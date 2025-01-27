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Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет

Бывший чиновник из Севастополя Евгений Горлов находится под арестом за взятку от компании «Цифровые технологии» в размере 6 млн руб. Он может сесть в тюрьму на 15 лет. Из изолятора его не выпускают – срок ареста продлен, к тому же он признал свою вину.

Просил шесть, получит до пятнадцати

Бывший исполняющий обязанности замглавы Севастополя Евгений Горлов проведет еще три месяца своей жизни под стражей – его задержали в августе 2024 г. за получение крупной взятки. Как пишет ТАСС, ему продлили срок ареста до 20 апреля 2025 г. а сам он подозревается в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Свою вину Горлов признал. По этой статье максимальное наказание – 15 лет тюрьмы.

Согласно материалам дела, возбужденного в конце августа 2024 г., Горлов хотел на регулярной основе получать взятки от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. К моменту выхода материала в открытом доступе информации о компании «Цифровые технологии» не было – в России несколько десятков фирм с таким названием из самых разных регионов. По данным портала «Форпост Севастополь», компания называется «Цифровые инновации», а не «Цифровые технологии». Редакция CNews выяснила, что, вероятнее всего, речь о компании, основанной в 2023 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. У нее почти 30 самых разных видов деятельности, основной среди которых – «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» (код ОКВЭД 68.32.1).

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Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы
Арест Горлова продлен. Уголовное дело еще на рассмотрении

По данным следствия, Горлов требовал деньги у председателя совета директоров ПАО «Севастопольгаз» Эдуарда Третьяка, который выступает в этом деле заявителем. В документах отмечено, что Горлов с декабря 2023 г. требовал от бизнесмена 1 млн руб. в качестве ежемесячной выплаты «за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе», пишет «Коммерсант». Позже Горлов потребовал передать ему 6 млн за полгода.

Сам погибай и товарища за собой тащи

В материалах дела говорится, что Горлов действовал через посредника в лице своего знакомого Максим Ларина. Бизнесмен передал Ларину деньги, а тот должен был отдать их Горлову. Подельников арестовали во время передачи 6 млн руб. Лариным Горлову.

Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Они оба признали вину, пишет ТАСС. Как и Горлову, Ларину тоже продлили срок ареста.

Не нужно недооценивать потенциального взяткоплательщика

О планах Горлова по ежемесячному получению взятки в размере 1 млн руб. силовые структуры узнали непосредственно от бизнесмена, с которого экс-чиновник требовал эти деньги. В начале августа 2024 г. он сообщил о вымогательстве со стороны Горлова в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Силовики сначала задержали Ларина, и уже под их надзором тот передал деньги Горлову, после чего бывший чиновник и был задержан. Он занимал пост исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя с 10 января 2023 г. по 5 августа 2024 г. В число его должностных обязанностей входило кураторство сфер ЖКХ и природопользования. 6 августа 2024 г. губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова.

Что известно о подельнике

Максима Ларина обвиняют в посредничестве при получении взятки, однако это не все его криминальное прошлое. По данным ТАСС, Ларин проходил ранее службу в Службе безопасности Украины (СБУ). В этой стране он был объявлен в розыск за государственную измену.

В материалах уголовного дела отмечено, что бизнесмен Эдуард Третьяк лично знаком с Лариным на протяжении более 10 лет. Он познакомился с ним, когда был офицером внутренних дел Украины. Ларин на тот момент проходил службу в СБУ по Севастополю а после референдума в 2014 г. устроился работать в российские силовые структуры.

В 2020 г. Ларин вышел на пенсию, после чего работал в строительной организации. Эта компания ранее заключила несколько госконтрактов с властями Севастополя на проведение различных строительно-монтажных работ.

Геннадий Ефремов

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