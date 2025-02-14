Создатели архитектуры ARM открыли охоту на кадры собственных клиентов, чтобы выпустить свой первый процессор

ARM готовится к трансформации

Британская компания ARM начала переманивать сотрудников у собственных клиентов. Чипмейкер стремится сформировать команду, которая позволит ему трансформировать существующую бизнес-модель и полноценно конкурировать с его же заказчиками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Бизнес-модель ARM построена вокруг лицензирования объектов интеллектуальной собственности, к примеру, дизайна процессорных ядер, другим компаниям. На основе этих дизайнов клиенты создают собственные процессоры. Клиентами ARM на сегодняшний день являются такие крупные компании как Apple, Nvidia, Qualcomm, Microsoft. Сама же ARM по-прежнему остается довольно скромной в финансовом отношении компанией относительно ряда ее клиентов.

ARM различными способами пытается увеличить продажи и рыночную капитализацию. Новая долгосрочная стратегия, как сообщало Reuters в середине января 2025 г., предполагает повышение цен на лицензии на 300%, а также разработку и вывод на рынок собственного чипа. В ближайшие 10 лет компания рассчитывает довести показатель годовой выручки до $1 млрд. Вероятно, нынешняя рекрутинговая кампания имеет непосредственное отношение к реализации этого плана.

FreePik ARM ищет таланты для транформации бизнес-модели

Представитель ARM Эрика Помпен (Erica Pompen) отказалась от комментариев относительно активности компании на рынке труда.

ARM ищет таланты

Согласно документам, изученным, Reuters, ARM ведет переговоры с работниками, занимающими руководящие должности в компаниях, являющихся ее клиентами, по крайней с ноября 2024 г. Задача, которую таким образом планирует решить ARM, рекрутерами компании сформулирована как «переход от исключительно разработки процессорных архитектур к продаже собственных микросхем с акцентом на внедрение в дата-центрах».

Источники агентства в отрасли утверждают, что рекрутеры ARM связывались не только с представителями компаний – клиентов, но и других разработчиков чипов из Кремниевой долины. О каких именно компаниях идет речь, не уточняется.

С кем планирует конкурировать ARM

ARM рассчитывает составить конкуренцию Qualcomm и, как ранее сообщила газета Financial Times, уже заключила сделку с Meta Platforms*. Последняя готовая приобретать процессоры ARM, самостоятельно разработанные британским чипмейкером на основе фирменной архитектуры, для собственных центров обработки данных.

Достоверно неизвестно, станет ли ARM эксклюзивным поставщиком чипов для этих нужд владельца Facebook**. Источник Reuters утверждает, что Qualcomm и Meta* ведут переговоры о сотрудничестве на схожих условиях.

Представители Qualcomm и Meta* Елена Тебкерани (Yelena Tebcherani) и Мелани Роу (Melanie Roe) отказались от комментариев.

По мнению аналитика J.P.Morgan Харлана Сура (Harlan Sur), ARM может рассматривать компанию Nvidia в качестве своего будущего конкурента. Broadcom якобы договорилась с ARM и SoftBank о разработке специализированного чипа, предназначенного для решения задач в области искусственного интеллекта, который планируется применять в дата-центрах японской компании. Сур считает, что сделка может принести Broadcom до $30 млрд.

В прошлом Nvidia планировала приобрести ARM, однако сделка сорвалась в начале 2022 г. из-за сложностей с получением одобрения со стороны антимонопольных регуляторов.

В январе 2025 г. CNews писал о том, что в разработке у ARM находится отдельная стратегия под кодовым названием Picasso. Создание собственных процессоров – основная, хотя и не единственная ее составляющая, а общая цель компании – увеличение выручки на 300% по сравнению с нынешними значениями. Picasso ARM вынашивает с 2019 г., но известно о нем стало лишь в начале 2025 г.

Недооцененная компания

ARM – одна из наиболее значимых британских технологических компаний. Ее бизнес-модель основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур ARM. Практически все современные смартфоны, планшетные компьютеры и довольно значимая доля портативных компьютеров построены на базе технологий ARM.

SoftBank приобрела ARM в 2016 г. за $32 млрд. В течение последующих пяти лет компания росла весьма умеренными темпами – в среднем на 3,1% в год. Лишь в 2021 г. на фоне пандемии covid-19 и ажиотажного спроса на компьютерную технику британский разработчик чипов сумел нарастить выручку к предыдущему году на внушительные 35%, до $2,7 млрд.

В сентябре 2023 г. ARM провела первичное размещение акций (IPO) на нью-йоркской бирже Nasdaq с оценкой в $54,5 млрд.

По итогам 2024 финансового года ARM получила выручку в пределах $3,24 млрд. Выручка Apple за аналогичный период была примерно в 90 раз больше.

Капитализация ARM по состоянию на февраль 2025 г. составляет $163,8 млрд. Apple в свою очередь стоит $3,63 трлн.

*Признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена

**Принадлежит Meta Platforms, которая признана властями РФ экстремистской и запрещена