«Яндекс» за год заработал более 1 трлн рублей, а его бывший владелец получил убытки

Годовая выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн руб. При этом бывший владелец компании — голландская Nebius за год увеличилf выручку в шесть раз, но демонстрирует убытки.

Финансовые итоги «Яндекса» в 2024 г.

Компания «Яндекс» опубликовала финансовые результаты деятельности за 2024 г. Выручка компании впервые достигла 1,1 трлн руб., увеличившись за год на 37%.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплат налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 188,6 млрд руб. (рост за год — 56%). Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 17,2% (рост — 2,1 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль выросла на 94% и составила 100,9 млрд руб.

Итоги работы «Яндекса» по направлениям

В направлении бизнеса «Поиск и портал» выручка компании выросла на 30% и составила 439 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 220,5 млрд руб., увеличившись за год на 27%. Рентабельность по данному показателю снизилась на один процентный пункт и составила 50,2%.

Доля «Яндекса» на рынке поисковиков увеличилась на 1,9 процентных пункта и составила 65,3%. В том числе на устройствах на базе Android доля поисковых запросов к «Яндексу» составила 66,1% (рост — 2,6 процентных пункта), на устройствах iOS — 56,2% (рост — 5 процентных пункта)



Яндекс «Яндекс» за год заработала более 1 трлн рублей

У направления «Электронная коммерция, райдтех и доставка» выручка выросла на 41% и составила 592,4 млрд руб. У данного направления общий скорректированный показатель EBITDA составил 17,4 млрд руб. В 2023 г. он имел отрицательное значение: минус 23,9 млрд руб.

Выручка райдтеха составила 227,9 млрд руб. (рост 37%), сервисов электронной коммерции — 322,3 млрд руб. (рост 455), доставки и других offline-to-online-сервислв — 76,3 млрд руб. (рост на 38%).



Валовая стоимость заказов сервисов Райдтеха по всем географиям составила 1,46 млрд руб. (рост 33%), товарооборот сервисов электронной коммерции 956,3 млрд руб. (рост 48%), валовая стоимость заказов доставки и других offline-2-online сервисов — 299,3 млрд руб. (рост 59%).

В направление «Плюс и развлекательные сервисы» выручка составила 98,4 млрд руб. (рост за год 47%), а вот скорректированный показатель EBITDA снизился на 47% и составил 1,6 млрд руб. Оборот прямых продаж билетов на сайте «Яндекс.Афиша» составил 11,9 млрд руб., увеличившись за год 73%. Оборот продажи билетов на сайтов партнеров вырос на 37% до 3,4 млрд руб. Число подписчиков «Яндекс.Плюс» увеличилось на 29% и составило 39,2 млн.

В сегменте «Сервисы объявлений» (объединяет «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость, «Яндекс.Аренда» и «Яндекс.Путешествия») выручка за год увеличилась на 41% и составила 34,1 млрд руб. В то же время скорректированный показатель EBITDA упал до отрицательного значения минус 600 млн руб. В 2023 г. он составлял 400 млн руб. В компании объясняют это увеличением расходов на персонал и маркетинговых расходов.

Численность основного персонала выросла на 15% и составила 28,9 тыс. человек. Общая численность персонала выросла на 14% и составила 96,5 тыс. человек. В 2025 г. «Яндекс» ожидает роста выручки на 30% и достижение скорректированного показателя EBITDA на отметке не менее чем 250 млрд руб.

Итоги работы Nebius

Одновременно бывший владелец «Яндекса» — голландская Nebius (ранее носила название Yandex) также отчиталась за 2024 г. Выручка компании выросла почтив шесть раз и составила $117,5 млн. Скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение минус $266,4 млн, за год убыток сократился на 6%. Чистый убыток сократился на 12% и составил $282,9 млн.

Разделение бизнеса «Яндекса»

Исторически «Яндекс» принадлежал Yandex, основным акционером которого является основатель компании Аркадий Волож. Акции компании котировались на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже. В начале 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Yandex.

В начале 2024 г. была осуществлена сделка по разделению бизнеса Yandex. Российские активы компании были переданы в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированное в специальном административном районе Калининградской области. Данная компания была приобретена ЗПИФ (закрыт паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый» за 475 млрд руб. Часть этой суммы (230 млрд руб). была выплачена наличными в китайских юанях, оставшаяся часть — 176 млн акций Yandex класса «А» (49% от общего числа акций данного класса. обладают одним голосом на одну ценную бумагу).

В ЗПИФ «Консорциум.Первый» 35% принадлежат «Фонду менеджеров», представляющему интересы топ-менеджеров «Яндекса». Также участниками консорциума являются: основатель фонда Leta Capital Александра Чачава (25%), ЗПИФ «аргонавт» (представляет интересы владельца нефтянной компании «Лукойл» Вагита Алекперов) — 15%, АО «АйТи.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса) — 15%, Александр Рязанов — 10%. МКПАО «Яндекс» вышла на Московскую биржу.

У Yandex остались стартап в области графических вычислений в сфере искусственного интеллекта Nebius AI, стартап в сфере генеративного искусственного интеллекта Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Andrive, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и миноритарная доля в разработчике баз данных ClickHouse. Компания была переименована в Nebius (данный стартап приносит компании более половину выручки) и вернулась на Nasdaq. Аркадий Волож также вернулся к руководству компанией.

В конце 2024 г. Nebius привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia (на ее оборудование работает дата-центры Nebius) и инвестиционных фондов Accel и Orbis Investments. Nebius открыла GPU-кластеры в Париже и в американском городе Канзас.