Трамп отменил поддержку продаж электромобилей и строительства зарядных станций в США

Одними из первых, подписанными сразу после инаугурации, указами Дональд Трамп отменил «зеленый курс» экономики США, в том числе господдержку продаж электромобилей и финансирование строительства зарядной инфраструктуры, на которую предыдущая администрация выделила более $7 млрд.



Рынок электромобилей больше не поддерживается

В день вступления в должность Президента США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал десятки указов. В их числе — постановление об отмене политики предыдущей администрации в отношении электромобилей, включая стимулирование рынка и финансирование развития зарядной инфраструктуры.

Все документы перечислены на официальном сайте Правительства страны. Изменения, касающиеся электромобильный отрасли приведены под заголовком «Высвобождаем американскую энергетику».

Новый глава Белого Дома распорядился обеспечить равные нормативные условия для выбора потребителями транспортных средств путем отмены «где это уместно», правил по поводу выбросов, которые ограничивают продажи автомобилей с бензиновым двигателем, и путем «рассмотрения вопроса об отмене несправедливых субсидий и других, навязываемых правительством, рыночных искажений которые отдают предпочтение электромобилям (ЭМ) и фактически обязывают частных лиц, частных компаний и госучреждений приобретать их, делая другие типы транспортных средств недоступными по цене».

Unsplash - Michael Fousert Электрокары при новом Президенте в США лишат господдержки

В «Разделе 7» говорится о прекращении действия «Нового зеленого курса», что в том числе подразумевает приказ всем правительственным агентствам «немедленно приостановить» выплату средств для развития станций зарядки электромобилей, предусмотренных в рамках «Национальной программы формулы инфраструктуры электромобилей» и программы грантов на зарядную и заправочную инфраструктуру. Все руководители агентств должны в течение 90 дней представить отчет, на основании которого бюджетное управление и помощник Президента по экономической политике примут решение о будущем этих программ.

Отмена «зеленого курса»

Во время своего первого президентского срока Трамп, как пишет издание The Verge, уже давал поручение Агентству по охране окружающей среды ослабить стандарты выбросов, введенные администрацией Барака Обамы (Barack Obama), а во время избирательной кампании 2024 г. регулярно выступал против политики стимулирования продаж электромобилей, направленной на то, чтобы сделать их менее дорогими для потребителей.

Так, налоговая льготы на электромобили, известная как «налоговый кредит на чистые автомобили», давала американцам при соблюдении некоторых условий скидку до $7,5 тыс. на покупку нового электромобиля.

Администрация Джозефа Байдена (Joseph Biden), по данным издания, также выделила более $7 млрд на расширение инфраструктуры зарядки электромобилей и миллиарды долларов в виде производственных кредитов для компаний, строящих заводы по производству электромобилей и аккумуляторные установки.

Компания Cox Automotive в январе 2025 г. привела на своем сайте результаты совместного с Kelley Blue Book исследования, согласно которому продажи электромобилей в США резко подскочили на 15,2% в годовом исчислении в IV квартале 2024 г., а за весь прошедший год достигли 1,3 млн штук , что на 7,3% больше год к году. Эти цифры не включают гибриды. Доля рынка электромобилей составила 8,1% от продаж легковых и легких грузовиков в США, увеличившись на 0,3%.

Отношение к электромобилям в России

В России продажи электрокаров тоже выросли в 2024 г., по данным «Автостата», которые приводил CNews в январе 2025 г. Рост составил 26,4% в годовом выражении, а объем продаж достиг 17,8 тыс. реализованных единиц (ед.), что стало рекордом для российского рынка.

В 2024 г. объем производства электромобилей составил восемь тыс. ед., что соответствует 1% от общего объема выпуска автомобилей в стране. При этом продажи новых электромобилей достигли 19,39 тыс. ед., увеличившись на 31% по сравнению с 2023 г. Общее количество электромобилей на российских дорогах достигло 60 тыс. ед.

Правительство России утвердило план увеличения производства электромобилей и гибридов в семь раз к 2030 г., предусматривающий рост выпуска с восьми тыс. до 54,2 тыс. ед.

Российский бизнес становится частью глобального тренда на электрификацию транспорта не только в рамках государственной инициативы, но и из-за роста цен на топливо, а также оптимизации расходов на обслуживание автопарков, сказали CNews эксперты Okdesk в мае 2024 г.

Другие указы нового Президента США

Среди других указов Трампа, подписанных в первый день после начала его второго срока на должности Президента США — отмена введенного Байденом ужесточения контроля за использованием ИИ, включающего требование к разработчикам раскрывать информацию о своих ИИ-моделях. Трамп также отсрочил на 75 дней блокировку китайской TikTok и отменил государственную цензуру, в том числе в соцсетях.

Еще один важный момент заключается в том, что США при новом Президенте не собираются признавать какие-либо глобальный налоги, разрабатываемые международной Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С 2025 г. ожидалось, например, введение минимальной ставки налога на прибыль для глобальных ИТ-корпораций не ниже 15%, чтобы реализовать более справедливое распределение налогов между странами. При этом, в инаугурационной речи Трамп, как пишет ТАСС, анонсировал введение в США новых пошлин на иностранные товары, чтобы защитить интересы американцев.