Госпочта целой страны спустя сотни лет работы прекратит доставку писем, уничтожит почтовые ящики и уволит треть штата. Всему виной цифровизация

Датская почта PostNord до конца 2025 г. полностью свернет работу сервиса по доставке писем, который функционировал несколько столетий, уничтожит почтовые ящики и уволит треть персонала. Это связано с цифровизацией – люди почти полностью прекратили обмениваться бумажной корреспонденцией и перешли на электронные письма.

Письмецо в конверте

Государственная почта Дании PostNord объявила о прекращении доставки писем в связи с повсеместной цифровизацией. Как пишет The Guardian, этот сервис уйдет в прошлое к конце 2025 г.

Такое решение PostNord приняла на фоне катастрофического снижения количества отправлений именно бумажных писем. Их стало меньше на 90% за последние 25 лет – с 2000 г. Датская почтовая служба отвечает за доставку писем в стране с 1624 г.

«С ростом цифровизации количество писем в Дании стремительно сокращается, и поэтому PostNord в Дании прекратит доставку писем в 2026 г., чтобы сосредоточиться на том, чтобы стать предпочтительным поставщиком отправлений для датчан», – говорится в заявлении компании.

Почтальонов на улицу

Также PostNord намерена уволить 1500 человек из 4600, то есть треть штата. При этом в целом компания продолжит свое существование – происходящее в ней, как пишет The Guardian, является стремлением фирмы подстроиться под меняющиеся формы коммуникации.

Simona Sergi / Unsplash Преимуществ у бумажных писем перед электронными нет

В рамках «перестройки» PostNord избавится не только от сотрудников, но и от почтовых ящиков, притом в соотношении один к одному. На каждого уволенного почтальона будет приходиться один выведенный из эксплуатации почтовый ящик.

Основной упор PostNord сделает на доставке посылок, потому что если письма и стали электронными, до перевести в цифру доставку реальных, а не виртуальных товаров, не получится.

Где цифра, а где аналог

PostNord – это объединенная компания, образованная в 2009 г. в результате слияния шведской и датской почтовых служб. Компания полностью государственная – она принадлежит датскому и шведскому государствам в соотношении 40 к 60.

Тотальный отказ от доставки бумажных писем никоим образом не затронет Швецию, по крайней мере, в обозримой перспективе. Чем именно продиктовано такое решение при том факте, что в Швеции тоже есть интернет и сервисы электронной почты, в PostNord уточнять не стали.

Что касается Дании, то в этой стране PostNord Denmark доставит свое последнее письмо 30 декабря 2025 г.

Деньги превыше всего

В компании объяснили происходящее стремлением сохранить бизнес, а в любом бизнесе главное – выручка и прибыль. Генеральный директор PostNord Denmark Ким Педерсен (Kim Pedersen) заявил: «Чтобы создать устойчивый бизнес, нам необходимо адаптироваться, и, к сожалению, это означает принятие трудного решения о прощании с некоторыми из наших коллег. Мы являемся почтовой службой Дании уже 400 лет, и поэтому нам было трудно решиться поставить точку на этой части нашей истории» (In order for us to create a sustainable business, we need to adapt, and unfortunately this means a difficult decision to say goodbye to some of our colleagues. We have been the Danes’ postal service for 400 years, and therefore it is a difficult decision to tie a knot on that part of our history).

В 2024 г. PostNord утратила право единолично доставлять почту по всей Дании в рамках движения к либерализации рынка. Это означало, что компания также лишилась значительной части своей финансовой поддержки.

Уход PostNord с рынка доставки бумажных писем вовсе не означает, что Дания полностью отказалась от них. Просто теперь сферу деятельности, где раньше работала только PostNord, поделят между собой самые разные логистические компании.

В их числе – дистрибьютор DAO, выигравший в 2024 г. контракт на доставку государственной почты. Его представители поспешили заявить о готовности усилить свою службу доставки писем.

Цифровизация Европы

Потеря интереса людей к бумажным письмам – проблема не только почты Дании. Это происходит по всей Европе, пишет The Guardian.

Издание привело в пример немецкую почтовую службу Deutsche Post, которая в начале марта 2025 г. объявила о сокращении 8000 рабочих мест. Цель – сокращение операционных расходов.

Основной почтовой бизнес британской Royal Mail также был разорен. Регулятор связи Великобритании Ofcom предложил Royal Mail изменить график доставки писем второго класса. Это потенциально сэкономит компании сотни миллионов фунтов стерлингов.