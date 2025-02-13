Какой ты программист? В России создана национальная система подтверждения ИТ-компетенций

В России появилась нацсистема, позволяющая оценить свои навыки в сфере информационных технологий. К прохождению тестирования пока не принуждают – все добровольно и, что немаловажно, бесплатно. Платформа будет работать в качестве эксперимента, который продлится до конца 2026 г.

Программист или эникейщик

Минцифры сообщило CNews о создании новой системы по проверке знаний в сфере информационных технологий. Проект носит статус национального, однако к прохождению тестирования никого не принуждают.

Оценить свои навыки и знания в области ИТ сможет каждый, но не сразу. Запуск системы состоится 31 мая 2025 г., так что остается время для актуализации знаний в ИТ. За прохождение тестирования не придется платить

Эксперимент по внедрению новой системы продлится более полутора лет. По информации Минцифры, он завершится в конце 2026 г., но точную дату ведомство не приводит.

Для чего это нужно

Новая система проверки даст специалистам возможность получить дополнительный сертификат оценки ИТ-знаний. Он будет выдаваться сроком на один год, а найти его можно будет на сайте, без которого, в случае вступления новой инициативы властей в силу, нельзя будет регистрироваться на досках объявлений и маркетплейсах – на «Госуслугах».

По информации представителей Минцифры, в 2025 г. на новой платформе тестирования ведомство планирует разместить материалы по 21 направлению в сфере ИТ. В их числе – очень востребованный среди российских разработчиков язык программирования Java, а также Python – самый популярный язык программирования во всем мире. Помимо этого, будут доступны тесты по Git.

Сертификат, который будет предоставлен в случае успешного прохождения тестирования, имеет лимитированный срок действия. Он будет актуальным лишь в течение года в момента выдачи.

Все в выигрыше

В теории, новая нацсистема проверки ИТ-знаний может стать хорошим подспорьем для отечественных компаний. Нуждающиеся в ИТ-специалистах компании, желающие видеть в своем штате компетентных работников, при помощи новой системы смогут определять уровень компетенций как уже работающих в команде ИТ-шников, так и тех, кто только ищет возможность присоединиться к коллективу.

Самим же ИТ-специалистам новая система откроет глаза на их истинный уровень знаний в том или ином ИТ-направлении. Кто-то окажется удовлетворен этой информацией, а кто-то сделает для себя вывод о необходимости повышения уровня и качества компетенций.

Новая платформа, вероятно, окажется очень полезной отечественным программистам. В сентябре 2024 г. CNews писал, что новые веяния в среде написания кода, а именно – повсеместное использование нейросетей для генерации этого самого кода, ведет к ухудшению качества и снижению уровня знаний российских разработчиков. Новая система тестирования позволит выявить, насколько эти знания стали хуже или, может, наоборот улучшились.

Оператор неизвестен

К моменту выпуска материала новая нацсистема тестирования навыков обходилась бех оператора, то есть без организации, занимающейся ее обслуживанием и развитием. В Минцифры сообщили CNews, что назначить оператора планируют не позднее 31 марта 2025 г. «Президиум Правкомиссии изучит предложения организаций и определит оператора, наиболее отвечающего техническим требованиям», – заявили CNews в Минцифры.

Компании, желающие стать оператором этой нацсистемы могут принять участие в отборе путем подачи соответствующего заявления. Форма заявки будет доступна после 14 февраля 2025 г., и тогда же в публичном доступе появятся методические рекомендации для участия в эксперименте.