Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

На сайте Министерства внутренних дел России и региональных главков произошел сбой из-за скачка напряжения, в настоящее время работа полностью восстановлена. В оперативных службах прокомментировали неполадки в работе сайта ведомства. Выяснилось, что причиной сбоя стал скачок напряжения.

Причина сбоя в работе

Сайты министерства внутренних дел (МВД) России не открывались из-за скачка напряжения, об этом пишет ТАСС.

«Скачок напряжения стал причиной сбоя в работе сайта МВД и его региональных главков», — говорится в сообщении оперативных служб.

6 марта 2025 г. сайты МВД России перестали открываться с мобильных устройств и компьютеров. При попытке зайти на страницу появлялся текст: «Не удается получить доступ к сайту». Неполадки наблюдались в работе федерального сайта ведомства, а также региональных главков. Не функционировал также и сайт Госавтоинспекции. Данные о сбое также подтверждает сайт Downdetector.

Следственный комитет России Скачок напряжения стал причиной сбоя в работе онлайн-сервисов МВД России

«В связи с проведением технических работ на серверной площадке, обеспечивающей ведомственные интернет-ресурсы, с 11 до 12 часов по Москве был затруднен доступ к онлайн-сервисам МВД России», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

6 марта в 12:07 по Москве работа ресурсов была восстановлена.

Взлом сайта посольства

Неизвестные хакеры получили доступ к сайту посольства Казахстана в России. Об этом сообщили аналитики российской организации DLBI в своем Telegram-канале «Утечки информации».

Downdetector В работе сайта МВД России произошел сбой

«По нашей информации, во множестве текстовых файлов содержатся персональные данные граждан, предположительно записывавшихся на прием в консульский отдел посольства и задававших вопросы через сайт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в общем доступе оказались Ф.И.О., даты рождения и адреса граждан, около 24,5 тыс. телефонных номеров, 32,5 тыс. адресов электронной почты и прочее. Данные в файлах датируются 21 февраля 2025 г. Официальных подтверждений о взломе сайта посольства Казахстана в России пока не поступало.

Возможные провокации

27 февраля 2025 г. Президент России Владимир Путин выступил на ежегодном заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ), он с трибуны назвал ключевые приоритеты ведомства в 2025 г.

Глава государства рассказал, что иностранные разведки становятся все активнее. Он призвал сотрудников ФСБ серьезно усилить защиту данных, связанных с военной сферой и передовыми технологиями. Однако предостерег от излишней бюрократизации процесса, которая может затормозить развитие науки и производства.

«Что касается гражданских технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство», — подчеркнул президент.

Владимир Путин назвал борьбу с финансовыми преступлениями — одним из главных факторов конкурентоспособности нашей экономики. Он напомнил о необходимости бороться с коррупцией и контролировать государственные заказы и национальные проекты.

Российский лидер упомянул кибергурозы — число ИТ-атак на государственные и коммерческие информационные системы продолжает расти. «Такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам», — заявил он, поручив ФСБ разработать новые методы защиты.