Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта

С докладами выступят:

Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;

Станислав Ромащев, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Ижевский завод тепловой техники»;

Елена Кондратьева, директор по развитию, «Сервисный центр ФЕСКО»;

Лариса Редькина, руководитель проектов цифровой трансформации, «Евраз»;

Ани Саргсян, руководитель проектов, ГК ФСК;

Валентина Охота, начальник отдела по работе с внутрикорпоративным порталом, ГК ФСК;

представитель компании WSS-Consulting и другие.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

Как развивался российский рынок ЭДО в 2024 году?

Какие новые законодательные акты были приняты в этой области?

Стандарты цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.

Юридически значимый электронный документооборот.

Информационная безопасность ЭДО.

Операторы ЭДО и проблема роуминга.

Технологии для организации ЭДО

Практика внедрения ЭДО

Запускаем ЭДО с нуля — практические кейсы.

Как перейти на современную СЭД?

Облачный документооборот — плюсы и минусы.

Как подключить к ЭДО партнеров?

ЭЦП для сотрудников.

Как управлять процессами с помощью СЭД?

Мобильная СЭД для руководителей.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.