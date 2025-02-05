Власти хотят создать в России реестр оборудования для майнинга

В Министерстве энергетики России предлагают сформировать реестр оборудования для майнинга криптовалют в целях оптимизации механизмов выявления добычи цифровых активов. С помощью этих мер в ведомстве хотят повысить эффективность запретов на добычу цифровых криптовалют в тех регионах и областях, где этот вид деятельности находится под запретом.

Создание реестра

В Министерстве энергетики (Минэнерго) России предложили создать единый реестр майнингового оборудования, об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В энергетическом ведомстве считают, что для обеспечения эффективного регулирования процессов добычи криптовалюты необходимо адаптировать законодательство о майнинге. Опираться при этом будут на уже накопленный опыт в данной области. Работа включит, в том числе формирование более четких критериев, позволяющих отнести определенную деятельность к майнингу криптовалюты.

Майнинг - это процесс получения криптовалюты путем проведения сложных вычислений при помощи компьютера. Чаще всего используют видеокарты, поскольку у них наиболее высокая производительность.

Wikipedia Стойка с блоками майнинга

По словам заместителя министра энергетики Евгения Грабчака, являющегося автором идеи о создании реестра оборудования, необходимо адаптировать существующие нормативные акты к текущей ситуации на рынке.

Во время рабочего совещания, посвященного регулированию майнинга в России, чиновник обратил внимание присутствующих на то, что нужно сформировать четкие критерии отнесения деятельности именно к майнингу криптовалют. В связи с этим Грабчак считает, что без реестра оборудования для майнинга ни о каком эффективном контроле майнеров и речи быть не может.

В Минэнерго заявили, что принципиальная задача заключается в оптимизации механизмов выявления майнинговой деятельности и более четком соблюдении запретов на нее в тех регионах, где она не разрешена. В то же время в ведомстве отметили, что в регионах, где майнинг разрешен, его развитие поможет росту местной экономики, в том числе благодаря внедрению новых технологических решений и технологий.

Регулирование майнинга

В 2024 г. Минэнерго России совместно с энергетическими компаниями поручено проработать механизмы контроля за реализацией запрета и высвобождения используемой майнерами электрической мощности.

Напомним, что с 1 ноября 2024 г. в России вступили в силу новые правила, регулирующие майнинг криптовалюты. Добыча цифровых активов официально разрешена как для физических лиц, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Контроль за соблюдением законодательства в этой сфере возложен на Федеральную налоговую службу (ФНС). Юридические лица и ИП обязаны проходить регистрацию в специальном реестре майнеров, который ведет налоговая служба. Однако для физических лиц предусмотрены более лояльные условия: они могут заниматься майнингом без регистрации, но с ограничением на потребление электроэнергии. Лимит потребления электроэнергии для частных майнеров составляет 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.

Запрет на майнинг

С 1 января 2025 г. в России действует запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов. Решение утверждено постановлением Правительства России от 23.12.2024 №1869 и рассчитано на период до 15 марта 2031 г. Основная цель запрета - стабилизация энергопотребления в стране. Запрет на майнинг в части регионов связан не только с дефицитом электроэнергии, но и с действующими льготами на оплату электроэнергии в некоторых из них.

Полный запрет на добычу криптовалют введен в шести республиках Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии. Карачаево-Черкесии. Дагестане. Ингушетии. Северной Осетии. Чечне. Также ограничения затронут Луганскую народную республику (ЛНР), Донецкую народную республику (ДНР), Запорожскую и Херсонскую области.

В некоторых регионах, таких как Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край, запрет будет носить сезонный характер. Он будет действовать в периоды максимального энергопотребления: с 1 января по 15 марта 2025 г., а начиная с 2026 г. - ежегодно с 15 ноября по 15 марта.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев в конце января 2025 г. предложил полностью запретить майнинг в некоторых районах Приангарья. Речь идет об энергодефицитных регионах и районах. По словам главы региона, введенные на осенне-зимний сезон ограничения уже позволили высвободить около 300 МВт энергомощности. Поэтому ожидается, что полный запрет майнинга помог бы решить вопрос с дефицитом электричества.

По информации Правительства России, перечень регионов может быть пересмотрен в зависимости от решений комиссии по электроэнергетике. Гражданам и предпринимателям, которым интересны вопросы майнинга и обращения криптовалют, стоит принимать во внимание изменившиеся подходы государства. При возникновении вопросов обращайтесь за консультацией к профессионалам.