Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»

ИТ-компания «Яндекс» и пивоваренная компания «Балтика» заключили соглашение о многолетнем партнерстве. Оно подразумевает поставку онлайн-офиса «Яндекс 360» для бизнеса, которым будут пользоваться сотрудники «Балтики». Помимо контракта о программном обеспечении, размер которого, может составить для «Балтики» около 45 млн руб. в год. Компании будут вместе искать способы использования технологий «Яндекса» для решения операционных задач и обучения сотрудников.

Переход на отечественный софт

Российская компания «Яндекс» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о расширении сотрудничества, пишет Forbes. В рамках соглашения «Балтика» перейдет на офисные решения «Яндекс 360 для бизнеса», отказавшись от Microsoft Office 365.

Со слов представителей компании «Балтика», сотрудничество с Yandex B2B Tech (подразделение «Яндекса», развивающее технологии для корпоративного сектора) - важный шаг на пути выстраивания эффективного взаимодействия с цифровыми экосистемами, которое окажет позитивное влияние на весь отечественный рынок потребительских товаров. По состоянию на середину февраля 2024 г. на «Яндекс 360 для бизнеса» перешли более 70% сотрудников «Балтики». В дальнейшем стороны намерены сообща искать новые способы использования технологий «Яндекса» для решения операционных задач. Кроме того, Yandex B2B Tech поможет «Балтике» с внедрением цифровых продуктов и организует обучение сотрудников.

С их помощью можно вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, совместно работать над файлами, контролировать выполнение задач, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и многое другое. Источник, знакомый с ходом переговоров, говорит, что в первую очередь «Балтике» было важно заменить инструменты Microsoft Teams, «поэтому «Телемост» и «Мессенджер» — два ключевых сервиса для них».

«Яндекс 360 для бизнеса» - онлайн-офис, в котором собраны ИТ-сервисы, упрощающие совместную работу и деловое общение: «Почта», «Диск», «Телемост», «Трекер», «Документы», «Мессенджер», «Рассылки» и многие другие ИТ-инструменты.

В дальнейшем компании будут совместно искать новые способы использования технологий «Яндекса» для решения операционных задач, указывают в интернет-компании. Кроме того, Yandex B2B Tech поможет «Балтике» с внедрением цифровых продуктов и организует обучение сотрудников.

Финансовые условия сделки на момент ее заключения официально не раскрываются. Опрошенные изданием Forbes эксперты полагают, что сумма контракта может составлять примерно 45 млн руб. в год. При этом «Балтика» могла получить значительную скидку с учетом количества сотрудников, которым требуются ИТ-инструменты «Яндекс 360 для бизнеса». По состоянию на 2024 год в пивоваренной компании работают около 10 тыс. человек.

Причины ИТ-миграции

Уход сервиса Workspace от Google и Microsoft 365 (ранее Microsoft Office 365) от Microsoft (облачные ИТ-сервисы для компаний и предприятий) из России привел к тому, что большая доля местных организаций начала переносить данные в «Яндекс 360».

12 сентября 2024 г. вступил в силу новый указ США, запрещающий компаниям оказывать заказчикам из России консультационные и проектировочные ИТ-услуги, услуги ИТ-поддержки и облачные услуги для программного обеспечения (ПО), которое используется для корпоративного управления, производства и проектирования.

Как писал ранее CNews, из России уйдет ИТ-сервис для создания заметок и баз данных Notion. Он предупредил своих пользователей об этом еще за три дня до вступления санкций в силу: будут закрыты все рабочие пространства клиентов с российским местоположением, прекратится действие платных подписок и будет запрещен доступ с территории России. В качестве альтернативы представители ИТ-платформы предложили экспортировать данные и поискать другой сервис.

Уйти из России решил и конструктор сайтов Wix. Пользователям дали три дня на то, чтобы перенести домены на другие ИТ-платформы.

Также Россию покидает виртуальная доска Miro, являющаяся бывшим пермским стартапом, информировал CNews. Изначально ее представители сообщили, что перестанут оказывать услуги не только россиянам, но и белорусам. Однако 21 августа 2024 г. они объявили, что запрет не коснется тех пользователей, кто подключился к ИТ-сервису бесплатно.

Развитие российских ИТ-инструментов

Команды Yandex B2B Tech и «Яндекс 360 для бизнеса» выпустили корпоративную версию «Яндекс Концепт» для работы с онлайн-досками, писал CNews. Новый ИТ-сервис - это аналог Miro. В настоящее время для команд доступен по модели on-premise т.е. для использования на собственных серверах клиентов, а в будущем им можно будет воспользоваться и в облаке. Уже известна и стоимость лицензии на год за пользователя.