Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса

Руководство одного из крупнейших в мире производителей промышленных роботов компании Teradyne инициировало реорганизацию производства. В планы входит сокращение численности персонала на 10% в глобальном масштабе. На сайте Teradyne говорится, что по состоянию на начало 2025 г. ее штат насчитывает более 1,4 тыс. человек в 32 офисах по всему миру. Основная часть сокращений придется на Данию, где находятся штаб-квартиры Universal Robots A/S и Mobile Industrial Robots ApS.

Реорганизацию производства

Компания Teradyne, один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов, инициировала реорганизацию, пишет The Robot Report. Экономическая неопределенность нанесла урон робототехнической отрасли. С весны 2025 г. преобразование бизнес-процессов внутри компании предусматривает сокращение численности персонала на 10% в глобальном масштабе.

В перечень продукции Teradyne входят интеллектуальные устройства, медицинское оборудование, спасающее жизни, а также системы хранения данных. Разработанные компанией решения для полупроводников, электронных систем, беспроводных и многих других устройств обеспечивают работу техники в соответствии с ее назначением. Предложения Teradyne в области промышленной автоматизации на 2025 г. включают в себя коллаборативных и мобильных роботов, которые помогают предприятиям всех размеров повысить производительность и снизить затраты. Teradyne является зарегистрированным товарным знаком компании Teradyne в США и других странах. Компания владеет ведущими разработчиками коллаборативных роботизированных рук и автономных мобильных роботов Universal Robots A/S и Mobile Industrial Robots ApS.

Teradyne Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов Teradyne увольняет 10% сотрудников

Какое именно количество сотрудников будет уволено, издание The Robot Report не уточняет. На сайте Teradyne говорится, что по состоянию на начало 2025 г. ее штат насчитывает более 1,4 тыс. человек в 32 офисах по всему миру. Таким образом, работы могут лишиться до 140 сотрудников. Основная часть сокращений - примерно 6% - придется на Данию, где находятся штаб-квартиры Universal Robots A/S и Mobile Industrial Robots ApS.

«Робототехническая отрасль в целом переживает нелегкие времена. Проблемы с логистикой существовали постоянно, точно так же, как гибкость рынка предполагает, что одни поставщики уходят с рынка, другие на нем появляются. Но все же последние года стали своеобразным испытанием для всех производителей роботов. Я работаю в промышленном секторе более 25 лет, и никогда не видел столь существенного ослабления спроса на рынке», - сказал президент группы Teradyne Уджвал Кумар (Ujjwal Kumar).

В рамках реструктуризации Universal Robots A/S и Mobile Industrial Robots ApS в 2024 г. консолидировали операции. При этом была открыта новая штаб-квартира площадью почти 20 тыс. квадратных метров в датском городе Оденсе. Кумар подчеркивает, что данное событие знаменует собой важную веху для Teradyne, поскольку будет способствовать ускорению внедрения инноваций в области робототехники.

По состоянию на 2024 г. компания развернула более 80 тыс. передовых робототехнических систем в глобальном масштабе. В инновационные разработки и автоматизацию инвестировано свыше $700 млн. По собственным оценкам Teradyne, она контролирует около 34% сегмента коботов - коллаборативных роботов.

Финансовые показатели

Teradyne продемонстрировала устойчивые результаты в IV квартале 2024 г., при этом выручка достигла верхней границы прогнозного диапазона и составила $753 млн. Годовая выручка компании достигла $2,82 млрд, что означает 10% рост прибыли на акцию по сравнению с прошлым годом до $3,22 без учета generally accepted accounting principles (GAAP) т.е. стандарт бухгалтерского учета. Компания заработала $474 млн свободного денежного потока и вернула акционерам $275 млн через выкуп акций и дивиденды, подчеркнув свою приверженность созданию акционерной стоимости.

По данным Teradyne, прибыль за акцию за IV квартал 2024 г. в размере $0,95, превзойдя прогноз в $0,91. Выручка составила $753 млн, превысив ожидаемые $740,47 млн. Это означает положительный сюрприз как по прибыли на акцию, так и по выручке, продолжая тенденцию компании превосходить рыночные ожидания.

В отчете о доходах руководство компании признает, что ее робототехнический бизнес развивается медленнее по сравнению с основным направлением испытательного бизнеса. Ведь рынок промышленной автоматизации продолжал оставаться слабым весь 2024 г. В отчете также говорится, что реструктуризация в 2025 г. повысит эффективность Teradyne и снизит доход от безубыточности робототехники с $440 млн в 2024 г. до $365 млн в 2025 г.

Отечественные производители

По итогам 2023 г. 30 крупнейших робототехнических компаний в России получили суммарную выручку в размере 29,3 млрд руб. Это на 44,3% больше по сравнению с 2022 г., когда показатель равнялся 20,3 млрд руб., такие данные приводятся в исследовании сервиса Robojobs.

По состоянию на октябрь 2024 г. в России насчитывается более 460 компаний, которые разрабатывают, производят и интегрируют сервисных роботов в бизнес-сфере. В обзоре они разделены на 21 сегмент, включая логистику и транспорт, медицину и реабилитацию, сельское хозяйство и животноводство, общественные места и сервис, клининг и дезинфекцию, образование и науку. В целом, рынок робототехники состоит из трех ключевых направлений - промышленные роботы-манипуляторы, профессиональная сервисная робототехника и персональная робототехника.

Из 463 проанализированных компаний 124 организации - это научные и исследовательские центры (26,8%). Разработкой роботов занимаются 272 предприятия (58,7%), дистрибуцией и оказанием услуг на базе роботов - 67 компаний (14,5%). Помимо научных и исследовательских центров, самыми многочисленными категориями названы «Беспилотные летательные аппараты» (92 компании), «Морские автономные системы и подводные роботы» (54), «Курсы и образовательные наборы» (43), «Складская логистика» (39). Меньше всего участников авторы исследования насчитали в группе «Космос» - пять организаций.

В общем объеме организаций 224 компании (48,4%) специализируются только на робототехнике. Большинство таких предприятий сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. У основной части компаний (70,6%) количество клиентов в 2023 г. увеличилось. В то же время у 11,8% респондентов оно сократилось, а у 17,6% - осталось неизменным. Отмечается, что 58,8% участников отрасли по состоянию на 2024 г. не экспортируют свои решения и не планируют выходить на зарубежные рынки. Только 21,6% компаний уже поставляют товары и услуги за рубеж, а 19,6% - намереваются развивать экспортное направление. Наблюдающаяся ситуация связана с тем, что многие предприятия находятся на стадии разработки и коммерциализации, а также не имеют достаточно ресурсов и компетенций, чтобы осваивать экспортное направление.