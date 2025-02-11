На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» начали работать чаты для автомобилистов. Все общение проходит анонимно. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его автомобиль. Отключить же чаты можно в любой момент.

Новая функция на ИТ-платформе

На портале «Госуслуг» заработала новая функция: через приложение сервиса, а также через «Госуслуги Авто» теперь можно отправить сообщение владельцу конкретного автомобиля. Это позволяет направить анонимное сообщение водителю о проблеме с его автомобилем. Об этом сообщили CNews в пресс-службе Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

По информации Минцифры, отправить сообщение может любой пользователь «Госуслуг», достаточно знать номер машины. Владелец машины не получит никаких данных отправителя кроме геопозиции, из которой было направлено сообщение.

С помощью этой функции можно сообщить о различных ситуациях, например включенных фарах, открытых окнах, сработавшей сигнализации, о спущенном колесе, эвакуации автомобиля или аварии с его участием. Также пользователи могут отправить уведомление другому водителю, если его машина перекрывает проезд. Для этого нужно лишь знать регистрационный номер машины.

Для того чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле. В министерстве рекомендуют, чтобы получать сообщения нужно обновить данные об автомобиле на «Госуслугах». Отключить же чаты можно в любой момент.

Чтобы отправить сообщение, на «Госуслугах» нужно зайти в раздел «Транспорт права», а затем написать через форму «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Что может ответить автовладелец: «Спасибо», «Уже выхожу», «Выйду через 5 или 10 минут». Начать диалог по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше пяти сообщений в день.

Разработчики предполагают, что функция будет использоваться, чтобы уведомить автовладельца о какой-либо нештатной ситуации. Пока «Госуслуги» будут предлагать несколько шаблонов сообщений на выбор. Появится ли возможность самостоятельного набора текста, не уточняется.

Пользователей ИТ-платформы

По данным Правительства России, количество зарегистрированных пользователей на «Госуслуг» с 2009 г. превысило 112 млн человек, а в электронном виде доступны уже более 1,6 тыс. государственных услуг. Вместе с тем, согласно представленным данным, ежедневно на портале подается 2 млн заявлений.

Как отмечают в министерстве, развивается так называемое семейство мобильных приложений - «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги решаем вместе», «Госуслуги культура» и «Госключ». «Активно идет работа над переводом в электронный вид самых популярных и востребованных документов: наравне с бумажными можно пользоваться электронным студенческим билетом, удостоверением многодетной семьи. В приложении «Госуслуги Авто» в режиме опытной эксплуатации доступны цифровые права и свидетельство о регистрации. Пока инспектор вправе потребовать оригиналы документов», - добавили в Минцифры России.

По данным ведомства, наиболее популярными государственными услугами на февраль 2025 г. являются запись на прием к врачу, выписка из электронной трудовой книжки, кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость, а также получение единого пособия для детей и беременных женщин. «Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) также предусмотрен большой блок услуг: они могут зарегистрировать и активировать корпоративные SIM-карты, оформить различные лицензии и разрешения, оплатить госпошлины», - заключили в Минцифры.

Статистика

В 2024 г. в рамках подготовки отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России» эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что в России на 1 тыс. жителей приходится в среднем 322 легковых машины. При этом в зависимости от федерального округа и региона этот показатель может заметно отличаться.

Всего в России зарегистрировано 55,06 млн автотранспортных средств. На легковые автомобили приходится 85% от этого количества, всего в России числится 46,81 млн легковушек. Количество коммерческих машин составляет 4,22 млн единиц, а грузовиков - 3,66 млн единиц. Самым малочисленным сегментом парка автомобильной техники по-прежнему остаются автобусы, которых зарегистрировано 0,37 млн единиц, отметили аналитики.

Так, самая высокая обеспеченность автомобилями в России наблюдается в Северо-Западном федеральном округе. Здесь на 1 тыс. человек их приходится в среднем 340. Минимальное отставание от лидера в этом плане имеет Дальневосточный федеральный округ, показатель которого составляет 339 единиц. Третье место в данном рейтинге занимает Уральский федеральный округ - 337 шт.

Аналитики «Автостата» также определили регионы с самой высокой, средней и низкой степенью автомобилизации. Лидером по этому показателю стала Карелия, где на 1 тыс. жителей приходится 444 легковых машины. Высокую обеспеченность имеют также Псковская (401 шт.), Калининградская (393 шт.) и Мурманская (386 шт.) области.

Среди субъектов Росси со средним уровнем автомобилизации населения попали Владимирская область, Удмуртия, Санкт-Петербург и Тюменская область (323 – 321 шт.). А низкая обеспеченность легковыми машинами зафиксирована в Дагестане, Чечне, Ингушетии и на Чукотке (менее 200 шт.).