защитить ИИ-модели.
Кейсы построения безопасной инфраструктуры
- Импортозамещение ИБ-решений — делимся опытом.
- Что делать, если отечественного аналога не существует?
- Информационная безопасность как услуга — плюсы и минусы.
- Как спроектировать оптимальную систему ИБ.
- Оптимизация ИБ-затрат.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.