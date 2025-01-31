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Intel получила крупнейший убыток в истории

Сравнительно неплохой в финансовом плане IV квартал не уберег Intel от убытков на сумму почти в $19 млрд по итогам 2024 г., что является антирекородом для американского чипмейкера. Компания отказалась от выпуска GPU Falcon Shores и перенесла на 2026 г. сроки начала поставок процессоров Xeon шестого поколения.

Антирекорд Intel

Главный американский производитель процессоров Intel опубликовал финансовый отчет за IV квартал и весь 2024 г. В нем зафиксирован рекордный для компании убыток в размере $18,8 млрд, пишет The Register.

Причем убытки Intel вплотную приблизились к отметке в $16 млрд еще по итогам первых трех кварталов минувшего года, что стало следствием списания активов и реструктуризации. Американские власти даже прорабатывали план спасения огромной корпорации, крупнейшего в мире производителя процессоров с архитектурой х86.

Финансовые и организационные проблемы вынудили компанию отказаться от планов по коммерциализации семейства ускорителей (GPU) нового поколения, известного под кодовым именем Falcon Shores. Также Intel пришлось скорректировать сроки вывода на рынок очередного шестого поколения процессоров Xeon (Clearwater Forest) – его мы увидим не раньше 2026 г.

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Intel
Убытки Intel превысили $18 млрд по итогам 2024 г.

В начале декабря 2024 г. Intel покинул генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). Временно исполняющими его обязанности стали финдиректор Дэвид Зинснер (David Zinsner) и старший исполнительный директор Мишель Холтхаус (Michelle Holthaus).

Акционеры Intel в конце 2024 г. подали иск в федеральный суд Сан-Хосе, Калифорния (США) с обвинениями против топ-менеджеров и членов совета директоров, от которых потребовали возмещения убытков, выплаты штрафов и компенсации судебных издержек.

По словам Зинснера, Intel по-прежнему чрезвычайно сосредоточена на поиски замены Гелсингеру на посту CEO, но хорошими новостями на этом направлении они акционеров пока порадовать не могут.

Итоги заключительного квартала

Заключительный квартал 2024 г. оказался для Intel не столь ужасным в плане финансов, как предыдущие три. Чистый убыток за этот период составил $100 млн, что на 105% ниже в сравнении с IV кварталом 2023 г. – тогда компания получила прибыль на уровне $2,7 млрд. Выручка чипмейкера соответствует верхней границе, обозначенной в ее собственном прогнозе. Тем не менее этот важный показатель снизился на 7% – до $14,3 млрд, если сравнивать с IV кварталом 2023 г.

Более половины выручки – $8 – млрд Intel принесла группа клиентских вычислений (Client Computing Group; CCG), выпускающая десктопные и мобильные процессоры (CPU), а также потребительские видеокарты. Падение продаж группы год к году составило 9%.

Дела группы оборудования для дата-центров и искусственного интеллекта (Datacenter and AI Group) обстоят несколько лучше – продажи сократились лишь на 3%, а выручка направления составила $3,4 млрд.

Направление сетевого и граничного оборудования (Network and Edge; NEX) стало единственным светлым пятном финансовом отчете Intel за октябрь-декабрь 2024 г. Группа увеличила выручку на 10% до $1,6 млрд.

Выручка контрактного (foundy) подразделения Intel упала на 13% год к году и достигла $4,5 млрд. Операционный убыток составил $2,26 млрд.

Итоги года

Несмотря на то, что 2024 г. выдался для Intel крайне непростым, компания сумела сохранить продажи в деньгах практически на уровне 2023 г., чего нельзя сказать о прибыли. Выручка чипмейкера в отчетном периоде снизилась на 2% год к году и составила $53,1 млрд., тогда как его чистый убыток достиг рекордной отметки в $18,8 млрд. При этом годом ранее Intel зафиксировала прибыль на уровне вполне комфортных $1,7 млрд. Валовая прибыль снизились до 32,7% с 40% в 2023 г.

Что касается прогнозов на I квартал 2025 г., Intel установила для себя вилку в $11,7-$12,7 млрд выручки. Продажи в I квартале у компании, как правило, слабее демонстрируемых в IV квартале, это обусловлено сезонными особенностями.

Intel продолжает развивать направление контрактного производства в соответствии с задумкой Гелсингера. Компания ведет установку оборудования на предприятии Fab 52 в Аризоне, на котором рассчитывает запустить производство чипов по норме 18A уже в этом году. Ранее издание Chosun сообщило о сложностях с освоением этого передового техпроцесса, испытываемых Intel.

Работы выполняются в том числе за счет $1,1 млрд, полученных чипмейкером от правительства США в форме субсидий по закону CHIPS Act в конце 2024 г., а также еще $1,1 млрд – в январе 2025 г. Всего Министерство торговли США выделило Intel $7,86 млрд на развитие производственной инфраструктуры на территории страны.

Дмитрий Степанов

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