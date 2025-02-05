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Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

Kraftway, 50% которой сейчас принадлежит «Росатому», лишилась многомиллионного госконтракта из-за неисполнения обязательств. Компания должна была поставить ФНС средства защиты информации для вычислительного оборудования. Так и не получив сертификаты, Налоговая в одностороннем порядке расторгла контракт.

Расторжение госконтракта

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) расторгла госконтракт на поставку сертификатов средств защиты информации (СЗИ) с компанией Kraftway из-за неисполнения обязательств. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Контракт на сумму 188,6 млн руб. между ФНС и Kraftway был заключен в конце декабря 2024 г., и расторгнут через несколько недель, 17 января 2025 г.

Как следует из документа о расторжении, Kraftway до 9 января должна была направить ФНС сертификаты СЗИ сроком действия с 9 января по 30 ноября 2025 г. Однако 13 января заказчик, не получив сертификаты, направил Kraftway требование об уплате штрафа на сумму 100 тыс. руб. и потребовал предоставить сертификаты не позднее 16 января. Но этого не произошло, и ФНС в одностороннем порядке расторгла контракт с поставщиком.

CNews направил запрос в Kraftway о причинах неисполнения своих обязательств по контракту и ожидает ответа.

Защита оборудования ФНС

Согласно техническому заданию, исполнитель должен был оказывать услуги по комплексному сопровождению СЗИ «Аккорд-АМДЗ» (для доверенной загрузки ОС) вычислительного оборудования, технической поддержке ПО и сопровождению процессов функционирования вычислительного оборудования с поставкой сертификатов технической поддержки для нужд УФНС России по Москве, ИФНС России по Москве и межрайонных ИФНС России по столице.

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Kraftway
ФНС расторгла госконтракт с Kraftway

Среди оборудования в документации указаны система хранения данных (СХД) и системный блок LightCom, СХД HP и другие устройства, для которых требовались СЗИ и техподдержка.

Чем известна Kraftway

Kraftway (АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС») присутствует на рынке с 1993 г. Выпускает ПК, серверы, системы хранения данных, мониторы и пр.

Kraftway в последнее время скрывает свои финансовые показатели — последний опубликованный отчет датирован 2020 г., и в нем сказано, что отчетный период АО закрыло с чистой прибылью в размере 2 млрд руб. при выручке около 7,6 млрд руб.

Что касается производственных активов, то вендор располагает крупным заводом, способным выпускать вплоть до 1 млн единиц продукции ежегодно.

В конце 2023 г. CNews писал о том, что «Росатом» приобрел 50% компании Kraftway. По некоторым оценкам, право владения 50-процентной долей в ней обошлось госвендору в 5 млрд руб. Вторая половина Kraftway находится в руках гендиректора компании Алексея Кравцова.

Госкорпорация собиралась вложить в свой новый актив также несколько миллиардов. Деньги планируется выделить в 2024 г., и пойти они должны на развитие производителя. В частности, часть средств, вероятно, будет потрачена на модернизацию производства, а часть – на проведение НИОКР.

Кристина Холупова

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