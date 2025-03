Начинающий ИТ-шник едва не не уничтожил бизнес клиента. Одна крошечная программная ошибка могла уничтожить всю компанию

Молодой технический специалист спешил поскорее уйти с работы в пятницу вечером, но допустил небольшую ошибку в команде программного терминала, что могло стать фатальным для одного из крупных клиентов его фирмы. Он выключил их удаленный компьютер, к которому обращались клиенты, а включить его обратно было крайне проблематично. Выходные джун провел славно, поскольку связи с ним не было, но наставший за ними понедельник оказался по-настоящему тяжелым для него.

Далекое прошлое

ИТ-специалист рассказал изданию The Register, как однажды, работая на своей самой первой работе, он чуть не погубил бизнес крупной компании из-за чрезмерной спешки. Он очень хотел пораньше уйти с работы в пятницу вечером, и ему это удалось, однако позже выяснилось, что он ввел неправильную команду в терминале, которая оказалась фатальной

The Register называет своего собеседника Биллом (Bill). Он не стал уточнять, когда именно приключилась описанная им история, но судя по тому, что в ней фигурируют компьютеры IBM AS/400, дело происходило, вероятнее всего, в 1990-х годах.

IBM AS/400 – это совсем древний по современным меркам компьютер, продажи которого начались в августе 1988 г., 37 лет назад. В его основе были процессоры PowerPC с архитектурой RISC, разработанные при непосредственном участии Apple и в дальнейшем использовавшиеся в компьютерах этой компании вплоть до 2006 г.

Один на всех

На момент описанных Биллом событий он только выпустился из университета, то есть был начинающим специалистом – джуном. Он устроился на свою первую работу, где занимался поддержкой клиентского парка компьютеров IBM AS/400.

Нейросеть «Кандинский» Ошибку на работе может допустить любой - и начинающий специалист, и его коллега с многолетним опытом

Обязанности Билла включали работу как с локальными AS/400, так и с клиентскими машинами, к которым он получал удаленный доступ через древнейшие даже по тем меркам модемы, которые работали со скоростью около 2400 бит/с. Билл использовал один и тот же компьютер для доступа к любому типу машин.

Как вспоминал Билл, работать на AS/400 было весело, потому что «команды неизменно строились на основе мнемоники слов» (commands were invariably constructed from mnemonics of the words). Например, команда WRKCFGSTS расшифровывалась как work with configuration status functions или «работа с функциями состояния конфигурации». Команда WRKACTJOB – это work with active jobs или «работа с активными заданиями» и т. д.

Билл также упомянул команду PWRDWNSYS, которая выключающая систему, и у нее были дополнительные параметры RESTART(*YES) и RESTART (*NO), предлагающие возможность указать перезагрузку или полное выключение компьютера. Именно эта команда стала инструментом по созданию больших проблем.

Билл провел очень напряженную и утомительную неделю, используя локальный AS/400, одновременно находясь на клиентской машине. Когда приблизилось 5 часов вечера пятницы, он навел порядок на своем столе, чтобы быстро уйти на запланированные выходные.

В конце он ввел на терминале команду PWRDWNSYS RESTART(*NO), выключил терминал и ушел. Но то, что он использовал один и тот же ПК для доступа к разным машинам, сыграло с ним злую шутку – как оказалось позже, он удаленно выключил совершенно не тот компьютер, который намеревался.

Хорошо, что не было сотового телефона

Билл рассказал The Register, что все события разворачивались в период, когда мобильные телефоны еще не успели получить повсеместное распространение. За счет этого он провел «фантастические выходные» (a fantastic weekend) – с ним попросту не было связи.

Понедельник для Билла оказался намного менее фантастическим. «Когда я вошел, я почувствовал, что все смотрят на меня», – рассказал Билл.

Вскоре ему объяснили, что произошло – оказалось, стремясь как можно быстрее начать отдыхать после трудовой недели, Билл выключил удаленный компьютер клиента вместо своего. А тот располагался в необслуживаемом дата-центре, и получить доступ к нему для повторного включения было крайне проблематично.

Билл не смог вспомнить, за что именно отвечал отключенный им компьютер, пишет The Register. В связи с этим он не может описать масштабы хаоса, спровоцированного всего одной своей оплошностью. Известно лишь, что к этому ПК удаленно подключались многочисленные клиенты компании и запускали на нем различные программы (так раньше назывались приложения).

Все обошлось

По словам Билла, эта история закончилась хорошо, но, фактически, только для него. Его не уволили с работы, а компания, в которой он трудился, в итоге не потеряла клиента в лице фирмы, чей компьютер Билл выключил, перепутав со своим.

В то же время его работодателю пришлось пойти на значительные уступки, лишь бы не упустить этого клиента. «Нам пришлось предоставить им огромное количество профессиональных услуг бесплатно, и нам пришлось купить им пива», – подытожил Билл (We did have to give them an awful lot of professional services free of charge, and we did have to buy them beer).