ИТ-шник подставил под удар целую компанию, «по-армейски» выполняя поручения руководства. Опрос

Ответственный за резервное копирование специалист годами делал бэкапы на ленточные накопители, но ни разу не проверял их на работоспособность, потому что это не входило в его обязанности – от него требовали именно создавать копии, но не тестировать их. Он даже ни разу не менял накопители и не чистил привод для них. Другие работники лишь благодаря случайности обнаружили, что компания несколько лет работала без резервных копий.

Отсюда и до обеда

ИТ-специалист компании, отвечавший за создание резервных копий, за годы своей деятельности ни разу не удосужился удостовериться, что бэкапы или хотя бы носители для них работоспособны. Об этом пишет The Register со слов другого сотрудника этой компании, которого называет Лайонелом (Lionel).

По словам Лайонела, ИТ-отдел компании, в котором он трудился, делал резервные копии на ленточные накопители. Бэкапы создавались на ежедневной основе, а также отдельно делались копии раз в неделю и раз в месяц. Выполнявший эту процедуру на протяжении почти двух лет специалист, которого издание называет Ричардом (Richard), в один из дней заявил, что ему надоело этим заниматься, и отказался дальше делать бэкапы.

Руководство перепоручило его работу Лайонеллу, и тот первым делом поинтересовался у коллеги, когда тот в последний раз проводил тестовое восстановление и в целом тестировал бэкапы на работоспособность. В ответ он услышал лишь «никогда».

Ричард заявил, что его просили лишь создавать резервные копии – ни о каком тестировании в поставленной перед ним задаче руководства не говорилось ни слова. Другими словами, Ричард в точности выполнял то, что от него требовалось.

Да все там нормально

Лайонел спросил, откуда Ричард знает, что резервное копирование работает, и тот показал ему файл журнала программы по созданию бэкапов. В нем было черным по белому написано «Резервное копирование успешно завершено».

lto.org Ленты хорошо подходят для бэкапов, но за ними нужно тщательно следить

Не убедившись в том, что это является доказательством успешного восстановления резервных копий, Лайонел спросил Ричарда, проверял ли он когда-либо резервные копии. Не получив вразумительного ответа, Лайонел попытался восстановить данные из одной из резервных копий. Однако сделать это ему не удалось – ленточный накопитель просигнализировал, что вставленная Лайонелом лента была пустой.

Бесконечная чистящая лента

Понимая, что магнитные ленты – весьма капризный вид накопителей, равно как и приводы для них, Лайонел предположил, что, возможно, привод нуждается в чистке, вследствие чего не может считать ленту с данными. Ричард предоставил ему чистящую ленту, которую он унаследовал от своего предшественника. По его словам, эту ленту он использовал с тех пор каждый месяц на протяжении двух лет. При этом подобные устройства имеют крайне короткий срок службы – в данном случае ленту можно было использовать лишь пять раз, а не 24, как Ричард.

Лайонелу пришлось заказать новые чистящие ленты, и после первого использования одной из них он увидел, насколько грязным на самом деле был привод. Но даже после процедуры чистки ленты с бэкапами он так и не смог прочитать

Лайонел попробовал еще пару лент с информацией и в конце концов заметил одну, на которой было предупреждение, что ее можно использовать только 10 раз, прежде чем поставщик не сможет гарантировать читаемость. Конечно, Ричард никогда не заменял ленты.

После дополнительных экспериментов Лайонел понял, что никакая очистка не позволит приводу считать ленту.

Инициатива наказуема

К этому моменту Лайонел был очень серьезно обеспокоен данными компании. Ему пришлось купить более дорогое оборудование для чтения лент, после чего ему, наконец, удалось считать с них информацию.

Однако Лайонела за это никто не поблагодарил. Напротив, его непосредственные руководители незамедлительно спросили с него за непредвиденные и существенные расходы на покупку нового ленточного накопителя.

Лайонел объяснил, что компания могла обходиться без резервного копирования в течение года или двух, и чтобы проиллюстрировать причину, он показал одну из лент, которую пытался вернуть к жизни.

«Я поднес ленту к свету. Она была настолько истерта, что сквозь нее можно было смотреть», – сказал Лайонел. Это наглядное доказательство лишило руководство всех аргументов против дополнительных расходов.

«К сожалению, даже сегодня проверки резервных копий, как ни прискорбно, очень редки, по моему опыту, – сказал Лайонел изданию. – Возможно, потому, что это называется «резервное копирование», а не «восстановление», что приводит людей к ошибочному убеждению, что восстановление необходимо только тогда, когда все остальное выходит из строя, и их мир рушится».



