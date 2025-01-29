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Минцифры заплатит 55 миллионов, которые его «дочка» задолжала 13 лет назад

Суд обязал Минцифры выплатить 55,3 млн руб. за ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий». Причиной послужила неполная оплата работы по госконтракту.

Дело длиной в 13 лет

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы обязал Минцифры выплатить 55,3 млн руб. «Сочинской строительной компании» («ССК») за ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» (центр «Мир ИТ») — дочернюю компанию министерства.

CNews обнаружил данное судебное разбирательство в картотеке Федеральных арбитражных судов. Компания подала иск против Минцифры 5 июля 2024 г. 21 октября суд первой инстанции вынес решение, обязав ведомство выплатить долг. Уже 23 октября ведомство подало апелляционную жалобу. Суд рассмотрел ее 12 декабря и решил оставить ее без удовлетворения.

CNews направил запрос в министерство, чтобы получить комментарии относительно хода дела и выяснить, планирует ли ведомство подавать апелляцию в кассационную инстанцию, и ожидает ответов.

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С Минцифры взыскали 50 миллионов

Разбирательства начались еще в 2012 г., когда «Сочинская строительная компания» выиграла дело против «Мир ИТ». Суд постановил взыскать задолженность с учреждения. Однако, как указано в судебных документах, часть денег так и не была выплачена. После нескольких обращений в суды разных инстанций иск передали Минцифре.

Тем не менее, «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» продолжал не выполнять свои финансовые обязательства, указано в документах. Это привело к тому, что «Сочинская строительная компания» обратилась в суд с просьбой взыскать долг в порядке субсидиарной ответственности с Минцифры России.

Суд первой инстанции удовлетворил просьбу компании, и обязал Минцифры выплатить 55,3 млн руб. Ответчик попытался оспорить данное решение, сославшись на отсутствие явного отказа со стороны ФГБУ «Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий» погасить задолженность. Однако суд отклонил эти аргументы, указав, что основанием для взыскания долга является не отказ погасить задолженность, а недостаток денежных средств у учреждения для ее погашения.

Предыстория конфликта

В 2010 г. между «ССК» и ФГБУ «Центр МИР ИТ» был заключен государственный контракт стоимостью 774,5 млн руб. на строительство Центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка (ЦОУ) в Сочи. Работы по контракту должны были быть завершены к концу 2012 г.

Истец утверждал, что выполнил большую часть работ, но не получил полную оплату. «Центр МИР ИТ», в свою очередь, обвинил компанию в нарушении сроков и невыполнении ряда работ, требуя вернуть неотработанный аванс и выплатить неустойку.

В ходе судебного разбирательства обе стороны предоставили множество доказательств своей позиции. Суд установил, что часть работ действительно не была выполнена компанией «ССК», однако большая часть была выполнена и принята, но не оплачена. Для оценки объема и качества выполненных работ была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперты подтвердили, что работы выполнены в полном объеме, объект сдан в эксплуатацию.

Суд частично удовлетворил иск компании, взыскав с ФГБУ «Центр МИР ИТ» задолженность за фактически выполненные работы в размере 275,4 млн руб. и неустойку за просрочку платежа в размере 30,2 млн руб.. Во встречном иске «Центр МИР ИТ» о взыскании неотработанного аванса и неустойки было отказано, поскольку суд признал односторонний отказ от контракта недействительным.

Таким образом, суд подтвердил, что ООО «ССК» выполнило свои обязательства по контракту, несмотря на задержки и сложности, связанные с проектом.

Антон Мушинский

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