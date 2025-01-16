Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года

Компания Microsoft предупредила пользователей компьютеров на операционной системе Windows 10 о скором прекращении поддержки пакета приложений Microsoft Office. В пакет Office входят следующие программы: Word, Excel, Outlook, Microsoft 365, Microsoft Defender и OneDrive. Со временем в ИТ-инструментах могут возникнуть проблемы с производительностью и безопасностью, так как компания не будет выпускать патчи безопасности для утилит.

Прекращение поддержки

Microsoft прекратит поддержку приложений Office на операционной системе (ОС) Windows 10 с 14 октября 2025 г., информация была опубликована на сайте компании-разработчика. Эта дата совпадает с завершением срока поддержки самой ОС.

«Для полноценного использования Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Defender, OneDrive и Designer на вашем персональном компьютере (ПК), необходимо будет обновить свою ОС Windows 10 до Windows 11», - говорится в сообщении в блоге компании.

Microsoft Office – это набор офисных приложений для работы с документами, таблицами, презентациями, рисунками, бизнес-диаграммами и прочее. Считается универсальным ИТ-решением и подходит всем. Им могут пользоваться как домашние пользователи, так и сотрудники компаний для выполнения рабочих обязанностей.

Microsoft Microsoft прекратит поддержку приложений Office на Windows 10 с осени 2025 г.

Прекращение поддержки ИТ-инструментов не означает, что офисные приложения внезапно перестанут работать. Они продолжат функционировать, как и раньше, однако со временем могут возникнуть проблемы с производительностью и стабильностью из-за отсутствия патчей безопасности. О новых функциях тоже придется забыть.

Корпорация Microsoft объявила, что 2025 г. станет годом перехода на Windows 11. Однако эта ОС до сих пор остается относительно непопулярной среди пользователей во всем мире. Спустя три года с момента выхода ОС установлена менее, чем на 35% ПК. Многие предпочитают функционал и интерфейс Windows 10.

Жизненный цикл Windows 10 заканчивается в конце 2025 г., однако Microsoft впервые предлагает пользователям возможность продолжить пользоваться старой ОС и получать обновления платно. За $30 можно получить дополнительный год поддержки, но купить такую поддержку можно будет только один раз без возможности дальнейшего продления.

Модификации Windows 11

Компания Microsoft постоянно совершенствует Windows 11, делая ее более привлекательной для обычных пользователей и корпоративных клиентов. В конце декабря 2024 г. компания разрешила устанавливать ОС на несовместимые ПК. Среди же Steam-юзеров Windows 11 является самой популярной ОС для игр.

Согласно данным Steam, Windows 11 прибавила 3,36% и возглавила рейтинг самых популярных ОС в Steam. Доля Windows 11 в Steam составляет 49,17%. На предыдущей версии Windows 10 играет около 47,09% пользователей. Часть пользователей, до сих пор предпочитает Windows 7 и 8 (суммарно примерно 0,4%). Оставшаяся часть принадлежит пользователям под OS X (это ОС, которая лежит в основе каждого Mac) разных версий (1,30%) и Linux (1,92%).

Между тем журналисты Bloomberg отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 фактически превратилась в Windows 12. Сотрудники Microsoft изменили свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдали приоритет концепции «Windows как ИТ-сервис», спрятав за крупным обновлением новую ОС.

Российские ОС

В России у большинства пользователей на домашних и офисных ПК установлены операционные системы Windows и macOS. Но существуют и отечественные ОС, которые для некоторых задач подходят лучше зарубежных аналогов. Почти каждая российская ОС основана на ядре Linux и оно открытое т.е. у нее нет конкретного владельца. В 1991 г. его разработал финский программист Линус Торвальдс (Linus Torvalds), и спустя годы он продолжает являться лидером среди разработчиков программного обеспечения (ПО) на базе исходного кода. Но даже его права ограниченны - Linux принадлежит всем, а будущее ОС решают тысячи компаний и ИТ-специалистов.

В условиях бегства западных юридических лиц с российского рынка в 2022 г. без последующей поддержки своих ИТ-решений бизнес переориентировался на отечественное ПО. В случае ОС процесс, конечно, сложный. Но скорость развития ИТ-решений поражает, а накапливаемый опыт упрощает все последующие проекты миграции. Итак, в фокусе аналитиков Market.CNews подготовили срез российского рынка ОС по состоянию на 2024 г.

Первое место в рейтинге заняло семейство операционных систем Astra Linux на базе Linux Debian. Market.CNews отмечает, что на сегодня это самое распространённое решение на российском рынке, включающее широкую линейку продуктов с поддержкой более 2 тыс. отечественных устройств.

Второе место у РЕД ОС от компании «РЕД СОФТ». Работа операционной системы подтверждена более чем на 1000 российских устройствах, а количество партнёрских совместимых продуктов превысило 3 тыс. единиц.

На третьем месте ОС Альт от «НПО Базальт». В линейке представлены все виды продуктов, включая домашнюю версию и версию для 32-разрядных процессоров. Подтверждена совместимость более чем с 200 российскими устройствами.