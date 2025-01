Российская криптоплатформа ищет на работу потомственного астролога. Платить будет больше, чем программистам. Опрос

Инвестиционная платформа Utex с типичными русскими именами в руководстве, работающая с криптовалютой, решила нанять финансового астролога, на не простого, а потомственного – он должен быть астрологом в пятом поколении и иметь Юпитер во втором доме натальной карты. Рабочие обязанности – защита от сглаза конкурентов, а также проведение ритуалов. Зарплата – 250 тыс. руб. – многим программистам в России платят меньше.

Астрология приносит деньги

Редакция CNews обнаружила на сайте «Зарплата.ру» вакансию на должность финансового астролога, размещенную инвестиционной платформой Utex. Она работает с акциями и криптовалютой, о чем говорится на ее официальном сайте. Указание на это также есть в описании к вакансии.

Utex намерена платить такому специалисту 250 тыс. руб. в месяц. Как сообщал CNews, столько в 2024 г. получали программисты на PHP очень высокого уровня – сеньоры, а также некоторые мидлы, тогда как все джуны и большинство мидлов в этой сфере в несколько раз меньше.

При этом компании простой неопытный астролог не нужен, то есть ни джун, ни мидл Utex совершенно не подходит. Компания ищет исключительно опытного специалиста, который трудится в этой отрасли как минимум шесть лет.

FreePik Возможно, это штатный астролог в одной из ИТ-компаний мира

Но и среди топовых астрологов компания будет проводить очень жесткий отбор. Чтобы получить должность, специалист просто обязан быть потомственным астрологом, притом непременно в пятом поколении. Если же у кандидата на вакансию есть хорошие связи, то есть знакомство с победителями ТВ-шоу «Битве экстрасенсов», это будет несомненным преимуществом при отборе. Также плюсом будет наличие у самого астролога победы в этом телешоу.

Натальная карта для таинственного гендиректора

Еще один важный атрибут кандидата – у желающего стать финансовым астрологом в Utex Юпитер должен быть во втором доме натальной карты. Это будет преимуществом при выборе соискателя, указано в вакансии.

В рамках собеседования кандидатам придется выполнить тестовое задание. От них потребуется составить и расшифровать натальную карту генеральному директору компании – СЕО. На сайте Utex в разделе «Команда» не указано, кто занимает эту должность, там упомянуты лишь директор по продукту (СРО) Сергей Михеев и технический директор (СТО) Алик Курдюков. При этом, согласно опубликованной на сайте компании документации, Utex действует вовсе не от российского юрлица – это компания ICUT Ltd., зарегистрированная в соответствии с законодательством Сент-Винсент и Гренадины (St. Vincent and the Grenadines) под регистрационным кодом 24157 IBC 2017

Офисный маг

Описание к вакансии Utex содержит ряд противоречий и недоговорок. Например, в нем говорится, что работать будущему финансовому астрологу придется удаленно, однако немного ниже это опровергается.

«Работа из офиса, однако возможно гибкое посещение в связи с проведением ритуалов», – говорится в вакансии. Ниже также указано, что работать придется полный рабочий день с 10 до 19 часов.

Занявший вакансию специалист в своем деле будет выполнять целый список задач. Среди них – составление астрологических прогнозов в финансах компании на месяц и на год, проведение ритуалов, консультации по денежной магии, а также защита от сглаза со стороны конкурентов.

Помимо этого, за 250 тыс. руб. в месяц финансовый астролог в Utex будет обязан усиливать денежный поток и энергополе компании, а заодно и привлекать новые источники дохода.

Встречают по Юпитеру, провожают по KPI

В вакансии четко прописан размер зарплаты, но в то же время указано, что оклад «обсуждается по результатам собеседования». В связи с этим нельзя исключать, что по итогу получать потомственный астролог в пятом поколении, знакомый с победителями «Битвы экстрасенсов» или даже сам победивший в этом шоу, будет даже больше заявленных 250 тыс. руб. Или меньше.

KPI тоже обсуждается на собеседовании. Utex не уточняет, как именно будет оцениваться труд астролога, но прямо предупреждает, что спрашивать будет «по результатам, а не по потраченному на работу времени».

Тот единственный, кто сможет занять вакантное место в штате Utex, получит от компании целый ряд бонусов. В их числе – карта звездного неба, оборудованное телескопом и денежным деревом и магическим шаром рабочее место, а также фирменный аудио-гид с аффирмациями. Помимо этого, работнику полагается бесплатный кофе, к тому же с корицей, но исключительно по четвергам. Какие виды кофе доступны бесплатно в другие дни, и сколько чашек или литров можно выпивать в день, в описании к вакансии не приводится.

Кому астролог, а кому – таролог

Utex – не первая компания в России, имеющая или желающая иметь в своем штате специалистов по различным видам мистики. В ноябре 2024 г. CNews сообщал про ИТ-фирму, которая все важные решения принимает только после консультации со своим штатным тарологом.

К примеру, именно этот специалист решает, кого принимать на работу, а кого нет. И даже если в компанию попытается устроиться программист с внушительным портфолио и многолетним опытом работы, его могут не взять только лишь по решению таролога.

Мнение отрасли

Кирилл Ширяев, директор по персоналу компании-разработчика ПО «МойОфис», сообщил CNews: «В штате "МойОфис" нет специалистов по астрологии или картам Таро. Однако мы ценим разнообразие интересов наших сотрудников и неоднократно приглашали тарологов на корпоративные мероприятия, включая недавний новогодний праздник. Такого рода активности пользовались большой популярностью среди коллег, к тарологам всегда выстраивается очередь из желающих сделать расклад. Вероятно, такой высокий интерес связан с тем, что некоторые люди обращаются к Таро или астрологии в поисках ответов на сложные жизненные вопросы или для получения нового взгляда на свою ситуацию. А для кого-то Таро или натальные карты – это просто развлечение. Люди могут получать удовольствие от раскладов и прочих околомистических вещей, не придавая им серьезного значения».

Представители «Ростелекома» на вопрос редакции CNews о наличии в штате оператора тарологов, астрологов и прочих эзотериков ответили:« В штатном расписании "Ростелекома" таких должностей нет».