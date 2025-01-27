Мало было дефицита, добавилась текучка кадров. Россияне не задерживаются в ИТ-компаниях и меняют работы как перчатки. Опрос

В России сформировалась дополнительная кадровая проблема. К бесконечному дефициту людей, вызванному современными российскими реалиями, добавилась еще и текучка. Жители страны перестали держаться за конкретную работу и массово начали переходить из штата в штат. Это явление затронуло многочисленные сферы, включая ИТ.

Там, где лучше

Российские компании, в том числе из сферы информационных технологий, по итогам 2024 г. зафиксировали рост текучки кадров. Как пишут «Ведомости», на это указывают более трети отечественных предприятий, а примерно в половине компаний и вовсе наметился рост случаев увольнения работников, устроившихся в штат менее года назад.

На рост текучки среди квалифицированного персонала обратили внимание 40% компаний. Примерно такое же количество (37%) жалуется на рост увольнений рабочего и обслуживающего персонала, а 36% говорят, что даже начинающие специалисты перестали держаться за работу и начали чаще переходить из одной компании в другую.

В то же время топ-менеджеры, напротив, крайне редко в 2024 г. меняли место работы – на текучку в высшем руководстве указали лишь 7% компаний. 16% опрошенных предприятий говорили о текучке среди руководителей.

11% респондентов заявили о сокращении текучки кадров. 14% заявили, что она осталась на уровне предыдущего года.

Участники опроса – это около 70 компаний из 20 отраслей экономики. В их числе – ИТ, финансовая сфера, торговля и пр. 56% респондентов, по их утверждению – крупный бизнес, 32% и 10% – средний и малый соответственно.

Да кому он нужен, этот стаж

Как пишут «Ведомости», одной из проблем российских работодателей стал рост числа увольнений работников, не проработавших и года. На это указали 45% опрошенных, отметив, что чаще всего это касается обслуживающего и рабочего персонала (две трети респондентов указали на это).

59% опрошенных сказали, что замечают подобную тенденцию среди начинающих специалистов, 38% – что среди квалифицированных. Топ-менеджеры, напротив, в течение первого года работы в компании увольняются намного реже остальных – об этом упомянули лишь 7% участников опроса.

Несовместимость поколений

Очень многие работодатели в России, как оказалось, сильно недовольны работниками, относящимися к так называемому «поколению Z», то есть те, кто родился в период с 2000 по 2011 гг. Не все из них могут устроиться на работу в силу возраста, однако те, кто уже начал свой карьерный путь, не очень радуют работодателей.

Больше половины (52%) респондентов столкнулись со сложностями при работе с «поколением Z». 88% из них пожаловались на «слишком высокие требования к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках», 82% на быструю потерю интереса к работе в компании. Что особенно интересно, 56% работодателей заявляли о проблеме под названием «эмоциональная чувствительность», а 44% пожаловались на клиповое мышление, развитое у работников этого поколения.

У всего есть причина

Опрошенные изданием эксперты видят несколько причин роста текучки кадров в России. Как сообщил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, среди основных – плохие условия труда, включая отсутствие в компаниях программ адаптации, а также рост популярности среди компаний так называемой «неустойчивой занятости». Под этим подразумеваются, в том числе, краткосрочные проекты, на которые нанимают отдельных сотрудников.

Директор группы оказания услуг в области управления персоналом и налогообложения физлиц Kept Ольга Жирова сказала «Ведомостям», что рост текучки кадров в России – это во многом следствие роста «конкуренции за сотрудников», которое приводит к «большому выборы карьерных возможностей»

Проблема в головах?

Ряд опрошенных изданием экспертов указывают на психологические трудности как на базовые причины текучки кадров. Среди них – эмоциональное выгорание, а также депрессивные и тревожные расстройства. Для многих работников смена компании – способ почувствовать себя лучше, сообщила «Ведомостям клинический психолог «Сберздоровья» Дарья Яушева.

Другие эксперты полагают, что частая смена работы связана с «поиском себя» и «более трепетным отношением» к созданию комфортных условий вокруг себя. Об этом говорит клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский. Если работа не соответствует ожиданиям сотрудников, те без капли сожаления меняют ее, добавил он.

Катастрофа с кадрами

Текучка кадров происходит в России на фоне гигантского дефицита людей. С нехваткой персонала сталкиваются 75% опрошенных компаний. Из этих фирм 75% нуждаются в квалифицированных работниках, 61% – в рабочем или обслуживающем персонале, 24% – в начинающих специалистах.

Схожие цифры приводит и государство. В конце осени 2024 г. глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила о кадровом голоде в 73% российских компаний.



