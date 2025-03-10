Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Сотрудники Министерства внутренних дел рекомендовали россиянам обновить мессенджер Telegram для защиты от мошенников. Аферистов станет выявить намного проще с помощью новых функций мобильного приложения. Как отметили в министерстве, пользователь сразу сможет понять, что его хотят обмануть, если указанные в профиле данные не будут соответствовать предоставленной потенциальной жертве информации от мошенника.

Обновление мессенджера

Министерство внутренних дел (МВД) России рекомендовало обновить Telegram из-за появления полезной функции, об этом следует из сообщения в официальном Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК).

Сотрудники УБК МВД России сообщили о запуске новой функции в популярном мессенджере Telegram, направленной на борьбу с мошенничеством. Теперь пользователи смогут видеть дату регистрации и страну, где зарегистрирован номер телефона незнакомого контакта. По мнению сотрудников ведомства, это нововведение поможет обезопасить граждан от аферистов.

Новая опция отображает данные о регистрации номера при общении с неизвестными контактами. Если информация о регистрации не соответствует тому, что сообщает собеседник, в сотрудники МВД рекомендуют прервать диалог. В ведомстве также обратили внимание на необходимость проявлять бдительность в отношении недавно созданных аккаунтов.

Представители министерства подчеркнули, что новая функция является важным ИТ-инструментом для защиты от онлайн-мошенничества и призвали пользователей Telegram к ответственному использованию мессенджера и внимательности при общении с незнакомцами.

Новые мошеннические схемы

В феврале 2025 г. сотрудники полиции предупредили о новых мошеннических схемах, нацеленных на подростков. Ряд мошеннических схем адаптировали под студентов.

Студенту поступает звонок от имени деканата с требованием проверки данных, после чего его просят назвать код авторизации. С его помощью злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах». После получения доступа к аккаунту туда будут подгружены поддельные доверенности, в банки будут направлены заявки на оформление кредитов. Когда гражданин убежден во взломе, подключается фейковый сотрудник из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) или фальшивый следователь. Жертву также просят сфотографировать банковскую карту или предлагают задекларировать деньги, сняв их со счета и передав курьеру.

Есть и другой новый способ мошенничества, злоумышленники звонят жильцам и представляются управляющей компанией, которая собирается менять ключи и коды от домофона. Якобы в целях безопасности теперь у каждой квартиры будет свой персональный код. Усыпив бдительность с помощью отвлекающих вопросов о необходимом количестве ключей и т.д., преступники просят назвать код из SMS-сообщения. Ложный персональный код домофона отправляют жертве и просят его продиктовать, но это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам пользователя-жертвы. После этого действия различных мошенников варьируются, но итог всей операции плачевный для жертв.

Новые тренды

Сотрудники по кибербезопасности Сбербанка в 2025 г. ожидают активного использования технологий с искусственным интеллектом (ИИ) мошенниками, к чему банки и ответственные ведомства пока не готовы. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

«Нас ждет в 2025 г. использование ИИ на стороне мошенников, на стороне преступников. Насколько мы к этому готовы — ну честно, пока на уровне всей нашей совместной работы не сильно готовы. Поэтому мы прогнозируем, что примерно к середине года будут дипфейки», — сказал Кузнецов.

По сути дипфейк — это метод синтеза контента, основанный на машинном обучении (ML) и И. Нейронная сеть накладывает фрагменты контента на исходное изображение. Таким образом, подменяется лицо, мимика, жесты и голос в видео или звуковой дорожке.

Кузнецов напомнил, что все это будет происходить уже буквально через несколько месяцев. Насколько мы будем готовы с этим бороться, если вдруг по телевизору покажут какой-то ролик, а там будет на самом деле фиктивный человек с фиктивными заявлениями? Об этом тоже надо думать сегодня, потому что это 100% будет происходить завтра, рассуждает он.

Еще одна угроза использования ИИ-технологий мошенниками, которая, по словам Кузнецова, появится через три-четыре месяца, — это телефонное мошенничество на другом языке. «Как только модели позволяют нам сегодня преодолеть последнюю границу — языковой барьер, как только путем нажатия кнопки у вас получается, что можно звонить в любую страну либо разговаривать на любом языке, нам стоит подумать о том, что и на башкирском языке, и на татарском языке появится то же самое телефонное мошенничество. Уже технологии будут позволять это делать на другом языке. Последний барьер языковой с внедрением ИИ прекратит свое существование», — предупредил Кузнецов.