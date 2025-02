Главный фанат кода на языке С и ярый ненавистник Rust сложил полномочия мейнтейнера Linux из-за обиды на Торвальдса

Создатель Linux Торвальдс своим поведением добился ухода еще одного важного члена сообщества разработчиков Linux, пока частичного. Кристоф Хеллвиг, главный противник кода на Rust в ядре Linux, называющий его раковой опухолью и радеющий за код на С, отказался быть мейнтейнером Linux. Ранее Торвальдс, сначала тоже выступавший на стороне адептов С, в личной переписке с Хеллвигом явно указал на хорошее отношение к Rust.

Не устал, но ухожу

Сопровождающий ядра Linux Кристоф Хеллвиг (Christoph Hellwig) самолично освободил себя от части обязанностей в сообществе разработчиков Linux. Он принял решение уйти из числа сопровождающих отображения DMA mapping и лично удалил себя из соответствующего списка.

«Марек любезно предложил поддерживать DMA‑mapping tree», – прокомментировал свой уход Хеллвиг. Марек в данном случае – это Марек Шипровски (Marek Szyprowski), еще один мейнтейнер DMA mapping. Как пишет портал Phoronix, он, по всей видимости, теперь будет единолично поддерживать раздел с DMA mapping helpers.

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds), судя по всему, поддержал уход Хеллвига из числа мейнтейнеров. На это указывает тот факт, что патч, удаляющий Хеллвига из сопровождающего раздела, имеет подпись как самого Хеллвига, так и Торвальдса.

В сообществе Linux драма

При этом полностью Хеллвиг из сообщества не уходит, по крайней мере, пока что. Он все еще числится в списке сопровождающих (мейнтейнеров) для драйвера NVMe, NVMe target driver, а также раздела personality handling и областей файловой системы FreeVXFS ядра.

Уход без причины

К моменту выхода материала официальная причина частичного ухода Хеллвига известна не была – он ее не раскрывал. Однако этот шаг он сделал спустя около недели после того, как сам обнародовал переписку с Торвальдсом, который в положительном ключе высказывался относительно наличия кода на языке программирования Rust в составе ядра Linux.

Это ядро изначально было написано на С, но это очень небезопасный язык, как считают очень многие разработчики. Именно из-за него, по их мнению, Linux испещрен уязвимостями. Rust в этом плане гораздо более защищенный, и в сообществе Linux даже есть проект Rust for Linux, который активно продвигает в массы идею полного отказа от С в коде ядра Linux.

Спор между фанатами С и Rust в стане разработчиков Linux продолжается не первый год, и в феврале 2025 г. сторонники Rust обратились к Торвальдсу за его мнением по поводу Rust-кода в ядре Linux. Тот ответил в своей очень хамской манере, ясно дав понять, что он голосует за С. Получивший этот ответ участник сообщества, автор уникального дистрибутива Asahi Linux, сразу после высказывания Торвальдса покинул его. Ранее из сообщества ушел и основатель проекта Rust for Linux.

Кристоф Хеллвиг открыто ненавидит все, что связано с кодом Rust в составе Linux и называет его раковой опухолью, а расползающиеся по ядру строчки этого кода – метастазами. Он наверняка был очень рад такому ответу Торвальдса, хотя тот в итоге так и не сделал никаких официальных заявлений. Позже Торвальдс и Хеллвиг начали обсуждение темы Rust в Linux в формате личной переписки, в ходе которой настроение Хеллвига, скорее всего, изменилось на полностью противоположное.

Переметнувшийся Торвальдс

CNews писал, что Хеллвиг раскрыл общую суть своего приватного диалога с Торвальдсом. Создатель Linux, сначала словесным катком прошедшийся по адептам Rust, вдруг ни с того ни с сего решил высказаться в их поддержку.

По словам Хеллвига, Линус Торвальдс заявил, что будет принимать Rust-код в состав ядра Linux в обход мейнтейнеров, даже если те выступают против кода на этом языке. Сказал он это лично Хеллвигу – мейтейнеру (теперь уже частично бывшему), да еще и противнику Rust.

«На данный момент, как разработчик или сопровождающий Linux вы должны иметь дело с Rust, хотите вы этого или нет», – констатировал Хеллвиг, один из главных борцов с кодом Rust в ядре Linux (As of now, as a Linux developer or maintainer you must deal with Rust if you want to or not).

К моменту выхода материала официальная позиция Торвальдса относительно языка программирования Rust как инструмента, основного или вспомогательного, для написания кода Linux, так и не была озвучена. Менее чем за неделю Торвальдс высказал два противоположных мнения на этот счет.

Что до Хеллвига, то он свое мнение, похоже, менять не намерен. На это указывает и его частичный уход из списка сопровождающих, и тот факт, что он продолжает сравнивать код на Rust с раковой опухолью.