Российские производители компьютерной техники за неполный год получили прибыль более 300 миллиардов

Прибыль российских компаний-производителей компьютеров с января по октябрь 2024 г. составила 318,8 млрд руб., подсчитали в Росстате. Отрасль считает, что положительно на рынок повлиял курс на импортозамещение и спрос на российское оборудование. Рост же прибыли может замедлить высокая ключевая ставка.

Прибыль ИТ-компаний

Как выяснил CNews общая прибыль российских производителей компьютеров, электронных и оптических устройств с января по октябрь 2024 г. достигла 318,8 млрд руб., подсчитали в Росстате. При этом убыток компаний за тот же период составил 28,7 млрд руб., поэтому сальдо прибылей и убытков равно 290,1 млрд руб. Это на 9,3% лучше чем в 2023 г.

«Расчет этого получается путем объединения и обобщения данных из разрозненных источников в единый набор первичных статданных, — пояснил CNews представитель службы. — Затем формируется информация о сальдо прибылей и убытков, сумме прибыли, доли прибыльных организаций и темпов роста финансовых результатов».

Иные цифры приводил коммерческий директор контрактного производителя электроники «Гаоди рус» Виктор Попов: по итогам 2023 г. выручка крупных реестровых производителей составила более 600 млрд руб., а конкурсов по 26.20 (компьютеры и периферия) было подписано на 120 млрд руб.

Почему рынок растет

Среди очевидных причин роста можно назвать спрос на ИТ-оборудование, рассказал CNews Алексей Мельников, управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus. К неочевидным можно отнести рост курса доллара. «Поставщики в течение года индексировали долларовые цены, закладывая в конечную цену текущий курс, несмотря на то, что закупали оборудование по более низким ставкам. Это стало одной из причин увеличения такого показателя как прибыль», — пояснил он.

ededchechine на Freepik Прибыль российских производителей компьютеров достигла 318,8 млрд рублей

Исполнительный директор АКРП-Консорциум дизайн-центров Вера Смирнова отметила, что на выручку компаний повлиял общий курс на импортозамещение и локализацию. Однако эксперт отмечает, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ на фоне удорожания кредитов сокращаются объемы потенциально доступных средств для реализации проектов развития. «Вероятно, мы увидим смещение акцента в привлечении финансирования компаниями отрасли в сторону иных способов получения средств, включая государственные меры финансовой поддержки», — заключила Смирнова.

По словам главы ассоциации «Вычислительная техника» (входят «Аквариус», Fplus и пр.) Светланы Легостаевой, в увеличении прибыли компаний сыграли роль несколько факторов. Например, доля российской электроники в госзакупках превысила 50%.

Как ранее посчитали в ассоциации, продажи российской вычислительной техники за период с 2021 по 2023 гг. выросли в среднем на 96%. А выручка отечественных производителей электроники увеличилась в среднем на 68% за два года. Помимо этого, объем выпуска компьютерной техники в денежном выражении, по данным опроса ассоциации, за тот же период вырос в среднем на 19%.

«Дополнительную роль в увеличении объемов сыграло расширение присутствия производителей в розничных сетях — это усилило узнаваемость брендов и упростило доступ к отечественной технике конечным потребителям, — подчеркнула Легостаева. — Так спрос на отечественные устройства по данным академии маркетинга MAED увеличился на 90%, что усиливает общую положительную динамику».

По словам Легостаевой, высокая ключевая ставка выступает своего рода «тормозом» более динамичного роста, увеличивая стоимость заемных средств и сдерживая инвестиционную активность.

Первую половину 2025 г. рынок будет жить в ситуации высоких ставок и попыток оптимизации бюджетов, прогнозирует Алексей Мельников. «Но уже во втором полугодии начнут работать национальные программы, и мы увидим рост ИТ-сектора в рублях, — продолжает он. — Есть ожидания, что курс доллара продолжит расти, поэтому за счет перекурсовки некоторые механизмы роста показателей будут такими же, как в 2024 году».