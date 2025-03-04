Десятки человекоподобных роботов встали к конвейеру в Китае на сборку электромобилей

Сотрудники китайской компании UBTech Robotics заявили о внедрении нескольких десятков человекоподобных роботов Walker S1 в одном из цехов Zeekr по производству электромобилей. По их мнению, инновации и сотрудничество человека и робота определяют будущее промышленности в условиях нехватки рабочей силы в Китае. С помощью роботов-гуманоидов в Китае планируется повысить автоматизацию и эффективность производственных процессов, а также облегчить выполнение рутинных операций.

Интеграция технологии в производство

Китайская технологическая компания UBTech Robotics уже тестирует нескольких десятков человекоподобных роботов Walker S1 в одном из цехов Zeekr по производству электромобилей, об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Китайская марка Zeekr присоединилась к эксперименту по использованию человекоподобных роботов в процессе производства автомобилей. Компания-разработчик UBTech Robotics выступает партнером Zeekr в этом проекте. Со слов представителей UBTech Robotics, андроиды функционируют на конвейере уже больше месяца, хотя пока используются только в самых простых задачах. Сотрудники производителя не раскрывают, сколько роботов было развернуто на заводе, но «групповое фото» роботов показало, что их число составляет около 20.

UBTech Robotics В Китае тестирует нескольких десятков человекоподобных роботов в процессе производства электромиблей

Как писал ранее CNews, в эксперименте участвуют сразу три компании: собственно создатель андроидов UBTech Robotics, концерн Geely и фирма Miracle Automation Engineering. Geely разрабатывает сценарии возможного применения роботов, а Miracle как поставщик софта обеспечивает сбор данных о производственной линии для обучения андроидов и собственно сам процесс обучения. На конвейере Zeekr применяются роботы модели Walker S Lite — облегченные и усовершенствованные. Среди достоинств этого андроида — способность устойчиво перемещаться с 15 кг коробкой в руках. На нынешнем этапе андроиды на производстве Zeekr используются главным образом для переноски тяжестей, но в будущем их применение планируется расширить.

В начале лета 2024 г. робот Walker S появился на одном из заводов концерна Dongfeng. В этом случае компания UBTech Robotics рассказала о применении андроида чуть более подробно: со временем его научат некоторым сборочным операциям т.е. уже в ближайшее время он сможет заливать технические жидкости, а позже его обучат и контролю качества на отдельных производственных участках. Помимо этих производителей UBTech Robotics рассчитывает на партнерство еще и с FAW-Volkswagen.

По мнению журналистов SCMP, проект UBTech Robotics дает понять, что все больше китайских компаний в 2025 г. готовы внедрять передовые роботы для оптимизации и ускорения сборочных процессов, укрепляя технологические позиции Китайской Народной Республики (КНР).

Бренд Zeekr

Китайская марка Zeekr является собственностью, огромного автоконцерна Geely, основали ее в марте 2021 г. В планах компании выпуск транспортных средств премиального сегмента, которые смогут успешно конкурировать с известными электромобилями Nio и Tesla. Стилистикой первой модели электроавтомобиля Zeekr занимался известный немецкий шеф-дизайнер Штефан Зилафф (Stefan Sielaff), который длительное время разрабатывал дизайны для автомобилей марки Volkswagen и Audi. На протяжении некоторого времени Зилафф сотрудничал с компанией Bentley Motors.

UBTech Robotics Walker S1 в одном из цехов Zeekr

На 2025 г. представлено четыре модели уникальных транспортных средств: Zeekr 001, Zeekr 009, Zeekr Х и Zeekr 007. Производство электромобилей Zeekr довольно масштабное. Под него выделено сразу несколько флагманских фабрик. Общая производственная мощность достигает 300 тыс. автомобилей за год. При этом фабрики, на которых занимаются сборкой Zeekr (несколько моделей), выпускают и несколько других автомобилей.

В 2023 г. появилась данные о том, что на территории Китая было продано свыше 92 тыс. электромобилей Zeekr. Многие отметили, что для нового бренда, который недавно появился на рынке и занимается выпуском премиальных электрокаров, такой результат действительно хороший. Марка машины Zeekr входит в топ-10 китайских брендов, которые занимаются разработкой и выпуском автомобилей, основанных на новых энергетических источниках.

Роботизация производств

Владелец и руководитель Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания готова к выпуску 10 тыс. человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 г.

Как сообщает Electrek, хоть сам Маск признает, что цель амбициозна, и выпуск может оказаться меньше запланированного, он выразил уверенность в выпуске нескольких тысяч роботов, которые будут задействованы на заводах Tesla для помощи в производственных процессах.

Обсуждение роботов Optimus подогревает интерес инвесторов, особенно после серьезного падения продаж автомобильного бизнеса в 2024 г. Компания Tesla уже тестирует несколько роботов на своих заводах, но ранее на презентациях было замечено, что они все ее не автономны, а за их движения и разговоры отвечали операторы.

Tesla создает производственную линию для выпуска 1 тыс. роботов Optimus в месяц, а затем планирует нарастить объемы до 100 млн роботов в год. В долгосрочной перспективе Маск ожидает, что роботы станут ключевым источником дохода компании Tesla. По его словам, до этого момента осталось совсем немного времени.

Продажи роботов третьим лицам планируется начать в 2026 г. По оценкам Маска, стоимость робота составит до $20 тыс. (примерно 1,7 млн руб.), что в несколько раз меньше современных аналогов.

Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в супермаркетах и других задачах. При этом отмечается, что роботы-андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.