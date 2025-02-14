В России вводится обязательная маркировка телефонных звонков, чтобы защитить граждан от мошенников и рекламы

В России в обязательном порядке вводится маркировка телефонных звонков. Злоумышленники применяют различные приемы, в том числе методы социальной инженерии, для доступа к личным кабинетам, банковским картам, чтобы завладеть сбережениями людей. По поручению Президента России депутаты подготовили изменения в законодательство, которые направлены на предотвращение таких угроз в сфере информационных технологий.

Маркировка телефонных звонков

В России введут обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников, об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Премьер сообщил о разработке комплекса мер для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества по поручению Президента России Владимира Путина, они будут реализованы в ближайшее время.

Среди предложенных мер: обязательная маркировка звонков (на экране телефона будет отображаться, от кого они поступают - от организации или с международного, виртуального номера); возможность для граждан отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, что позволит оградить их от нежелательных звонков и массовых рассылок без предварительного согласия; создание информационной системы для выявления подозрительных действий и их своевременной блокировки - в частности, в ней будут собраны записи голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях.

По словам Михаила Мишустина, дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость, заявил он.

Запрет на использование мессенджеров

Правительство России планирует запретить банкам, государственным службам и операторам связи общаться с клиентами в иностранных мессенджерах, как говорится на сайте правительства. Это необходимо для борьбы с телефонными мошенниками.

«Подчеркну, что государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при общении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», - заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В ходе заседания члены правительства обсудили вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин сообщил, что кабмин подготовил изменения в законодательство, направленные на предотвращение таких угроз. Это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время, добавил он.

Поручение от Президента

Как писал CNews, Президент России поручил Правительству России, Министерству внутренних дел (МВД) и Федеральной службе безопасности (ФСБ) разработать меры по блокировке звонков с Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также повысить уровень идентификации абонентских номеров органов власти и организаций при взаимодействии с населением.

Президент России также поручил представить предложения об улучшении идентификации телефонных номеров, которыми пользуются государственные органы и организации. Должен быть рассмотрен вопрос, чтобы сведения об этих организациях отображались в телефонах абонентов.

Срок исполнения поручения - 1 июля 2025 г. Владимир Путин также поставил задачу изучить вопрос о целесообразности отображения на смартфонах россиян информации о принадлежности телефонных номеров органам публичной власти и организациям. Ответственными за выполнение поручений назначены председатель Правительства России Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Банковские ограничения

Со слов аналитика Банки.ру Эрянии Бочкиной, заслон для злоумышленников ранее ввели и банки. Если банк счел перевод подозрительным и заблокировал, дальнейшая его судьба зависит от того, сомнителен ли он на самом деле. Если после звонка банка клиенту станет понятно, что он попал под воздействие мошенников, деньги никуда не уйдут. Бочкина отметила, что в ином случае, если человек осознает сущность и последствия перевода, он будет проведен. При наличии подозрений в том, что посредством перевода осуществляется противоправная деятельность, потребуются дополнительные доказательства отсутствия такого мотива, а для его отправителя может наступить и правовая ответственность. Банки могут использовать и свои критерии сомнительности операций, кроме установленных Банком России, добавила аналитик.

Рост числа телефонных мошенничеств

По данным Генеральной прокуратуры (Генпрокуратура) России, число зарегистрированных телефонных мошенничеств в России в 2024 г. выросло до 130 тыс. руб. - на 15%.

«Количество подобных преступлений ежегодно растет. В 2024 г. оно увеличилось на 15% (с 110 тыс. в 2023 г. до 130 тыс. в 2024 г.)», - сообщили в надзорном ведомстве.

«С каждым годом злоумышленники все больше адаптируются к новым технологиям, а граждане становятся уязвимыми к уловкам мошенников. Им поступают сообщения и звонки от якобы сотрудников правоохранительных органов, банков, многофункциональных и колл-центров с информацией о необходимости перевести деньги на «безопасный» счет, оформить кредит, оплатить услуги. При отказе совершить такие действия людям угрожают неблагоприятными последствиями», - отметили в прокуратуре.

По информации Генпрокуратура России, при этом зачастую потерпевших убеждают воспользоваться поддельными паролями и ссылками, установить вредоносные приложения. «Тем самым доверчивые люди, прежде всего пенсионеры, дают доступ к своим персональным данным, конфиденциальной информации, онлайн-кабинетам или самостоятельно выполняют последовательные переводы. Все это приводит к потере собственных накоплений.

Прокуроры ориентированы на восстановление прав граждан в судебном порядке и создание социально значимых прецедентов для формирования положительной практики, отметили в надзорном ведомстве. Российские прокуроры подали в 2024 г. 7 тыс. исков на 1,5 млрд руб. к сообщникам телефонных мошенников, предоставлявших им свои счета для перевода похищенных средств.

В Генпрокуратуре напомнили, что, как правило, в использовании нелегальных схем и методов психологического манипулирования дистанционных мошенников участвует целая цепочка махинаторов с распределением ролей, включая организаторов, обнальщиков и подставных лиц (дропперов)». Кроме того, без внимания прокуроров не остаются и операторы сотовой связи, пропустившие звонки от мошенников без блокировки подозрительного трафика (Санкт-Петербург, Чувашия, Пермский край, Воронежская, Орловская, Псковская области). К ним также применялись меры судебного принуждения по взысканию причиненного потерпевшим ущерба.