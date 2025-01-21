CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
| Фото: Минобороны России, https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12080823@egNews |

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Ситуационные центры в России».

Регистрация по ссылке.

Ситуационные центры в России.

  • Как изменился спрос на решения для ситуационных центров в последние годы?
  • СЦ федеральных ведомств.
  • СЦ региональных органов власти.
  • СЦ крупных корпораций.
  • СЦ как инструмент обеспечения безопасности.
  • Современный конгресс-холл.
  • Современные диспетчерские.

Технологии и решения.

Успешные кейсы.

  • Создаем ситуационный центр: кейсы .
  • Подводные камни создания СЦ: делимся опытом.
  • Задачи СЦ — примеры решения.
  • Эффективные решения для современного СЦ.
  • Как обосновать затраты на создание СЦ?

Приглашены к выступлению:

Алексей Павлов, руководитель подразделения Главного управление МЧС России по Тульской области.
Рустем Гильманов, начальник управления информационных технологий, «Газпромнефть НТЦ».
Виктор Аристов, директор, Главный вычислительный центр – филиал ОАО «РЖД» (ГВЦ).
Юрий Горлач, директор, Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России.
Николай Чепкасов, руководитель Главного центра ИТ войск национальной гвардии России.
Максим Тимофеев, заместитель директора по эксплуатации и развитию информационно-технических комплексов ОСЧС, Ситуационно-Кризисный Центр Росатома.
Владимир Баженов, руководитель СЦ, ЦОДД Москвы.
Виктор Веревкин, старший инспектор по особым поручениям отдела обеспечения деятельности, Ситуационный центр МВД России.
Александр Заверячев, начальник управления организационного развития и информационных технологий, Роскомнадзор.
Дмитрий Темнов, директор Департамент цифрового развития и информационных технологий, Министерство здравоохранения России.
Сергей Николов, начальник Ситуационного центра Росавтодора.
Николай Ильин, заместитель начальника Управления ИС Службы специальной связи и информации, ФСО России.
Вячеслав Кудряшов, исполнительный директор ситуационного центра Сбербанка.

Отчет Ситуационные центры 2024.

С вопросами обращайтесь к Татьяне Крестьяновой, руководителю проектов CNews Conferences. Телефон +7(495)500-00-36, меню 9 доб. 404, tkrestyanova@itzconf.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создание систем безопасности: можно ли говорить о готовности КИИ к современным угрозам ИБ?

Трамп отменил поддержку продаж электромобилей и строительства зарядных станций в США

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры

Тайваньские заводы TSMC остановились из-за мощного землетрясения

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

Hewlett Packard Enterprise расследует возможную утечку данных cо своей ИТ-инфраструктуры

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще