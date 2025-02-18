Сбежавшая из России Apple зарегистрировала в Роспатенте интеллектуальные права на свои новые процессоры

Apple получила от Роспатента права на использование на территории России товарного знака своего семейства процессоров M3, которые она представила миру в 2023 г. как «краеугольный камень новой архитектуры» графических процессоров.



Регистрация товарного знака

Роспатент принял решение о регистрации товарного знака M3 (название семейства процессоров) по заявке американской Apple, выяснил RB.RU.

Исключительные права компании по классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 09 — однокристальные системы (системы на чипе), компьютерные чипы и интегральные схемы — будут действовать до 31 октября 2033 г.

Apple официально ушла из России в марте 2022 г., но все ее устройства по-прежнему доступны в рознице благодаря параллельному импорту.

Процессоры М3

Новые чипы M3 Apple с помпой представила в октябре 2023 г. Как писал тогда «Интерфакс», это первые 3-нм процессоры для персональных компьютеров.

Abhijeet Barak / Unsplash Apple решила застолбить в России права на бренд семейства новых процессоров

Сообщалось, что стандартный M3 будет использоваться на новом iMac и 14-дюймовом Pro. M3 Pro появится на 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, тогда как M3 Max доступен только на 16-дюймовой модели. Обозреватель Techcrunch называл 16-дюймовый M3 Max MacBook Pro настольным компьютером среди ноутбуков.

Аккумулятор, согласно анонсу Apple может работать 22 часа без подзарядки. Акцент сделан на графической мощности с аппаратно-ускоренной трассировкой лучей, затенением сеток и динамическим кэшированием, что, по словам представителей Apple, «резко увеличивает среднее использование графического процессора», выделяя точный объем локальной памяти для заданных задач. Apple утверждает, что M3 выполняет рендеринг в 2,5 раза быстрее M1, а производительность на 30% выше, чем у M1.

«Это первый в отрасли, прозрачный для разработчиков и краеугольный камень новой архитектуры GPU. Это значительно увеличивает среднюю загрузку GPU, что значительно повышает производительность для самых требовательных профессиональных приложений и игр», — говорилось в заявлении компании.

Зачем недружественным компаниям товарные знаки в России

Осенью 2024 г, по данным издания, Apple также подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака функции Center Stage («В центре внимания»), которая использует машинное обучение, чтобы удерживать человека в центре кадра при перемещениях.

Зарубежный бизнес продлевает товарные знаки в России для сохранения монополии своих брендов в стране, а также для защиты прав и возможности требовать компенсацию до пяти млн рублей за нелегальное использование марок, пояснила патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова.

Весной 2024 г., например, холдинг «Русклимат» подал в суд по интеллектуальным правам обращение против Ericsson, надеясь досрочно прекратить охрану товарных знаков компании, чтобы, как предполагали эксперты, начать выпуск товаров под шведским брендом.

Apple не единственная, кто старается защитить свои новые ИТ-продукты на российском рынке, регистрируя товарные знаки. Производитель электроники LG из недружественной России Южной Кореи подал заявку на регистрацию в России нового товарного знака Ohui, на что в сентябре 2024 г. обратил внимание портал «Общественная Служба Новостей».

В 2024 г. американская транснациональная корпорация Google подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России — Vids (обмен короткими видео через интернет), Google Axion Processor (центральные процессорные устройства, микрочипы, микропроцессоры), Google Gemini (ИИ для создания человеческой речи и других технологий), Illuminate (сервис для записи подкастов при помощи ИИ).