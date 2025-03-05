Самая важная в мире компания для производства чипов рвет связи с Китаем. Оковы зависимости почти сброшены

ASML, главный в мире поставщик оборудования для производства микросхем, сокращает зависимость от Китая как от одного их основных клиентов. В 2024 г. КНР принесла ей около трети выручки, в 2025 г., по прогнозам, принесет не более 20%, и общемировая ее выручка при этом должна вырасти.

Опасения не оправдались

Нидерландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников (доля около 90% в 2024 г.), постепенно перестраивает свой бизнес так, чтобы не зависеть от Китая. Как пишет Reuters, в 2025 г. она намерена сократить долю китайских клиентов в своей общемировой выручке почти вдвое – до 20%, тогда как в 2024 г. она была на уровне 36%.

У ASML очень много клиентов по всему миру на фоне того, что только у нее есть суперсовременное оборудование для производства чипов по новейшим топологиям. В частности, именно она поставляет 3-нанометровые установки тайваньской TSMC – крупнейшему в мире контрактному производителю микросхем с долей более 50% в 2024 г.

В число ее клиентов, помимо прочих, входят корейские Samsung и SK Hynix и американская Intel.

(Не)зависимость от Китая

В Китае большую часть сканеров ASML закупает компания SMIC, местный контрактный производитель чипов. В настоящее время SMIC находится под санкциями США, и американские власти посредством нидерландских чиновников давят на ASML, чтобы та не продавала SMIC современное оборудование, урезала поставки морально устаревшего и не ремонтировала ранее отгруженное «железо»

ASML Нехватки клиентов за пределами КНР у ASML нет и не предвидится

Несколько лет назад эти навязанные иностранцами ограничения несли для ASML существенные финансовые потери, и в начале 2023 г. она даже открыто отказалась следовать им. После повышения степени давления на нее со стороны властей своей страны ASML весной 2024 г. решила перенести штаб-квартиру из Нидерландов.

Для страны это означало потерю крупного работодателя и налогоплательщика. Чиновники, справедливо рассудив, что не стоит упускать ASML и повторять историю со сбежавшей за границу нефтяной компанией Shell, «утопили» ASML в деньгах и преференциях, лишь бы та никуда не уходила.

Инстинкт самосохранения

Сокращение поставок в Китай и, следовательно, выручки от бизнеса в этой стране – вынужденный для ASML шаг. Представители компании заявили, что все большее число предприятий в КНР, среди ее клиентов в настоящее числятся в санкционном списке США.

Из-за этого сама ASML вынужденно сталкивается с постоянным риском для своего бизнеса из-за все более сложных ограничений и возможных контрмер – вторичных санкций. Так же, к слову, поступают и китайские компании, особенно банки – они сокращают операции с российскими предприятиями, опасаясь попасть под горячую руку США или Евросоюза.

В итоге ASML ожидает падения продаж в Китае до 20% от суммарной ее выручки в 2025 г.

Также в компании не сомневаются в росте выручки – в своем прогнозе продаж на 2025 г. она говорит о 30-35 млрд евро. Для сравнения, в 2024 г. ее выручка составила 28,3 млрд евро.

Причиной роста выручки ASML считает стремительный взлет популярности искусственного интеллекта. Она повысила спрос на системы EUV-литографии ASML, которые необходимы для производства процессоров по самым передовым на сегодняшний день техпроцессам.

Под присмотром опытных чиновников

Сообщив о прогрессе в борьбе с зависимостью от Китая, ASML также заявила о кадровых перестановках «на самом верху». Отныне в составе ее наблюдательного совета есть бывший министр социальных дел Нидерландов Кариен ван Геннип (Karien van Gennip).

Это не первый случай, когда ASML принимает в свой штат чиновников и политиков. Не так давно «на борт» взошел экс-министр финансов Франции Бруно Ле Мэр (Bruno Le Maire). Он стал специальным советником исполнительного совета компании. А бывший заместитель министр экономики Франк Хемскерк (Frank Heemskerk) назначен в компании руководителем по глобальным вопросам (Global Affairs Chief).