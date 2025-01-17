Доля Google на рынке поиска снизилась впервые за девять лет

В мире впервые за девять лет снизилась доля поиска Google. Показатель опустился до 89,7%, а в России доля снизилась за тот же период до 24,4%. Ведь почти десятилетие американский поисковик был лидером по запросам в мире, а количество запросов в нем всегда превышало 90%. Потерянный поисковый трафик Google постепенно перераспределяется между «Яндекс», Bing, и Yahoo.

Спад показателей

Доля американского поисковика Google во всем мире снизилась впервые за девять лет — до 89,7%, в России доля снизилась за тот же период до 24,4%, свидетельствуют данные портала Statcounter. Отмечается, что интернет-гигант постепенно сдает позиции своим конкурентам - «Яндекс», Bing, и Yahoo.

Подобное происходит впервые с 2015 г. Согласно аналитике Statcounter, в октябре 2024 г. доля поиска Google снизилась до 89,34%, в ноябре - до 89,99%, и в декабре - до 89,73%. И это при том, что последние девять лет доля Google стабильно держалась выше 90%.

Свой вклад в снижение трафика Google внесла и Россия. Ведь в декабре 2024 г. доля российских пользователей, ищущих информацию в американском поисковике упала с 27,3% до 24,4%.

Монополия под ударом

Монополия на рынке поисковых систем с 2014 г. не пошла на пользу Google. В 2016 г. Google решил вмешаться в выборы президента США, манипулируя результатами поиска, связанного с кандидатами в американские лидеры. История повторилась и в 2020 г., а также в 2024 г.

Pexels - AS Photography Доля глобального присутствия Google впервые за девять лет снизилась до 89,7%

По мнению аналитиков Statcounter, первый фактор, это пользователи во всем мире начали массово замечать манипуляции при выборе президента Соединенных Штатов, и им это не понравилось. Никто не хочет, чтобы американская многомиллиардная корпорация Google решала за них, что правильно думать и за кого голосовать.

Во-вторых, снижающим популярность компании Google, является стремительное падение качества поиска. На заре развития интернет-технологий, поисковик быстро завоевал популярность за счет того, что мог быстро находить среди множества web-сайтов необходимую пользователю информацию. В настоящее же время Google из поисковой системы превратился в рекламную ИТ-платформу.

Google – это крупнейшая в мире поисковая система интернета, принадлежащая корпорации Google. Основана в 1998 г. Ларри Пейджем (Larry Page) и Сергеем Брином (Sergey Brin).

В России доля поиска Google также продолжает снижаться. По состоянию на декабрь она составляет 24,4% против 27,3% в январе 2024 г.

Погоня за трендами

Корпорация Google отстает в разработке технологий с искусственным интеллектом (ИИ), поэтому в 2023 г. объединило подразделения Brain Division и DeepMind. По мнению руководства корпорации, данное объединение двух своих исследовательских подразделений в ИИ-области в одно ускорит разработку генеративного ИИ.

Google больше не относится к ИИ как к второстепенному проекту, потому что Microsoft и OpenAI разрекламировали ChatGPT, а затем сделали его общедоступным. В связи с этим Google начала реорганизацию, чтобы улучшить свой ИИ под названием Bard. В рамках этих усилий ИТ-компания объединяет две свои исследовательские группы по ИИ в одну; Google Brain и DeepMind теперь становятся Google DeepMind.

В 2024 г. Google начала создавать интеллектуального помощника на базе пока не анонсированной версии Gemini. Новинка проходит под кодовым названием «Джарвис». Главная цель – это автоматизация ваших привычных задач при работе в браузере. ИИ-помощник будет самостоятельно выполнять все, что скажет пользователь – например, открывать страницы, заполнять web-формы, осуществлять поиск, компилировать данные и работать с ними. В качестве примера в Tom's Guide упоминают бронирование авиабилетов или покупка продуктов.

В будущем Google хочет выйти за рамки контроля браузера. Сообщается, что компания заинтересована в создании ИИ-агента, который будет контролировать компьютер пользователя за него, позволяя давать ему команды (например, открывать ваши рабочие приложения и упорядочивать их на дисплее), взаимодействуя с системой от имени владельца персонального компьютера (ПК).

Поисковая система в России

В 2024 г. «Яндекс» обрабатывает 66% всех поисковых запросов в России, согласно данным Inclient. Это означает, что каждый шестой пользователь интернета в России ищет информацию в сети с помощью «Яндекс».

«Яндекс» занимает доминирующее положение на российском рынке поисковых систем уже более десяти лет. В 2017 году доля Яндекса на рынке поисковых систем в России сократилась до 52.88%. Однако с тех пор наблюдается непрерывный рост.

Google занимает второе место среди поисковых систем в России с долей в 33%.

На третьем месте Rambler с долей в 0.03% от общего рынка поисковых систем в России. Четвертое место у Mail.ru (0.02%).