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Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

О нагрузочном тесте Global ERP – ПО, способного заменить SAP и Oracle, на CNews FORUM рассказал Дмитрий Аникин, директор по развитию компании-разработчика «Бизнес Технологии». Успешное испытание программы Global ERP на 15 тыс. одновременно работающих пользователей в одной базе было проведено в декабре 2024 г.

Для любой ОС

Дмитрий Аникин, директор по развитию компании «Бизнес Технологии» в своем докладе на CNews FORUM рассказал о нагрузочных тестах этого ПО, способного заменить SAP и Oracle, на более 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Позднее, как рассказал CNews Дмитрий Аникин, в декабре 2024 г. было проведено успешное испытание Global ERP уже с 15 тыс. пользователей.

В первую очередь Global ERP позиционируется для замены SAP и Oracle EBS. «Но потенциально это может быть замена любого импортного ПО, например решений Microsoft Dynamics AX. – Подчеркнул Дмитрий Аникин. – За счет современного технологического стека и зрелости функциональной части, система Global ERP способна заменить любое решение зарубежного ПО на рынке ERP-систем».

Как отметил Дмитрий Аникин, Global ERP является кроссплатформенной системой на всех уровнях: СУБД, сервера приложений, работа пользователей в браузере. Это обеспечивает возможность работы на самых разных ОС, например, отечественных Astra Linux, Alt и РедОС; свободно распространяемых как Debian, и прочих, в том числе Windows.

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По словам Дмитрия Аникина, в декабре 2024 года Global ERP был успешно протестирован с 15 тысячами пользователей

Самый большой нагрузочный тест

Нагрузочное тестирование 15 тыс. одновременно работающих пользователей было осуществлено на стенде компании в декабре 2024 г.

Как рассказал CNews Дмитрий Аникин, начальные условия этого нагрузочного теста включали более 110 тыс. договоров, из них более 10 тыс. расходных; более 100 тыс. записей в справочнике материалов; более 3 млн объектов основных средств; более 90 тыс. контрагентов и более 10 млн проводок. Как отмечает Дмитрий Аникин, по его мнению, это далеко не предел.

«В нагрузочных тестах мы стараемся проверить самые разные аспекты, важные для фактической работы системы. – Подчеркнул в беседе с CNews Дмитрий Аникин. – К примеру, вначале тестируется готовность системы в короткий срок (за несколько минут) обеспечить подключение всех 15 тыс. пользователей. Эта составляющая теста эмулирует начало рабочего дня предприятия. Далее нагрузочное тестирование осуществляется сразу по нескольким модулям системы. Один из сценариев предполагает осуществление закупочной деятельности – начиная от формирования потребности и далее по цепочке выполнения закупочных процедур, заключения договоров, осуществления поставки с дальнейшей выпиской и списанием закупленных материальных ценностей, с отражением этих цепочек в финансовый контур системы. Другие связанные сценарии работы пользователей сфокусированы на осуществлении платежей по выполняемым закупкам. Одновременно выполняются сценарии, которые обеспечивают интенсивную нагрузку в части вычислений – такими являются расчет амортизации нескольких млн. основных средств, расчет имущественных налогов на большом количестве объектов, операции закрытия периода и расчета себестоимости в разных видах учета с учетом зацикленности производственных цепочек и большого количества объектов калькуляции. Также в наших тестах участвуют и реальные пользователи, которые строят отчеты, обращаются к справочникам, делают новые документы в системе – так мы дополнительно проверяем отклик системы под нагрузкой».

От теста к тесту

По словам Дмитрия Аникина, за 2024 г. Global ERP проводилось множество нагрузочных тестов в интересах крупных корпоративных заказчиков, осуществляющих поиск новой ERP системы в рамках подготовки к проектам импортозамещения. Как правило, это были тесты, направленные с одной стороны на высоконагруженные расчетные процессы, такие как расчет амортизации для нескольких миллионов основных средств, а с другой – сфокусированные на подтверждение готовности системы к работе с большим количеством пользователей: от 10 тыс. одновременных активных подключений.

Часть тестов проводилась на оборудовании заказчиков, предоставленных под подготовленный Global ERP сайзинг (процесс планирования ИТ-инфраструктуры под текущие бизнес-процессы компании и с учетом их предполагаемого роста – CNews), часть на собственном стенде компании.

Что под капотом?

В основе Global ERP лежит классическая трехзвенная модель, адаптированная под современные требования. Система работает на PostgreSQL — открытой СУБД, соответствующей политике импортозамещения. «Сердце» платформы — кластер серверов, управляемых Kubernetes. Технология позволяет автоматически масштабировать ресурсы: при росте нагрузки разворачиваются дополнительные серверы, а встроенный балансировщик распределяет запросы между ними. Это особенно важно для предприятий с десятками тысяч пользователей, где простои недопустимы. Для работы не требуется сложного – ПО достаточно браузера.

«Значительная часть функционала переведена в No-code и Low-code, но мы не ограничиваемся этим и также пишем код традиционным способом. – Отметил Дмитрий Аникин. – Основные языки программирования, которые мы используем, — это Java и немного Scala. Мы выбрали распространенные языки, чтобы избежать кадрового дефицита».

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Традиционно CNews FORUM вызывает живой интерес профессионалов отрасли

Как заменяем?

По мнению Дмитрия Аникина, Global ERP – пример того, как отечественные разработчики отвечают на вызовы времени. Это не просто альтернатива западным системам, а платформа, которая работает с Big Data и AI, адаптируется под нужды крупных предприятий и соответствует требованиям импортозамещения. В условиях санкций такие решения становятся стратегическим ресурсом для экономики.

По словам Дмитрия Аникина, разрабатывая Global ERP, компания стремится соответствовать ключевым критериям: максимальное покрытие бизнес-требований, многие из которых не важны в среднем и малом бизнесе, но без которых не может существовать крупный бизнес. В системе более 20 модулей, среди которых управление производством в различных отраслях; цепочки обеспечения производства от формирования потребности, до списания; управление финансами и контроллинг; управление сбытом и управление инвестиционными проектами. А также обеспечение обработки большого количества данных, который порождает крупный бизнес без потери производительности: большие объемы документов, объектов, большое количество одновременно работающих пользователей. Отдельно разработчики подчеркивают наличие у платформы сервисов аналогичных импортным решениям, чтобы и бизнесу, и тем кто поддерживает бизнес в части ИТ было комфортно и привычно работать.

Разработка, развитие, импортозамещение

Система Global ERP вышла на рынок ПО еще в 2004 г. и изначально работала с использованием СУБД Oracle, рассказал CNews Дмитрий Аникин. В 2014 г. стартовал процесс разработки новой версии системы с использованием полностью импортонезависимого стека технологий: СУБД Postgres, горизонтально масштабируемых серверов приложений, браузера на стороне пользователя.

«Эта новая версия базируется на технологиях, не только полностью актуальных на текущий момент времени, но и являющихся общемировым мейнстримом. – Подчеркнул Дмитрий Аникин. – При этом важно то, что новая версия Global ERP является уже зрелым продуктом, прошедшим обкатку у многих крупных заказчиков в ходе реальных внедрений».

Штат программистов, работавших над продуктом на текущий момент, составляет сотни разработчиков со стороны вендора и их количество постоянно растет. К процессу подключились и разработчики со стороны партнеров, которые разрабатывают отраслевые решения на базе стандартных модулей системы.

По словам Дмитрия Аникина, говорить о совокупной стоимости разработки пока рано, поскольку система находится в процессе интенсивного развития прикладной функциональности модулей и отраслевых решений.

Первое внедрение Global ERP было осуществлено в 2005 г. на Ленинградской АЭС, далее последовал ряд комплексных внедрений на крупных предприятиях РФ. Новая импортонезависимая версия системы начала внедряться с 2016 г., первым проектом было судостроительное предприятие «Северная Верфь», входящее в состав ОСК. В 2023 г. Global ERP начала импортозамещение SAP в одной из крупнейших в РФ нефтегазовых компаний, полный перевод всех процессов на Global ERP планируется в 2027 г. В 2024 г. стартовал проект по импортозамещению Oracle EBS в одном из крупнейших в РФ производителе удобрений, полный перевод всех процессов на Global ERP планируется завершить в 2027 г.

«В данный момент ведется подготовительная работа с рядом крупных корпоративных заказчиков на предмет выбора Global ERP в части замены зарубежного ПО. – Отметил в беседе с CNews Дмитрий Аникин. – Такие проекты, как правило, занимают годы и требуют значительных команд качественных специалистов. Мы готовимся выполнять их с нашими партнерами – крупными интеграторами, ранее внедрявшими SAP и Oracle. Для этого мы активно развиваем собственную систему обучения и аттестации специалистов, готовим центры компетенций у наших партнеров, привлекаем их специалистов на текущие проекты внедрения».

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Из истории компании

Компания «Бизнес Технологии» была образована в 2001 г. и первоначально занималась консалтингом и внедрением ERP-систем других производителей. После ряда успешных внедрений ERP в 2004 г. была начата разработка собственного фреймворка быстрой разработки, пошел процесс проектирования и создания Global ERP.

Согласно данным ресурса «Контур.Фокус» на конец 2023 г. (последние данные по финансам компании) выручка «Бизнес Технологии» составила 371,5 млн руб.

Вадим Попов

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