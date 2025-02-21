Итальянцы скупают акции Veon

Британский фонд Helikon Investments, принадлежащий итальянцу Джовании Аньелли, скупил 4% акций Veon. Это уже третий частный инвестиционный фонд, вошедший в число крупных акционеров Veon за последние годы, причем два из них — с итальянскими корнями.

Helikon Investments стал акционером Veon

Британский фонд Helikon Investments вошел в число крупнейших акционеров телекоммуникационной группы Veon, ранее владевшей российским телекоммуникационным оператором «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Информация об этом размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

По состоянию на сентябрь 2024 г. фонд владел 5% акций Veon. По состоянию на начало 2025 г. размер принадлежащей фонду доли сократился до 4%. Рыночная цена данного пакета акций составляет $169,4 млн. Фонд Helikon Investments также владеет 6% немецкого интернет-провайдера United Internet. Сам фонд принадлежит итальянцу Федерико Риггио (Federico Riggio).

Кто еще владеет акциями Veon

В последние годы Veon стал привлекать внимание различных инвестиционных фондов. В начале 2023 г. американский фонд Shah Capital приобрел 5% акций оператора. Фонд принадлежит американцу Химаншу Шаху (Himanshu H. Shah). К настоящему моменту размер данного пакета увеличился до 7%.

Пакет размером 5% акций в начале 2022 г. скупил британский фонд Exor Capital, принадлежащий семье итальянского бизнесмена, одного из создателей концерна Fiat Джовании Аньелли (Giovanni Agnell). Таким образом, среди крупных акционеров Veon теперь два британских фонда с итальянскими корнями.

Основной акционер Veon — инвестиционная группа LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. В 2022 г., после введения санкций против указанных лиц, Хан и Кузьмичев подали свои доли в LetterOne одному из старейших акционеров «Альфа-групп» Андрею Косогору.

LetterOne напрямую владеет 45,5% акций Veon, еще 7,9% в ее интересах держит голландский штихтинг Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor. Такая конструкция позволяет LetterOne формально не выступать качестве контролирующего владельца Veon и не объявлять оферту миноритариям.

Финансовые показатели и динамика акций Veon

Veon владеет сотовыми оператора на Украине («Киевстар»), Казахстане, Узбекистане, Бангладеше и Пакистане. Исторически основным активом компании был «Вымпелком». В 2023 г. он был продан топ-менеджменту оператора во главе с Александром Торбаховым, который на тот момент был гендиректором «Вымпелкома». Сумма сделки составила 130 млрд руб., но она прошла в безденежной форме путем принятия на себя «Вымпелкомом» обязательств по евробондам Veon, чьи права зарегистрированы в российской финансовой инфраструктуре.

Выручка Veon в 2023 г. составила $3,7 млрд. показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) — $1,6 млрд, рентабельность по показателю EBITDA — 43,5%. Число сотовых абонентов операторов, входящих в группу компаний, составляет 156,2 млн, число абонентов ШПД (широкополосный доступ в интернет) — 1,8 млн.

Акции Veon на американской бирже Nasdaq на текущий момент торгуются на отметке $45,3 за одну ценную бумагу. Акции компании с весны 2022 г. демонстрируют рост. За три года они выросли примерно в три раза (с $14). в том числе за последний год — примерно в два раза (с $22 по состоянию на конец февраля 2024 г.).