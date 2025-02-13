Гигантская ИТ-компания увольняет отказавшихся возвращаться в офис с удаленки. Разгоняют целые отделы, уволенных заменяют нейросетями

IBM начала чистку кадров – она избавляется от тех, кто не готов отказаться от удаленки и работать в офисе. В первую очередь это коснулось сотрудников финансового и операционного отдела. Заменять уволенных другими людьми IBM не станет – вместо них работать будет нейросеть.

Удаленный безработный

Корпорация IBM, сбежавшая из России в 2022 г., начала массовые увольнения. Под угрозой остаться без работы оказались сотрудники на удаленке, отказавшиеся возвращаться в офис. Как пишет The Register, в числе первых кандидатов на удаление работники финансового и операционного отделов корпорации.

При этом IBM не намерена нанимать на место уволенных сотрудников тех, кто гораздо более лояльно относится к необходимости тратить свое личное время на дорогу до офиса и обратно, тех, кого оставили без работы, заменят алгоритмы – нейросети.

IBM открыто заявила сотрудникам на удаленке в США, что им стоит переехать поближе к ближайшему офису компании, чтобы в дальнейшем посещать его на регулярной основе. В противном случае исход один – необходимость поиска нового места работы.

«Менеджерам поручено связаться со своими подчиненными и попросить их переехать в Роли, Северная Каролина, или Покипси, Нью-Йорк, – сообщили The Register в IBM. – Они должны находиться в пределах 50 миль от одного из этих мест. В противном случае им будет предложено выходное пособие».

Денег дадут

Совсем без денег уволенных удаленщиков IBM не оставит. По информации издания, компания будет выплачивать им выходное пособие, но длительность этих выплат будет напрямую зависеть от стажа работы уволенного сотрудника в компании.

Минимальный срок выплат – три месяца. Максимум IBM будет поддерживать сокращенного работника на протяжении полугода.

Пока увольнения на фоне любви к удаленной работе (или нелюбви к офису) коснутся только финансового и операционного отделов IBM, пишет The Register со ссылкой на свои источники внутри IBM. В руководстве корпорации видят в этом возможность существенного сокращения расходов

«ИИ будет внедрен для замены людей, – заявил источник издания. – Аутсорсинг и найм новых работников продолжатся. Они хотят сохранить низкие показатели по финансам и операциям, инвестируя в другие области, такие как консалтинг, которые они рассматривают более благоприятно из-за приносящих доход бизнесу».

Некоторые исключения могут быть сделаны для сотрудников, проживающих недалеко от Армонка или города Нью-Йорк, а также, возможно, в нескольких других местах в северной части штата Нью-Йорк.

Кабинет заждался

IBM ввела жесткую политику по отношению к удаленным работникам в 2023 г., хотя тремя годами ранее, в период пандемии коронавируса, она, напротив, выгоняла всех из офисов. CNews писал, что IBM угрожала всем удаленщикам низкой зарплатой и отсутствием карьерного роста, если те не вернутся в офис хотя бы на несколько дней.

Однако на тот момент ни о каких увольнениях речи не было – по-видимому, это новая установка руководства корпорации. Возвращение работников в офис взято под жесткий контроль

«Это отслеживается руководством и обеспечивается напоминаниями в личных звонках, мгновенных сообщениях и электронных письмах, заявил источник издания в IBM. – Если кто-то не подчиняется, его будет преследовать его менеджер по приказу руководителя, чтобы он отправился в офис. Если он будет не подчиняться достаточно долго, его ждут более серьезные последствия, а самым серьезным будет увольнение».

Мягкое увольнение

Собеседник The Register назвал происходящее «мягким увольнением» (soft layoff). Причина такого названия в том, что IBM ожидает, что некоторые сотрудники откажутся переезжать или возобновлять поездки в корпоративный офис и решат покинуть компанию. Это позволяет избежать расходов на формальное увольнение или «ресурсные действия» (resource action), как любит называть это сама IBM.

При этом во время публикации финансового отчета IBM за IV квартал 2024 г. в январе 2025 г. финансовый директор Джеймс Кавана (James Kavanaugh) прогнозировал, что сокращение расходов на сотрудников продолжится темпами, сопоставимыми с прошлым годом. «Мы ожидаем, что перераспределение рабочей силы будет в целом соответствовать показателям предыдущих лет», – сказал он.

Перебалансировка рабочей силы

В 2024 г., который IBM начала со штатом около 288 тыс. человек, корпорация провела так называемую «перебалансировку рабочей силы» (workforce rebalancing), чтобы компенсировать увольнения «очень низкого однозначного процента от общей численности сотрудников IBM в мире», как сама IBM сообщила The Register.

На основе заявленных расходов IBM на «перебалансировку рабочей силы» в размере $700 млн за 2024 г. эксперты издания оценивают, что около 9000 сотрудников – около 3% всего штата корпорации – были уволены в 2024 г. В 2023 г. IBM объявила о 3900 увольнениях и понесла расходы в размере $400 млн.

«Менеджеры среднего звена обеспокоены, поскольку видят, что команды теряют много людей, и это решение оказывает большое влияние, – сказал источник издания в IBM. – За последний год людям тихо предлагали добровольный выход на пенсию или уход. Генеральный директор заявил, что «тысячи будут заменены ИИ», и в настоящее время руководство сосредоточено на сокращениях и замедлении найма. Он сказал, что тысячи, но, скорее всего, речь пойдет о десятках тысяч людей, которых заменят в течение следующих нескольких лет».