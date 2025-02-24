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Условием возвращения иностранных компаний в Россию будет заход в новые регионы

Иностранные компании, ранее ушедшие с российского рынка, в случае своего возвращения должны будут разместить торговые точки, в том числе в новых регионах России: на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Первый вице-премьер России предупредил о том, что возвращение иностранных компаний не будет таким же легким, как их уход.

Условия возвращения

Первый вице-премьер России Денис Мантуров назвал условия возвращения иностранных компаний на российский рынок. По словам чиновника, для зарубежных брендов не будет никаких исключений, в том числе по представленности в Крыму и других новых российских регионах.

«У нас территория России единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Мантуров в интервью журналисту Всероссийского государственного телевизионного и радиовещательной компании (ВГТРК) Павлу Зарубину.

По словам Мантурова, это может стать одним из условий для возвращения на наш рынок. Мантуров напомнил, что у России «хорошая память», и вернуться на российский рынок также легко, как иностранные производители ушли с него, не получится. Также в случае возвращения американского Boeing важно обеспечить такие условия, при которых отечественные перевозчики в первую очередь отдавали предпочтение российским самолетам, добавил Мантуров.

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Правительство России
Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров

В начале февраля 2025 г. первый вице-премьер подчеркивал, что в Россию смогут вновь зайти только те компании, в которых мы заинтересованы. Соответствующие заявления появились на фоне новостей о желании некоторых зарубежных фирм вновь предлагать свои услуги и товары российскому потребителю. Также, по словам Дениса Мантурова, в важнейших для технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет отдается отечественным производителям и компаниям из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, 18 февраля 2025 г. в СМИ появилась информация, что в Россию планируют вернуться западные производители одежды и автомобилей. Об их планах стало известно после переговоров делегаций России и Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

Новые регионы

18 марта 2014 г. состоялось историческое событие — подписан договор о принятии Крыма в Россию и образовании в России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

30 сентября 2022 г. Президент России подписал вместе с руководством Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской области включены в перечень субъектов России в Конституции страны. Новые регионы содержатся в статье 65 третьей главы Основного закона страны.

Уход зарубежных компаний

В условиях международных санкций о решении частично приостановить свою деятельность на территории России в 2022 г. заявили многие представители ИТ-корпораций.

Microsoft — гигант приостановил продажу товаров и услуг, а это самая популярная операционная система (ОС) для персональных компьютеров (ПК). В 2022 г. ИТ-сервисы Word, Excel, PowerPoint были популярны в России, а их доля была гораздо выше, чем программного обеспечения (ПО) от других производителей.

Oracle — компания-производитель программ для управления базами данных и аналитики сообщила в своих социальных сетях о приостановке всех операций в России.

Cisco — у этого поставщика сетевых решений было примерно 50% рынка сетевой ИТ-инфраструктуры. Компания остановила работу в России и Белоруссии. Также прекратил работу принадлежащий Cisco ИТ-сервис для организации веб- и видеоконференций Webex.

IBM — крупнейший поставщик софта в начале марта 2022 г. объявил о временной остановке бизнеса в России.

Adobe — компания не нуждается в представлении, так как является разработчиком и поставщиком программ Photoshop, Premiere, Illustrator и Lightroom. Компания-разработчик прекратила продажу в России своих продуктов и услуг, а также закрыла доступ к ИТ-сервисам для государственных российских СМИ.

Позднее руководство компании Apple объявили, что вводят ограничения для России. В частности, прекращаются продажи всех гаджетов в онлайн-магазинах. Кроме того, корпорация отключила онлайн-систему платежей Apple Pay и другие услуги, об этом писал уже CNews.

Nokia — ведущий мировой производитель телекоммуникационного оборудования заявил об уходе с российского рынка, но при этом подчеркнул важность обеспечения поддержки существующих сетей.

Об уходе с российского рынка или приостановке деятельности сообщили представители Acronis, Arbor (Netscout), Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Amazon Web Services (AWS), Canonical, Coursera, Citrix, Docker, ESET, Figma, Fiverr, Globalstar, GoDaddy, Google Cloud, Grammarly, IBM, Javarush, JetBrains, Juniper, Intel, MATLAB, Mikrotik, Miro, MongoDB, NortonLifeLock, NVIDIA, Pearson VUE, Qt, Red Hat, SUSE, TeamViewer, Udemy, Unity, Upwork, VMWare, Xsolla, Zabbix и другие.

Антон Денисенко

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