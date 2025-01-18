В «дочках» Сбербанка массовые увольнения. Под ударом программисты и разработчики

ИТ-специалисты, работающие в дочерних компаний Сбербанка, сообщают о начавшихся массовых сокращениях. Сотрудникам предлагаются уволиться по соглашению сторон.

Увольнения в e-commerce

Как стало известно CNews, в дочерних компаниях Сбербанка проходят массовые увольнения, затрагивающие ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили сотрудники «Купера», «МегаМаркета», «СберЛогистики» и «Самоката». Все четыре названные компании входят в Ecom.tech – команду, которая разрабатывает решения для в e-commerce.

Первыми об увольнениях сообщил Telegram-канал «Профсоюз работников IT», в обратную связь которого стали приходить сообщения о готовящихся или уже начатых увольнениях от сотрудников. «Увольнять будут от 30% до 50% сотрудников в зависимости от компании, — пишут авторы канала. — Это затронет и ИТ-шников».

Канал «Профсоюз работников IT» в конце 2024 г. писал, что Сбербанк «сокращает бюджет и прекращает сотрудничество по ряду проектов с аутсорсинговыми и дочерними компаниями, включая «Ай-Теко», «Техно Диасофт», «ИТ Мастерс», SNAP IT, IBS и «Работа.ру».

CNews поговорил с сотрудниками компаний Ecom.tech, а также запросил комментарии у «Купера», «МегаМаркета», «СберЛогистики» и «Самоката».

Не увольнения, а «оптимизация»

Как рассказал CNews руководитель одного из отделов в Ecom.tech, в «Купере» уже уволили 20% ИТ-специалистов: из 1000 около 200 человек. «Объясняют это экономией бюджета и указанием сверху», — отметил он.

«Буквально говорили: пиши два списка: первая волна 45%, вторая еще 9%, — рассказал сотрудник Ecom.tech CNews. — И многие руководители писали». По его данным, сотрудники увольняются по соглашению сторон.

По словам другого из ИТ-специалистов Ecom.tech, увольнения начались до наступления 2025 г. В одном только «Мегамаркете» сократить могут до 25% сотрудников, отметил он. При этом официального объявления от Сбербанка нет. «На словах приходят с предложением уйти по соглашению сторон и далее идут торги насчет количества окладов: обычно (выплачивают - прим. CNews) два-три оклада и по пять-шесть руководителям», — пояснил он. В «Купере» при этом «будут минимальные увольнения, так как это более успешный продукт».

В «Купере», добавляет специалист, «будут минимальные увольнения, так как это более успешный продукт».

Собеседник CNews в компании подписал заявление на увольнение по соглашению сторон. По его словам, в компании был «огромный набор ИТ-специалистов с рынка» конец 2023-лето 2024 г. (около 1,5 тыс.)

«В начале декабря была встреча нашего кластера, где сказали по приказу сверху "оптимизируют" управление в не приносящих прибыль местах», — рассказал CNews собеседник среди разработчиков «Сбертеха». По его словам, речь пока об отказе от услуг тех, кто работает на аутсорсинге (а это треть команды).

«Аутсорсинговые компании узнали, что не продлят договоры с декабря за пару недель (до сроков продления - прим. CNews), но сотрудников в неведении держали до последнего, видимо думали рассосется. В итоге они узнали одним днем что у них больше проекта нет», — отметил он.

По его словам, команды разработчиков сливают воедино и переводят программистов на свободные должности, однако на всех мест не хватит.

«Те, кто остались пока нераспределенные по командам, находятся без работы (а таких пока пятая часть команд). По сути зарплату платят, а работы нет», — продолжил он.

В чем причины

«Российские айтишники, несмотря на высокий спрос, сталкиваются с последствиями экономической нестабильности, — рассказал CNews представитель Telegram-канал «Профсоюз работников IT». — Разрыв торговых отношений, рост стоимости импортных технологий и рекордная ключевая ставка Центробанка усложняют планирование и реализацию долгосрочных ИТ-проектов. Это привело к началу массовых сокращений даже в крупнейших российских ИТ-компаниях».

«Скорее всего, сокращения связаны со снижением потребности в определенных проектах или продуктах, которые предоставляли упомянутые компании, - полагает Юлия Мельчугова, руководитель направления подбора персонала «СКБ Контур». - Сейчас все сосредоточены на повышении своей операционной эффективности. Представляется, что сокращения в меньшей степени коснутся ИТ-специалистов, в особенности опытных разработчиков, которые по-прежнему в дефиците. Компании в основном расстаются с сотрудниками младших грейдов или со специалистами смежных специальностей».

«Основной причиной увольнений являются неокупаемые расходы на переоцененных ИТ-специалистов, вызванные падением бизнеса, - рассказала CNews Мария Рукавишникова, технологический предприниматель, основатель и CEO российской компании Getmobit. - Второй фактор — дублирование затрат: собственные ИТ-отделы, аутсорсинг, аутстаффинг и подрядчики-интеграторы приводят к тому, что совокупные затраты на эксплуатацию корпоративных ИТ-систем становятся экономически невыгодными для реального бизнеса. Третья причина — отсутствие системного взгляда на ИТ через бизнес-архитектуру, что представляет собой еще более сложную задачу».

На свободный рынок выйдет значительное количество умных и амбициозных специалистов, привыкших к высокому уровню дохода, считает Рукавишникова. «Дефицит специалистов перекроется, но качество вряд ли улучшится в краткосрочной перспективе, - продолжает она. - Потребуется переквалификация, адаптация и эффективное человекоцентричное командообразование. А это требует времени и качественных HR-процессов, с этим тоже в РФ большие проблемы - высокий уровень некомпетентности и HR-самозванцев. В результате возникнет «пузырь» в затратах, который публичные компании и группы компаний, разрабатывающие ПО, также будут стремиться оптимизировать», - говорит она.

«Уверена, что специалисты уровня middle+, senior смогут без труда найти себе новое место работы и продолжить свой карьерный трек, - считает Мельчугова. - Сложнее придется специалистам, которые недавно начали свой путь в ИТ, потому что для решения бизнес-задач компании в основном нацелены на опытных кандидатов».

Как пояснила CNews HR-директор компании-разработчика «Базис» Ольга Романова, на рынок труда сейчас влияет это экономическая неопределенность, тренд от найма к развитию текущих команд и снижение потребности в новых кадрах по мере роста внедрения новых технологических продуктов.

Однако Романова полагает, что общее число вакансий вырастет благодаря спросу на новые направления и популярные технологии (ИИ, big data, облачные решения, виртуализация, информационная безопасность), а также на перекрытие нехватки кадров в текущих проектах.

«По моему мнению, нас ожидает качественная трансформация вакансий — компании начнут активнее искать узкопрофильных специалистов и будут готовы по-настоящему бороться за кадры с уникальными компетенциями, - продолжила она. - Вместо массового набора разработчиков все большее развитие получат связанные вакансии, например, инженеры машинного обучения, специалисты по работе с большими данными, аналитики данных, архитекторы облачных решений, разработчики корпоративных ИИ-решений, эксперты DevOps, DevSecOps и кибербезопасности».

При этом рядовых разработчиков или backend-программистов ждет небольшой спад спроса со стороны работодателей.