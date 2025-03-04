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Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица» о цифровых ассистентах в России

CNews продолжает развивать формат видеоподкастов, чтобы рассказывать о трендах российской ИТ-отрасли. Гостем нового выпуска о цифровых ассистентах в России стал Павел Борченко, управляющий директор ROBIN компании SL Soft.

О чем подкаст

Компании по всему миру активно используют цифровых ассистентов, чтобы ускорить и оптимизировать рутинные процессы. О том, что в 2025 г. умеют виртуальные помощники, как интегрировать их в ИТ-ландшафт организации и сделать понятными для всех сотрудников, смотрите далее.

Посмотреть выпуск можно на следующих платформах:

Или прямо здесь

01:05 — Что умеют цифровые помощники

09:10Зачем бизнесу цифровые ассистенты?

22:18 — Что под капотом?

25:29 — Иностранный робот в компании

32:25 — С чего начать?

38:15 — Что дальше?

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