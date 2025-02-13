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Oracle хочет оцифровать и собрать в свою базу данные всех жителей США

Глава Oracle предложил собрать все имеющиеся у Правительства данные в одном месте, чтобы использовать для развития искусственного интеллекта. Корпорация готова предоставить для этого свои технические возможности. Обученный на такой базе ИИ, по его мнению, принесет много пользы гражданам, а властям позволит организовать за ними тотальную слежку.

Все данные в одном месте

ИИ поможет Правительству улучшить услуги и безопасность своих граждан. Для этого необходимо собрать всю информацию в одном месте, даже ДНК, заявил соучредитель и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) на Всемирном правительственном саммите в Дубае, пишет The Register.

«Нам нужно объединить все национальные данные, поместить их в базу данных, где они будут легко потребляться моделью ИИ, а затем задать любой вопрос, который вам нравится», — сказал Эллисон.

Помочь реализовать эту идею может, по мнению Эллисона, Oracle, которая уже является крупным правительственным и военным подрядчиком. То есть поместить все эти данные нужно в одну большую систему Oracle. Проект принесет пользу и для управления другими социальными услугами, например, в области здравоохранения благодаря адаптированному лечению; в области производства продовольствия за счет лучшего прогнозирования урожайности рекомендаций фермерам, где надо вносить удобрения или увеличивать орошение.

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Oracle
Oracle готова стать хранителем всех правительственных данных о гражданах США

Компания Oracle является одним из крупнейших по объемам выручки разработчиком программного обеспечения в мире, основной продукт которого – это система управления базами данных Oracle Database. На российском рынке СУБД решения Oracle занимали пальму первенства до февраля 2022 г.

Подходящая основа для начала всеобщей слежки

Такая обширная база данных Oracle может стать, как считает Эллисон, предшественницей системы всеобъемлющего наблюдения, идею создать которую он высказывал ранее. Постоянный надзор за населением в режиме реального времени, анализируемый продуктами машинного обучения, можно организовать на базе Oracle, сказал Эллисон на конференции финансовых аналитиков компании, о чем издание писало в сентябре 2024 г.

По словам главы корпорации, искусственный интеллект находится на пороге новой эры массового наблюдения, благодаря которому «граждане будут вести себя наилучшим образом». А Oracle готова стать технологической основой.

«Oracle строит дата-центр мощностью 2,2 ГВт, строительство которого обойдется в $50–100 млрд», — заявил тогда Эллисон, отметив, что на таких площадках будут обучаться сверхмощные модели ИИ, которые мало кто сможет себе позволить из-за дороговизны.

Корпорация также присоединилась к проекту Stargate, который планирует потратить $500 млрд на инфраструктуру ИИ в США в течение следующих четырех лет.

Законодательство США в области ИИ

Новая администрация США упрощает регулирование в области ИИ. После вступления в должность в январе 2025 г. Дональд Трамп (Donald Trump) отменил указ своего предшественника на посту Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden), нацеленный на обеспечение безопасности искусственного интеллекта.

Были также распущены все совещательные комитеты при Министерстве внутренней безопасности США по кибербезопасности и безопасности ИИ под предлогом борьбы с нецелевым расходованием ресурсов.

В России наборы данных для ИИ формируются под присмотром государства — в рамках функционала Единой информационной платформы Национальной системы управления данными (ФГИС «ЕИП НСУД»). Бизнесу доступ к ним власти откроют в ближайшее время для обучения и тестирования алгоритмов, как сообщили «Ведомости» в феврале 2025 г. со слов представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Анна Любавина

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