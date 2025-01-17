Завод TSMC в США не сможет выпускать самые передовые чипы. Виноваты бюрократия, нехватка специалистов и высокие цены

TSMC и американские реалии

На строительство и введение в эксплуатацию предприятия по производству интегральных микросхем в США требуется вдвое больше времени, чем на решение аналогичной задачи в пределах Тайваня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Си-Си Вея (C.C. Wei), генерального директора контрактного производителя чипов TSMC.

В связи с этим вероятность того, что новый производственный комплекс компании в Аризоне (США) начнет выпуск продукции по самым современным технологиям раньше тайваньских предприятий, невелика, считает топ-менеджер.

TSMC планирует значительно увеличить объемы производства микросхем по норме 2 нм в 2025 г. До конца года чимпейкер рассчитывает освоить технологический процесс 1,6 нм, а во второй половине 2026 г. начать массовое производство продукции на его основе. Наращивание производственных мощностей и запуск новых техпроцессов, по собственным оценкам TSMC, потребует увеличения капитальных расходов с $29,8 млрд в 2024 г. до $38-42 млрд в 2025 г. При этом основная часть мощностей и в первую очередь заточенных под передовые техпроцессы по-прежнему будет сосредоточена на территории Тайваня.

TSMC TSMC продолжает открывать для себя нюансы работы в США

Ранее власти Тайваня на законодательном уровне запрещали TSMC выпускать 2-нанометровые чипы за пределами острова. Однако, по информации Taipei Times, не позднее 14 января 2025 г. это ограничение было снято.

Что мешает TSMC в США

Среди трудностей, с которыми приходилось сталкиваться TSMC в ходе реализации аризонского проекта – наличие сложных для исполнения строительных норм и правил на местном уровне, необходимость получения массы разного рода разрешений, а также проблемы комплаенса в целом.

«На каждом этапе требуется получения разрешения, а после того, как оно получено, на его [этапа] реализацию уходит по меньшей мере в два раза больше времени, чем, если бы это происходило на Тайване», – посетовал Си-Си Вей.

Вей также добавил, что приобретение химикатов в США обходится в пять раз дороже, чем на Тайване. Это обстоятельство вынудило TSMC выстроить новую цепочку поставок, которая предусматривает доставку необходимой ей в производстве серной кислоты с Тайваня в Лос-Анжелес (Калифорния, США) с дальнейшей переброской в Аризону дальнобойным грузовым транспортом.

Еще один фактор, обусловивший заминки с запуском нового комплекса в Аризоне, – дефицит квалифицированных кадров. TSMC, столкнувшись с ним, начала нанимать работников, в частности, строителей, в других регионах и свозить их к месту проведения работ. Процесс отнял не только время, но и финансовые ресурсы – транспортировать и размещать рабочую силу чипмейкеру пришлось за свой счет. Примерно 50% от общего количества занятых в аризонском проекте строителей – релоканты из Техаса, отмечает Reuters.

Ранее неоднократно сообщалось о проблемах TSMC с поиском сотрудников в США. Американцы оказались не готовыми к труду в условиях тайваньской корпоративной культуры, которую чипмейкер распространяет вместе с передовыми технологиями. Среди наиболее часто встречавшихся претензий в адрес компании со стороны попробовавших себя в TSMC специалистов: высокая нагрузка; плохая подготовка кадров; долгий рабочий день; завышенные требования, предъявляемые начальством к подчиненным; ограничения на количество перерывов; жесткие требования к дисциплине, напоминающие армейские. Кроме того, поработавшие в компании граждане США жаловались на ощущение стресса и невозможность поддержания баланса между работой и жизнью.

Финансовые показатели TSMC

TSMC является крупнейшим контрактным производителем микросхем в мире по размеру выручки. Среди его клиентов – Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia, Intel.

В середине января 2025 г. компания опубликовала финансовый отчет. В IV квартале 2024 г. выручка чипмейкера выросла на 37% год к году, до $26,88 млрд. Квартальная чистая прибыль взлетела на 57%, до рекордных $11,4 млрд.

По итогам всего 2024 г. выручка компании увеличилась на 30%, до $90,08 млрд. Чистая прибыль достигла $35,48 млрд, продемонстрировав рост к 2023 г. на уровне 39,9%. За минувший год акции TSMC выросли в цене на 81%.

TSMC является участником американской инициативы CHIPS Act, в рамках которой США предлагают различные меры поддержки участникам полупроводниковой отрасли, готовым работать и расширять производство на территории страны. TSMC, в частности, получила грант на сумму $6,6 млрд.