Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше

ИТ-специалисты столкнулись в России с новым трендом – компании стали все чаще нанимать их лишь на короткое время, а бессрочный трудовой договор предлагает лишь каждая восьмая компания. Работодатели гораздо охотнее нанимают ИТ-шников на полгода-год.

Попользовался – отдай другому

В России радикально снизилось количество компаний, готовых принимать ИТ-специалистов в свой штат бессрочно. Как сообщили CNews представители платформы SkillStaff, по итогам 2024 г. таковых было лишь 12%, то есть примерно каждая восьмая компания подписывает с ИТ-шником трудовой договор, в котором нет четко указанного срока его действия.

Для сравнения, годом ранее, в 2023 г., таких компаний было 21%. Сейчас работодатели чаще всего нанимают работников ИТ-сферы всего на полгода – таких компаний в 2024 г. насчитывается 42% против 46% в 2023 г.

Фирм, принимающих ИТ-работников в штат на полгода-год, оказалось 35%. Год назад их было около 20%.

Эксперты SkillStaff видят вполне конкретные причины происходящего. «Спрос на бессрочный формат аренды услуг ИТ-специалистов сократился на 9%, тогда как количество запросов со сроком от полугода до года выросло на 15%, – сказал CNews генеральный директор и основатель SkillStaff Никита Шабашкевич. – Это говорит о том, что бизнес изменил подход к бюджетированию проектов и теперь строго контролирует этот процесс».

Нейросеть «Кандинский»

Если контракт не продлят, ИТ-шнику придется искать новую работу

По словам Шабашкевича, российские компании в нынешнее время «все чаще составляют бюджет на квартал, полгода или под проект с четко установленными сроками».

Забудь про офис

Российские компании, в отличие от американских, не пытаются загнать ИТ-шников в офисы. CNews писал, что Dell, IBM, Google и другие угрожают сотрудникам низкими зарплатами и работой годами без повышения, если те не вернутся с удаленки.

В России ситуация прямо противоположная. Согласно статистике SkillStaff, Согласно статистике, почти все компании в 2024 г. рассматривали ИТ-специалистов для дистанционной работы – таковых набралось 91%. Годом ранее их было 92%.

Впрочем, офисный режим работы хоть и крайне медленно, но все же набирает популярность – заставить нанимаемых ИТ-специалистов трудиться в кабинетах или опенспейсах, а не в кафе или дома, в 2024 г. хотели 6% работодателей против 3% годом ранее. За гибридный график высказались 3% компаний в 2024 г. и 5% в 2023 г.

Айтишник в аренду

По сути, найм сотрудника на работу на небольшой срок можно считать его арендой. И такой формат сотрудничества в России становится все более популярным – доля запросов на платформе SkillStaff на аренду ИТ-специалистов по итогам 2024 г. показала 16-процентный рост.

Чаще всего к аренде ИТ-специалистов в 2024 г. прибегали ИТ-компании (38%), а также банки и финансы (25%). за ними следуют компании из сфер ритейла (19%) и телекома (8%).

Активнее всего компании арендуют системных аналитиков и автотестировщиков. Топ-3 самых востребованных в аренде ИТ-кадров замыкают Java-разработчики, а затем идут специалисты по ручному тестированию – Python-разработчики, 1С-аналитики, QA FullStack и React-разработчики.

Для джунов работы нет

Российские компании, ищущие в свой штат ИТ-специалиста, в подавляющем своем большинстве даже не смотрят на джунов – работников с базовым или вовсе отсутствующим опытом работы. По данным SkillStaff, в 2024 г., как и в 2023 г., таковых насчитывалось лишь около 2%.

Две трети компаний, около 66%, в 2024 г. искали ИТ-специалистов только высокого уровня – лидов, сеньоров или продвинутых мидлов. Годом ранее их было 75%.

В 2024 г. работодатели проявляли гораздо больший интерес к обычным мидлам, нежели в 2023 г. Спрос на специалистов среднего уровня увеличился в 2024 г. до 32% против 23% в 2023 г.