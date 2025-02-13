Продавцы электроники в США набивают склады товаром, чтобы сдержать «трамповский» взлет цен

После введения американским президентом пошлин против Китая в размере 25%, цены на товары, особенно на электронику, начали стремительно расти. В настоящее время продавцы электроники, включая компании Dell, HP и Samsung начали наполнять склады для удержания цен в стране. Они создают запасы мониторов, уже насчитывающие 2-3 млн устройств, для борьбы с ростом цен на эти позиции, а также ноутбуков.

Формирования запасов

Производители мониторов и ноутбуков пытаются смягчить экономическую политику президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и ее влияние на электронику, пишет портал PC World. Прогнозируется общее повышение цен на 5% и сокращение поставок в 2025 г.

Тарифы администрации Трампа на китайские товары повышают цены практически на все товары, но особенно сильно страдает электроника. В то время как покупатели наслаждались падением цен с 2023 г. на мониторы в течение последних нескольких лет. В настоящее время производители дисплеев делают запасы, чтобы попытаться не допустить слишком высокого роста цен.

Unsplash - Greg Rosenke В США продавцы электроники Dell, HP и Samsung начали наполнять склады для удержания цен

Согласно отчету DigiTimes Asia, крупные производители, такие как Dell, HP и Samsung, импортируют электронику от 2 до 3 млн устройств в качестве буфера против роста цен. Предположительно, это включает как мониторы, так и ноутбуки, которые часто производятся одними и теми же поставщиками т.е. «оригинальный производитель оборудования». Даже с учетом смягчающих мер отчет ожидает общего роста цен на 5% и консервативных целевых показателей поставок на год.

Ассоциация потребительских технологий (CTA) - крупнейшая в Северной Америке стандартизирующая технологическая и торговая организация оценивает, что американские покупатели могут столкнуться с повышением цен от 60% до 100%, если тарифы продолжат усиливать. По мнению аналитиков DigiTimes Asia, у Трампа есть привычка делать нелепые угрозы, а затем возвращаться к менее радикальным уровням. Он уже отложил свои 25% тарифы для Мексики и Канады, хотя новые налоги на сталь и алюминий вызвали еще больший краткосрочный хаос.

Рост цен из-за политики

По информации PC World, пользователи персональных компьютеров (ПК) уже ощущают ущемление в нескольких местах. Розничные торговцы и производители винят пошлины в повышении цен на новейшие видеокарты Nvidia. Хоть и при низком уровне запасов этих карт розничные торговцы могут устанавливать любую цену, зная, что кто-то заплатит за них большие деньги. Представители ASRock официально заявили о намерении перенести часть своего производства из Китая, чтобы попытаться избежать растущих издержек, вызванных экономической политикой Трампа.

ASRock была создана в качестве дочерней компании Asus в 2002 г. Фирма была призвана составить конкуренцию Foxconn и другим компаниям, доминирующим на OEM-рынке, однако в дальнейшем ASRock также взялась за производство геймерских компьютеров и комплектующих под собственным брендом.

Представители ASRock упомянули Тайвань, ведущего мирового производителя полупроводников, как одно из потенциальных мест, куда компания могла бы перенести производство. Но Дональд Трамп уже пригрозил Тайваню тарифами до 100%. Похоже, по мнению экспертов, на данный момент есть только два гарантированных результата: более высокие цены для американцев и производители, пытающиеся избежать этих повышений.

Пошлины

25 февраля 2025 г. президент США Дональд Трамп подписал указ, которым вводятся пошлины в 25% на всю сталь и алюминий, импортируемые в страну. Документ не предусматривает исключений, подчеркнул Трамп. Пошлинами будут облагаться вся сталь и весь алюминий, которые поставляют в США такие страны, как Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам и другие производители.

По словам Трампа, принятые меры упростят систему пошлин на металлы. Он анонсировал их накануне, также пообещав в ближайшем будущем ввести ответные пошлины в отношении государств, применяющих тарифы на американские товары.

Советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро (Peter Navarro) подчеркнул, что пошлины помогут американским производителям стали и алюминия, а также направлены на укрепление экономической и национальной безопасности США.

На новые тарифы США уже отреагировали в Европейском союзе (ЕС). Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выразила глубокое сожаление в связи с этим решением и назвала пошлины вредными для бизнеса и потребителей. Она также пообещала, что ЕС ответит на необоснованные тарифы жесткими и соразмерными контрмерами.

В ходе своего первого президентского срока Трамп уже вводил пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но позже предоставил некоторым торговым партнерам США - Канаде, Мексике и Бразилии - квоты на беспошлинную торговлю.