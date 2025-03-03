Импортозамещение превзошло все ожидания. Россию завалило поддельной отечественной электроникой

На рынок России хлынули партии поддельной техники отечественных брендов. Мошенники пытаются продать россиянам фальсифицированные ноутбуки, ПК и профессиональное оборудование. Причина – рост популярности отечественной техники на фоне ухода из страны иностранных вендоров.

Подтверждение подлинности

Мошенники стали подделывать технику российских брендов – ноутбуки, настольные компьютеры, самое разное профессиональное оборудование. Те, кто это создает и продает, пытаются успеть на поезд импортозамещения, поскольку популярность российской техники растет на фоне ухода из стран азиатских, европейских и американских брендов. CNews писал, что как минимум в сегменте телевизоров техника российских компаний входит в пятерку лидеров по объему продаж.

Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», спрос на российскую технику действительно стремительно растет. Продажи игровых аксессуаров, а также наушников и гарнитур подскочили по итогам 2024 г. на 143% в деньгах и на 164% в натуральном выражении на фоне 2023 г. В сегменте отечественных устройств хранения данных рост за тот же период составил 110% в денежном и на 61% в количественном выражении.

Как пишут «Известия» со ссылкой на производителя техники Fplus, в 2025 г. зафиксированы несколько случаев продажи фальсификата. «Как правило, это попытки сделать быстрые деньги, воспользовавшись моментом и невнимательностью покупателя», – отметили представители компании.

Нейросеть «Кандинский» Подделать российскую электронику , вероятно, не составляет труда - зачастую внутри она состоит из иностранных компонентов

При этом проданная мошенниками техника, как правило, не обладает заявленными в ней возможностями. «Заказчик обращается к нам, присылает серийный номер, а он не соответствует ни одному из наших продуктов. Розничные продукты мониторятся внутренними силами по основным розничным площадкам», – сказали изданию в Fplus.

Проблема существует

Тот факт, что российские компании начали сталкиваться с подделками их продукции, подтвердили изданию сразу в нескольких фирмах. «Многие розничные товары собираются на крупных китайских фабриках – эти подрядчики могут не придавать значения тому, что тиражируют чужую интеллектуальную собственность, – отметил один из собеседников издания.

Представитель ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и электроники РАТЭК Антон Гуськов тоже сообщил «Известиям» о наличии самого факта существования контрафактной российской электроники.

«Мы предлагаем ввести на законодательном уровне кабинет правообладателя на маркетплейсах, через который у производителей будет реальный инструмент борьбы с контрафактом», – добавил он.

Не первый год

Сама по себе проблема наличия на российском рынке поддельной отечественной электроники не нова, и искоренить ее пока не получается. Это длится как минимум с 2022 г., по оценке генерального директора консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой. Она отметила, что это касается не только ПК и ноутбуков, но также серверов, и портит репутацию отечественных вендоров, так как под их логотипом мошенники продают иностранную технику.

Распространение подделок связано с тем, что объемы закупаемой отечественной вычислительной техники начали серьезно расти благодаря государственным мерам поддержки, включая преференции и ограничения в закупочной деятельности на регулируемом сегменте рынка, а также введенные санкции. Заказчики все чаще выбирают отечественные решения, чем пользуются недобросовестные поставщики, пытаясь выдать дешевый и некачественный импорт за российскую продукцию», – сообщила изданию Светлана Легостаева, добавив, что нужно всенепременно ввести принудительную маркировку электроники.

Защита государства

Производители техники, столкнувшиеся с мошенниками, подделывающими их продукции, начали обращаться за помощью к властям, хотя и не все. Fplus, к примеру, не спешит заявлять о происходящем в правоохранительные органы и лишь находятся в контакте с торговыми площадками, которым направляют запрос на снятие фальсификата с продажи.

Но есть и прямо противоположный пример в лице компании ICL. Она борется с мошенниками при помощи судебной власти. Компания подала иск против одного их поставщиков техники по госзаказу.

В документе говорилось о нарушении исключительных прав на товарный знак компании. Иск на сумму 1,9 млн руб. был подан в июне 2024 г. ICL вышла из судебного разбирательства победителем.

Что предлагают власти

К моменту выхода материала борьба с контрафактной российской электроникой лишь только начинала набирать обороты по информации издания, в процессе участвует Минпромторг, находящийся в обсуждении этого вопроса с отечественными вендорами электроники.

В числе прочих методов борьбы – пока добровольная маркировка отдельных видов электронной продукции, в настоящее время действующая в стране в форме эксперимента. Если ее сделают принудительной, то «данные прослеживаемости будут учитываться при проведении проверок и принятии решений в отношении недобросовестных производителей и поставщиков, пишет издание со ссылкой на представителей Минпромторга.