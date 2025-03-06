На «Госуслугах» появится самозапрет на международные телефонные звонки и оформление SIM-карт

В Правительстве России предложили ввести самозапрет на оформление SIM-карт и международные звонки. ИТ-сервис с такой возможностью необходимо внедрить на портале «Госуслуги» в рамках борьбы с мошенничеством.

Обсуждение нового ИТ-сервиса

Правительство России предлагает запустить на «Госуслугах» ИТ-сервис, благодаря которому пользователи смогут установить самозапрет на оформление SIM-карт на их имя. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко в ходе обсуждения с Президентом России Владимиром Путиным проблемы кибермошенничества.

«Очень часто мошенники используют SIM-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан», — сказал вице-премьер.

Дмитрий Григоренко отметил, что зачастую при расследовании дел возникает ситуация, когда предполагаемый номер телефона оказывается фактически украденным. Новая же функция позволит россиянам временно запретить любое оформление SIM-карты на собственное имя. «Даже если мошенники и добудут персональные данные, у них не было бы возможности оформить номер телефона и использовать его для мошеннических действий», — объяснил Григоренко изданию «Интерфакс».

Вице-президент выразил надежду, что законопроект будет принят уже в текущую весеннюю сессию. Законопроектом также предлагается ввести функцию самозапрета на звонки из-за границы.

Запрет на звонки из-за рубежа

В России появится возможность организовать самозапрет на международные звонки и оформление SIM-карт через «Госуслуги». Также ведомствам и банкам могут запретить общаться с гражданами через иностранные мессенджеры. О таких нормах нового законопроекта по борьбе с кибермошенниками рассказал на совещании президента с правительством вице-премьер Дмитрий Григоренко в начале марта 2025 г. Документ могут принять уже в весеннюю сессию.

Самозапрет на звонки из-за рубежа отсечет значительное количество злоумышленников, которых сложно поймать из-за того, что они находятся не в России. «Смысл любой мошеннической схемы - это, по сути, завоевание доверия человека с целью обмануть его», - сказал Григоренко. Нужно дать людям простые инструменты для самозащиты и лишить мошенников возможности использовать уже существующие распространенные схемы, считает он.

Блокировка 9,5 млн SIM-карт

В феврале 2025 г. сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России сообщили о блокировке 9,5 млн SIM-карт, зарегистрированных на иностранных граждан, в рамках инициативы по подтверждению данных пользователей. Как рассказали в ведомстве «Российской газете», с сентября 2023 г. по декабрь 2024 г. Роскомнадзор проверил более 424 млн телефонных номеров на предмет соответствия и точности предоставленной информации, из них 24 млн зарегистрированы на иностранцев.

«Повторную идентификацию прошли лишь 6 млн иностранных граждан, владеющих в общей сложности 12,9 млн номеров. 5,2 млн иностранцев верификацию не прошли, по 9,5 млн номеров, которыми они владели, были расторгнуты договоры», — заявили в Роскомнадзоре.

По данным Роскомнадзора, только за 2024 г. выявлено 128 млн нарушений по достоверности сведений об абонентах. Из них 124 млн нарушений исправлены, операторы внесли достоверные данные. По 4 млн нарушений корректные сведения не были предоставлены, такие сим-карты заблокировали, и договоры по ним приостановили или расторгли. Помимо этого того, в январе 2025 г. операторы заблокировали 989,2 тыс. SIM-карт с недостоверными сведениями об абонентах.

Номера проверяются в системе контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ), которая использует базы данных (БД) Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной налоговой службы (ФНС) и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В настоящее время все мобильные операторы интегрированы в эту ИТ-систему. В случае обнаружения неточной информации Роскомнадзор ведомство отправляет запросы операторам с требованием уточнить предоставленные сведения.

Цифровая «книга жалоб»

Ранее писал ранее CNews, пилотный проект ИТ-сервиса «Электронная книга отзывов и предложений» планируют запустить на портале «Госуслуги» в 2025 г. Электронная книга отзывов и предложений станет аналогом бумажных книг, где можно оставлять отзывы о товарах и услугах. На первом этапе сервис будет работать с туроператорами и туристическими услугами для решения жизненных ситуаций граждан. Отмечается, что сейчас прорабатывается сценарий для решения жизненных ситуаций граждан, связанных с туристическими услугами и работой туроператоров. Ожидается, что к концу 2025 г. 15% туроператоров и субагентов подключаться к ИТ-сервису.