Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых»

В Бельгии началось уголовное расследование, в рамках которого компанию Apple обвиняют в покупки полезных ископаемых у вооруженных групп на востоке Конго. Речь о приобретении так называемых кровавых минералов, которые добывались на шахтах, подконтрольных боевикам. Юристы, представляющие интересы Демократической Республики Конго, уже назвали действия американской корпорации масштабной операцией по отмыванию денег.

Судебные иски

Бельгия начала уголовное расследование в отношении компании Apple, которая обвиняется в «сознательной» закупке «кровавых минералов» у вооруженных формирований в Демократической Республике Конго (ДРК), об этом пишет издание Financial Times.

По информации Financial Times, в декабре 2024 г. ДРК подала в Бельгии и Франции судебные иски на дочерние компании Apple. Юристы ДРК обвиняют американскую корпорацию в том, что в своем производстве она использует минералы, которые поставляют вооруженные группировки, терроризирующие восток страны. Ведь в мае того же года Apple заподозрили в покупке контрабандных материалов из Конго, юристы тогда охарактеризовали это как «скупку кровавых минералов».

ДРК - крупный источник олова, тантала и вольфрама, минералов, используемых в компьютерах и мобильных телефонах. Ряд нелегальных шахт в стране управляются вооруженными группами, которые участвуют в убийствах мирных жителей, массовых изнасилованиях, грабежах и других преступлениях, о чем неоднократно заявляли эксперты Организации объединенных наций (ООН) и правозащитные группы.

Unsplash - Medhat Dawoud Бельгия начала уголовное расследование в отношении Apple из-за покупки минералов у боевиков из Конго

По данным правительства ДРК, Apple отмывает добытые таким образом минералы через международные цепочки поставок. В параллельных жалобах, поданных 16 декабря 2024 г. в парижскую прокуратуру и в бельгийское следственное управление, Конго обвиняет местные дочерние компании Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium в совершении ряда правонарушений. Жалобы, подготовленные юристами от имени министра юстиции Конго, содержат обвинения не только против местных дочерних компаний, но и против группы Apple в целом.

Прокуроры Бельгии назначили 14 января 2025 г. следственного судью, который контролирует расследование и отвечает за выдачу ордеров на арест, прослушивание телефонных разговоров и проведение рейдов, сообщили изданию адвокаты, представляющие интересы ДРК.

Представители компании Apple подчеркивают, что корпорация не закупает первичные минералы напрямую, они настаивают на аудите именно поставщиков Apple. Руководство компании сейчас ищет способы, как улучшить отслеживание происхождения минералов в Apple для стран Европейского союза (ЕС).

Адвокаты ДРК, в свою очередь, считают, что деятельность Apple способствует использованию детского труда и ухудшению состояния окружающей среды. Франция и Бельгия были выбраны из-за того, что они особенно строго следят за корпоративной ответственностью.

План по замещению от ресурсов Земли

В 2022 г. руководство Apple планировало при следующих производствах смартфонов iPhone использовать только уже переработанные ресурсы.

О новшествах рассказал тогда генеральный директор компании Тим Кук (Tim Cook), к 2030 г. Apple хочет достичь углеродной нейтральности в поставках и создании новых товаров. Кук также заявил, что для Apple важно производить продукцию безвредным для окружающей среды способом. В 2021 г. Apple перестала использовать пластиковую пленку для коробок iPhone 13 и Phone 13 Pro, сэкономив таким образом 600 тонн пластика.

В 2022 г. при производстве iPhone 13 используется на 100% переработанный вольфрам для покрытия платы и на 100% переработанное золото для шлейфов передней и задней камеры. Также Apple отказывается от зарядных устройств в новых комплектациях iPhone.

Отказ от российских металлов

В 2023 г. Apple официально отказалась от использования вольфрама, тантала и золота из России. Из финансовой отчетности корпорации следует, что Apple пошла на этот шаг по требованию американского правительства. В то же время, согласно данным «Коммерсант», компания до сих пор получает вольфрам с завода «Молирен» в Московской области.

Поставки вольфрамового концентрата в США из России в 2021 г. составляли в денежном выражении около $3 млн и занимали около 3,5% рынка этого металла.

Согласно информации «Коммерсант», напрямую металлы Apple и Samsung не поставляются - главным официальным направлением экспорта стал Казахстан. Реэкспорт идет также через Индию и Китай. Несмотря на официальный отказ Apple от российского сырья, компания продолжит использовать материалы предприятий из России, так как найти сопоставимую по цене альтернативу сложно. Компаниям Apple и Samsung просто продают металл из другой страны, которая докупает их из России. В основном это металлы, которые используются для производства полупроводников и микросхем.