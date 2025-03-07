Трамп создал стратегический резерв США из конфискованных криптомонет

Президент Соединенных Штатов подписал указ о создании «Стратегического резерва биткоинов» и «Запаса цифровых активов», которые будут базироваться на криптовалюте, конфискованной по уголовным делам правительства. Придавая биткоину статус долгосрочного стратегического актива, он указал на его дефицитность (ведь всего будет эмитировано не более 21 млн монет) и безопасность.

Создание стратегического фонда

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ о создании «Стратегического резерва биткоинов», пишет Reuters. Документ также вводит «Запас цифровых активов» — фонд для хранения других цифровых активов, конфискованных американскими властями.

«Биткоин часто называют «цифровым золотом» из-за его ограниченного объема и надежности, – говорится в тексте указа. – Поскольку объем биткоина фиксирован, есть стратегическое преимущество в том, чтобы быть в числе первых государств, создавших стратегический резерв биткоинов».

Согласно новой политике, биткоины, конфискованные в рамках уголовных и гражданских дел о конфискации имущества, будут переводиться в резерв. В отличие от прежней практики, эти активы не будут продаваться, а станут частью долгосрочной финансовой стратегии страны.

Своим указом Президент США также создал отдельный «Запас цифровых активов», который будет включать конфискованные цифровые активы, кроме биткоина. В то время как «Стратегический резерв биткоинов» рассматривается как долгосрочный стратегический актив, он будет более динамично управляться Министерством финансов США. В отличие от «Запаса цифровых активов», активы в «Стратегическом резерве биткоинов» могут быть проданы или использованы государством иным образом.

Unsplash - DrawKit Illustrations Трамп подписал указ о создании стратегического крипто-резерва США

Согласно данным Arkham, на подконтрольных властям США кошельках находится $18,4 млрд в криптовалютах, из которых $17,98 млрд приходится на 198 100 BTC.

Министерствам финансов и торговли поручено разработать стратегии по приобретению дополнительных биткоинов, при этом подчеркивается, что расширение резерва должно быть «бюджетно нейтральным» и не создавать дополнительных расходов для налогоплательщиков.

Цифровая платежная система

Криптовалюта – это цифровая платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки. Это система с равноправными участниками, позволяющая любому пользователю, находящемуся в любом месте, отправлять и получать платежи. Криптовалютные платежи существуют исключительно в цифровом виде в онлайн-базе данных, описывающей конкретные транзакции. Они не подразумевают операций с физическими деньгами, имеющими хождение и возможности обмена обмен в реальном мире. При переводе средств в криптовалюте, транзакции записываются в публичный реестр. Криптовалюта хранится в цифровых кошельках.

Термин криптовалюта вошел в обиход благодаря тому, что для проверки транзакций используется шифрование (криптография): для хранения и передачи данных о криптовалюте между кошельками и в общедоступные реестры используется расширенное кодирование. Цель шифрования – обеспечить надежность и безопасность.

Первой криптовалютой стал биткоин, созданный в 2009 г. и самый известный и на 2025 г. Торговля криптовалютами интересна с точки зрения получения прибыли; в результате спекулятивных действий периодически наблюдаются скачки цен на криптовалюты.

Реакция рынка

Бывший операционный директор PayPal Дэвид Сакс (David Sacks), которого Дональд Трамп назначил «криптовалютным царем», поддержал решение американского президента, назвав «Стратегический резерв биткоинов» цифровым Форт-Ноксом по аналогии с хранилищем золотого запаса США. Он также раскритиковал предыдущую практику по продаже конфискованных биткоинов. «Преждевременные продажи биткоина уже обошлись американским налогоплательщикам более чем в $17 млрд потерянной стоимости», – написал Сакс в социальной сети X.

Рынок криптовалют отреагировал на указ Трампа падением, отмечает CNBC. Стоимость биткоина снизилась на 3%, с $87,6 до $84,7 тыс. Ethereum подешевел на 2%, токены Ripple (XRP) и Solana (SOL) — на 1% и 3% соответственно. Цена Cardano (ADA) снизилась на 13%.

Сдержал слово

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании активно высказывался в поддержку индустрии криптовалют. В частности, он обещал дерегулировать отрасль, создать государственные резервы из биткоинов и сделать США «криптовалютной столицей мира». После избрания Трампа президентом США курс биткоина начал активно расти, а сам политик анонсировал новую должность в своей администрации — он выдвинул бывшего операционного директора PayPal Дэвида Сакса на пост «криптоцаря Белого дома».

В январе 2025 г. избранный президент США объявил о запуске собственной криптовалюты — мемкоина $TRUMP. Трамп опубликовал ссылку на сайт Trump млн, где можно приобрести мемкоин. На первом этапе для покупки доступны 200 млн монет. В течение следующих трех лет их число достигнет миллиарда. Как отмечает издание Cryptotimes, токен был запущен на блокчейне Solana и в первые часы его стоимость выросла более чем на 4 тыс. процентов. Сейчас курс мемкоина составляет около $13, а рыночная капитализация достигла почти $4 млрд.