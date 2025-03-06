Почти простили. Ozon и Wildberries можно пока не наводить порядок в продажах со скидками без разрешения продавцов

Федеральная антимонопольная служба России обязала маркетплейсы установить прозрачные правила для участия продавцов в распродажах и акциях. Компании должны были до 28 февраля 2025 г. обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях и распродажах, в том числе в автоматических. Однако ИТ-специалистам в маркетплейсах нужно перенастроить все ИТ-системы, а на это нужно время.

Срок увеличен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила на месяц срок исполнения требования к Ozon и Wildberries о создании добровольного, прозрачного и прогнозируемого механизма скидок для продавцов, пишет Forbes.

ФАС России продлила сроки исполнения предупреждения маркетплейсами до 31 марта 2025 г. Ранее маркетплейсам Ozon и Wildberries было необходимо внести соответствующие изменения до 28 февраля, однако компании попросили продлить сроки до конца марта.

«Доминирующие маркетплейсы в установленный срок подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений. При этом для обеспечения полной технической реализации требований ФАС России площадки представили ходатайства о продлении сроков их выполнения до конца марта 2025 г.», — говорится в сообщении.

«Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», — отметили в объединенной компании Wildberries и Russ.

Как пояснил «Ведомостям» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров, на маркетплейсах есть скидки постоянных клиентов, которые площадка сама субсидирует. Но предупреждение выдано по другой практике — по автоматическим акциям маркетплейсов. В такую автоматическую акцию товары продавцов попадают с уже предустановленными сниженными ценами за счет продавца и без какого-либо субсидирования.

Скидки и акции — привычные инструменты как в традиционном ритейле, так и в интернет-торговле. Они помогают увеличивать продажи в краткосрочном периоде и уменьшать складские запасы. Важно помнить, что у каждой площадки свои условия, не всегда выгодные для всех. Продавец, не знающий специфику работы маркетплейсов, не сможет торговать на нескольких ИТ-платформах.

Предупреждение из-за условий проведения акций

В начале февраля 2025 г., о чем уже писал CNews, сотрудники ФАС выдали предупреждение маркетплейсам об обеспечении прозрачного механизма участия продавцов в акциях, включая автоматические.

В пресс-релизе регулятора говорилось, что ранее Ozon и Wildberries изменили условия проведения акций таким образом, что товары автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов, товары продавались со скидками за их счет.

«Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары», — считают в ФАС.

«Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», — сообщили в Ozon.

Регулятор указывает, что маркетплейсы должны создать условия, при которых участие в акциях возможно только при условии подтверждения от продавца. Ведомство установило срок для внесения соответствующих изменений до 28 февраля. В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит против маркетплейсов дела о нарушении закона «О защите конкуренции» (пункт 3 ч. 1 ст. 10).

Объем рынка электронной коммерции

По данным ФАС, выручка сектора электронной коммерции в России в 2024 г. увеличилась на 45% по сравнению с 2023 г., достигнув 19,9 трлн руб.

Из общего объема выручки 19,5 трлн руб. пришлось на юридические лица, а 400 млрд руб. — на индивидуальных предпринимателей (ИП). Рекордным месяцем стал декабрь с показателем 2,5 трлн руб., включая 38 млрд руб. у ИП. Наибольший месячный прирост был зафиксирован в ноябре 2024 г. и составил 34,5% по сравнению с октябрем 2024 г.

Доля маркетплейсов в электронной коммерции к декабрю 2024 г. выросла до 65% против 62% в декабре 2023 г. Число уникальных посетителей онлайн-магазинов увеличилось до 260,1 млн человек, при этом среднее количество покупок на одного посетителя выросло с 6 до 7, а средний чек поднялся с 1 тыс. до 1,3 тыс. руб.

В декабре 2024 г. на рынок вышли более 1,4 тыс. новых компаний, а общее число участников рынка достигло 45,5 тыс. организаций по сравнению с 42 тыс. в декабре 2023 г. Это свидетельствует о растущей привлекательности сектора для бизнеса и увеличении конкуренции.

Для сравнения, в 2023 г. общая выручка сегмента электронной коммерции составляла 13,7 трлн руб. Этот показатель продемонстрировал устойчивый рост отрасли и увеличение ее значимости в экономике России. Дальнейшему росту будет способствовать совершенствование логистической инфраструктуры и развитие технологий персонализированной рекламы.